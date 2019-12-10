Во всех проектах бюджетов вы встретите множество благих пожеланий. Правительства всегда хотят поддержать надежды собственных граждан, особенно тогда, когда страна переживает сложный период. Однако проект бюджета, обнародованный в прошедшие выходные президентом Ирана Хасаном Рухани, похоже, является чистейшей выдумкой, пишет журналист Бобби Гош в статье для издания Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

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Начнем с того, что используемый Рухани официальный обменный курс, согласно которому расходы составят около $115 млрд, является плодом его воображения. В реальном рыночном выражении бюджет составит около $37 млрд, и это с учетом обещанных российских кредитов на сумму $5 млрд, которые ещё предстоит получить. Размер бюджета может оказаться еще меньше, поскольку иранский риал испытывает на себе негативное влияние экономических тенденций. Дальнейшее ослабление национальной валюты может свести на нет все планы Рухани по увеличению доходов. Иранский президент рассчитывает на то, что налоговые поступления увеличатся на 13%, а зарплаты государственных служащих — на 15%.

Иранский Риал

Иранское правительство смогло обеспечить защиту риала на протяжении большей части 2019 года после катастрофического 2018 года, однако ему и дальше придётся бороться за то, чтобы поддержать свою национальную валюту. Согласно прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), в 2019 финансовом году ВВП Ирана сократится на 9,5% — в более худшем положении окажутся только Ливия и Венесуэла. Общий уровень инфляции составил 47,2% за последние 12 месяцев до октября 2019 года. Экспорт нефти, крупнейшего источника иностранной валюты, сократился на 70%. Все уверения Рухани в том, что другие секторы экономики смогут компенсировать спад в нефтяном секторе, заслуживают такого же доверия, как детские сказки.

Президент Ирана признал, что бедственное положение страны в значительной степени является результатом американских экономических санкций. Пытаясь придать своему отчаянию некоторое достоинство, Рухани назвал бюджет «бюджетом сопротивления». Маловероятно, что граждан Ирана, столкнувшихся с перспективой повышения налогов и счетов за электроэнергию, впечатлит новый бренд.

Если граждане Ирана и не выйдут на улицы в знак протеста против новых сборов — как, например, в прошлом месяце, когда акции протеста прошли более чем в 100 городах после того, как правительство Рухани повысило цены на бензин, — то это произойдет потому, что многие из тех, кто окажется в авангарде демонстраций, могут быть либо убиты, либо арестованы. По оценкам правозащитных организаций, в ходе протестов в Иране были убиты более 200 человек, еще 7 тыс. протестующих оказались в тюрьме. По мнению американского правительства, число погибших в Иране могло превысить 1 тыс. человек.

Недовольство иранским правительством широко распространено среди населения, и оно не ограничивается лишь экономическими проблемами. Протестующие потребовали больших политических свобод, призвали к свержению Рухани и Верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Kremlin.ru Али Хаменеи

Переломный момент может настать 21 февраля 2020 года, когда в стране запланированы общенациональные парламентские выборы. Регистрация кандидатов началась за несколько дней до публикации проекта бюджета, и многие аналитики указывают на то, что иранские сторонники жесткой линии могут получить дополнительные места, потеснив реформаторов, которые поддерживают Рухани.

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Однако у Верховного лидера Ирана может оказаться больше поводов для беспокойства: подавляющее большинство избирателей могут просто остаться дома. Хаменеи любит говорить, что иранские выборы, независимо от того, кто на них в конечном итоге одержит победу, являются основой легитимности Исламской Республики и, соответственно, его собственной. Низкая явка избирателей может негативно сказаться на легитимности, так же как и протесты.

Все указывает на то, что иранские власти ожидают непростые времена. На последних выборах в городской совет Тегерана, состоявшихся в начале 2019 года, явка избирателей составила менее 10%. При этом власти понизили минимальный порог голосования на парламентских выборах с 25% до 20%. В проекте бюджета, предложенном Рухани, очень мало того, что могло бы привлечь внимание избирателей и увеличить явку.