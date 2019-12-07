Через 100 лет про надвигающийся импичмент президента США Дональда Трампа и бесконечные страдания Сирии все забудут, подобно тому, как мы отпраздновали 150-ю годовщину с момента завершения строительства Суэцкого канала в 1869 году, не помня, кто управлял Египтом в то время (Исмаил-паша). Однако Китай совершил исторически значимый шаг по установлению новых торговых связей между Востоком и Западом, который может стать определяющим для нашей эпохи. Этот шаг может произвести революцию в мировой торговой системе ничуть не меньшую по значению, чем та, к которой привело создание Суэцкого канала, пишет эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Джеффри Аронсон в статье для издания The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Экспорт

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Два недавних события могут проиллюстрировать, как китайцы строят новый мир, и как это может повлиять на Ближний Восток и Центральную Азию.

В ноябре 2019 года, когда Конгресс проводил слушания по делу об импичменте, направляющийся в самое сердце ЕС, гигантский китайский грузовой поезд прибыл в Турцию. Это был первый грузовой поезд, который направился из Китая в ЕС через Центральную Азию и пролив Босфор по тоннелю Мармарай на фоне развития исторической инфраструктурной инициативы Китая «Один пояс — один путь».

Подобно Суэцкому каналу в своё время, этот «железнодорожный шелковый путь» через Центральную Азию позволит сэкономить время и обойти морские маршруты, которые в настоящий момент контролируются Западом. Данный железнодорожный маршрут позволит сократить время транспортировки товаров между Китаем и Турцией с одного месяца до 12 дней, в то время как весь путь из Сианя в Прагу займёт всего 18 дней — в два раза быстрее аналогичного морского путешествия при одинаковой стоимости.

Создание «Шёлкового пути» XXI века приведёт к трансформации расположенных вдоль данного пути центральноазиатских стран, которые долгое время прибывали в тени западной торговой системы, которой Китай решил бросить вызов.

Uab.gov.tr Прибытия первого грузового поезда из Китая в Турцию

Турция стала центральным звеном, соединяющим восточные железнодорожные станции КНР с центральной Европой и, в конечном счёте, с Лондоном. Празднованиям в Пекине и Анкаре по случаю прибытия первого грузового поезда в Турцию уделили мало внимания в других странах, в том числе в США, загипнотизированных своими собственными страданиями. Безусловно, ничего подобного не было 17 ноября 1869 года, когда супруга Наполеона III, императрица Евгения, отправилась в Египет, чтобы отпраздновать открытие канала. Этот исторически значимый маршрут сократил морской путь между Европой и Индией на 7 тыс. километров, связав между собой то, что тогда рассматривали как Средиземноморскую цивилизацию и Дальний Восток. Суэцкий канал произвёл революцию в международной торговле и принёс её западным покровителям, в частности Англии, столетие имперского господства.

Когда Суэцкий канал открылся, Китай был крупнейшей экономикой мира. К 1890 году Соединённые Штаты возглавили данный список. Индия, которая тогда была британской колонией, заняла второе место после США, а сама метрополия, которая никогда не считалась одной из самых богатых стран мира, оказалась на третьем месте. Британия смогла закрепиться на третьем месте в немалой степени благодаря Суэцкому каналу, который представлял важное значение для морской колониальной и коммерческой державы. В 1875 году Британия взяла под свой контроль компанию, управляющую Суэцким каналом, после чего оккупировала весь Египет в 1881 году. Выдавить британцев из Суэцкого канал удалось только в 1956 году, года СССР и США выдвинули ультиматум, который истощённый Лондон не мог проигнорировать.

Менее чем через неделю после прибытия китайского грузового поезда в Стамбул, председатель КНР Си Цзиньпин посетил Грецию. Ключевым вопросом в повестке дня стали инвестиции в Пирейский порт — средиземноморский элемент стремительно расширяющегося китайского «Морского шёлкового пути». Инвестиции в Пирейский порт означают дальнейшее укрепление связей между Пекином и Афинами. Растущая заинтересованность Китая в Пирейском порту указывает на его стремление превратить некогда заспанный регион в крупнейший морской терминал и важный элемент китайской глобальной сети в сфере торговли и коммерции.

Gov.cn Си Цзиньпин в Пирейском порту

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В то время как Китай тратит триллионы долларов на расширение мировой торговли, Вашингтон вместе с ЕС проводят политику, которая ограничивает и криминализирует торговлю. В рамках своей кампании против основ международной торговой системы, которой США обязаны своим глобальным доминированием, Вашингтон даже нацелился на политику, закреплённую в Конвенции об обеспечении свободного пользования Суэцким каналом, гарантирующую всем судам беспрепятственный проход через Суэцкий канал.

Ни одна нация никогда не становилась великой и не укрепляла своё величие за счёт разрушения основ международной системы, которая позволила ей возвыситься. Если данный подход действительно является наследием Вашингтона, тогда празднование 100-летней годовщины с момента открытия «Железнодорожного шёлкового пути» действительно может состояться.