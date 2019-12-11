11 декабря 2019 | Время чтения 3 мин

Максим Исаев, , 10:56 — REGNUM Около 87% британских евреев считают, что лидер Лейбористской партии Джереми Корбин — один из двух людей, который может стать премьер-министром Великобритании? — является антисемитом. Это просто удивительная статистика, пишет журналист Хелен Льюис в статье для издания The Atlantic.

Марк Шагал. Молящийся еврей. Раввин Витебска. 1914

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Как мы докатились до такого? Партия Корбина имела тесные связи с еврейской общиной, начиная с самых ранних дней своего существования. Однако с тех пор, как Корбин стал лидером лейбористов в 2015 году, между лейбористами и еврейской общиной возникло чувство глубокого недоверия, которое преследует Корбина на протяжении всей нынешней избирательной кампании.

В 2013 году Корбин заявил о том, что британские «сионисты не понимают английскую иронию» (впоследствии Корбин отметил, что впредь он проявит большую осторожность при использовании слова «сионист»). Лейбористы полностью отказались признать международно признанное определение антисемитизма. Ситуация осложняется тем, что Лейбористская партия крайне медленно рассматривает жалобы, поданные представителями британской еврейской общины.

Евреи у магазинчика. Лондон dcaseyphoto

В то же время к другому вероятному кандидату на пост следующего премьер-министра Великобритании — лидеру консерваторов Борису Джонсону — также возникли вопросы по поводу использования расовых эпитетов и его отношения к меньшинствам. Поэтому проявление расизма по отношению к религиозным общинам Великобритании можно встретить как со стороны левых, так и правых: каждое упоминание об «антисемитизме лейбористов» сопровождают возгласы об «исламофобии тори».

Британская еврейская община является небольшой по численности, она насчитывает около 284 тыс. человек, или 0,5% населения. Большая часть британской еврейской общины проживает в нескольких районах северного Лондона. Это означает, что многие инциденты, связанные с отношением Корбина к евреям, на которые указывают представители еврейской общины, остаются вне поля зрения широких слоев населения. Согласно исследованию компании Survation, 39% граждан Великобритании считают Корбина антисемитом. Несмотря на то, что данный показатель является довольно высоким, ему еще далеко до полного консенсуса, который сформировался среди британских евреев. Все это только усугубляет ощущение того, что остальная часть британского населения не относится серьезно к проблемам евреев. Ранее главный раввин Великобритании Эфраим Мирвис написал в издании The Times: «Осталось всего несколько недель до того, как мы пойдем на выборы, а подавляющее большинство британских евреев охватило беспокойство. Чаще всего у меня спрашивают: что станет с евреями и иудаизмом в Великобритании, если именно Лейбористская партия будет формировать следующее правительство?»

После основания Лейбористской партии в 1900 году еврейские рабочие из лондонского Ист-Энда всегда были одними из первых сторонников лейбористов. В течение XX века из еврейской общины вышло несколько видных лейбористских политиков, таких как Мэнни Шинвелл, который национализировал добычу угля в 1946 году.

Несмотря на то, что в последующие десятилетия британские евреи стали меньше голосовать за лейбористов, бывшие британские премьер-министры Тони Блэр и Гордон Браун всегда являлись активными сторонниками евреев. В 2006 году Блэр увековечил память о переселении евреев в Англию, выступив с речью в синагоге. Браун вскоре после того, как стал премьер-министром в 2007 году, посетил Израиль, остановился в музее Яд ва-Шем в Иерусалиме, чтобы почтить память жертв Холокоста. Однако исследование, опубликованное в октябре 2019 года в журнале Electoral Studies, показало, что «историческая связь британской еврейской общины с Лейбористской партией осталась в прошлом».

Тони Блэр Center for American Progress

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Кризис в отношениях между британской еврейской общиной и Лейбористской партией оказался настолько глубок, что британским евреям стало трудно публично заявлять о своей поддержке лейбористов. Исследование компании Survation показало, что, несмотря на то, что большинство британских евреев проголосовали за то, чтобы Великобритания осталась в составе Европейского союза, 78% представителей еврейской общины заявили, что они предпочитают «жесткий» Брексит правительству Корбина.

Разрыв в отношениях между лейбористами и британскими евреями оказался глубоким. Британские евреи привыкли к чувству, что их безопасность носит временный характер, что они не были полностью приняты, что с ними всегда будут обращаться как с посторонними. Лейбористская партия теперь вошла в длинный список тех, кто подвел британских евреев.