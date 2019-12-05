Пронатовские политики и эксперты никогда не устанут цитировать опросы и исследования, показывающие, что большинство американцев продолжают поддерживать Североатлантический альянс. Зачастую данный аргумент используют при утверждении, согласно которому, скептицизм со стороны президента США Дональда Трампа по поводу актуальности НАТО не соответствует взглядам американской общественности. Тем не менее подобные пронатовские высказывания основаны на фундаментальном обмане, пишет старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер в статье для издания The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

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Немногие (если таковые вообще имеются) опросы общественного мнения в США о НАТО указывают на степень опасности, которую американцы несут из-за обязательств Вашингтона по статье 5 Устава НАТО, которая обязывает рассматривать нападение на любого отдельного члена как нападение на всех. Типичный вопрос, который можно встретить в опросах: должны ли Соединенные Штаты защищать страну Х, если Россия нападет на эту страну? Более честный вопрос звучал бы иначе: должны ли Соединённые Штаты защищать страну X от российского нападения, даже если это может привести к ядерной войне с Россией и гибели миллионов американцев.

U.S. Army Europe Солдаты НАТО

Конечно, подобный исход является наихудшим возможным сценарием, но обязательства Вашингтона по статье 5 могут сделать его реальностью. Риск эскалации особенно актуален, когда речь заходит о защите Эстонии и других прибалтийских стран. Исследование корпорации RAND, проведённое в 2016 году, указывает на то, что НАТО практически не сможет защитить своих балтийских членов от полномасштабного российского вторжения в течение более чем нескольких дней без существенной модернизации существующего механизма развёртывания сил Североатлантического альянса. Даже после проведения необходимой модернизации исход борьбы, которая ведётся исключительно с использованием обычного оружия, окажется неопределённым. При этом будет существовать постоянная угроза эскалации конфликта до ядерного уровня.

Общественная поддержка НАТО со стороны США снижается. Старший научный сотрудник Eurasia Group Foundation Марк Ханна отметил: «Второй год подряд, когда респонденту предъявляют гипотетический сценарий российского вторжения на территорию Эстонии — союзника по НАТО, — американцы сильно разделены по вопросу о том, хотят ли они, чтобы США приняли ответные военные меры. И это после того, как респондентам напомнили о статье 5 той части договора НАТО, которая обязывает Соединённые Штаты реагировать на подобную агрессию, и после того, как им сказали, что действия США могут оказаться единственным способом оттеснить Россию».

Другими словами, даже формулировка вопроса таким образом, чтобы спровоцировать положительный отклик, — и без упоминания о потенциальном ядерном риске, связанном с военным обязательством США перед союзником по НАТО, — опрос показал, что нет чёткой общественной поддержки необходимости защиты союзника США. Ханна пришёл к следующему выводу: «Другими словами, не только президент Дональд Трамп скептически относится к Североатлантическому альянсу. Также относится к НАТО и американский народ. В той степени, в которой граждане США вообще думают о НАТО, они сомневаются в том, стоят ли обязательства возможных рисков». Если бы респондентам прямо сказали о ядерном риске, весьма вероятно, что произошёл бы всплеск антинатовских настроений.

Nato.int Дональд Трамп посетил саммит НАТО в Брюсселе. 2018

Общественный скептицизм в отношении обоснованности столь серьёзных рисков вполне оправдан. Первый вопрос относительно обязательств перед альянсом, на который должны ответить политические лидеры США, заключается в том, стоит ли в принципе рисковать жизнями американцев и ресурсами США ради того или иного союзника. Имеет ли эта страна большое стратегическое или экономическое значение для Соединенных Штатов? Военный союз с таким серьёзным обязательством не похож на экономическое или социальное объединение. Перед США стоят невероятно серьёзные обязательства, и американские политики не должны занимать легкомысленную позицию, согласно которой, поскольку Соединённые Штаты являются могущественной державой, они могут взять на себя практически любое обязательство, будучи уверенными в том, что ни один противник никогда не осмелится бросить им вызов. История международных отношений изобилует примерами, когда великие державы, пытающиеся защитить своих союзников или клиентов, терпели крах в плане сдерживания.

В Вашингтоне придерживаются неявного предположения, согласно которому, Россия не посмеет оспорить обязательства США по статье 5. Внешняя политика никогда не должна опираться на блеф. Нападение на любого члена НАТО может потенциально поставить под угрозу существование самих США. Умные великие державы не оказались бы в таком положении.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

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Россия превратилась в обычную региональную державу и больше не является тоталитарным государством с глобальными экспансионистскими амбициями. Более того, у членов Европейского Союза более чем достаточно населения и экономических ресурсов для создания любых сил, которые они считают необходимыми для противостояния или сдерживания Москвы. Для США подвергать себя риску национального самоубийства, продолжая защищать Европу, в особенности мелких клиентов в сфере безопасности в Прибалтике и Восточной Европе, — это акт внешнеполитического безумия.

Американцы заслуживают того, чтобы им рассказали о тех рисках, с которыми они и их близкие могут столкнуться из-за обязательств Вашингтона перед НАТО, особенно перед малозначимыми союзниками по НАТО, находящимися на границе с Россией. Давайте посмотрим, насколько сильной окажется общественная поддержка НАТО после раскрытия всей информации.