Президент США Дональд Трамп не первый, кто пытается обуздать рост Китая и, вероятно, не последний. Будущие американские администрации могут последовать его примеру, пока «коммунистическая» нация в состоянии бросить вызов экономической, технологической и военной гегемонии США. Возможно, из-за того, что для США слишком многое поставлено на карту, никакая администрация или Конгресс не позволят какой-либо стране занять позицию, позволяющую бросить вызов США. Подобную позицию занимали СССР после Второй мировой войны, Япония в 1980-х годах, а теперь дело дошло до Китая, пишет Кен Моак в статье для издания Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

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Бывший президент Барак Обама инициировал политику «разворота в Азию», планируя разместить 60% военных активов США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Цель данной политики заключалась в том, чтобы удержать Китай в пределах «первой цепочки островов». Затем США присоединились к Транстихоокеанскому партнёрству, которое было необходимо для того, чтобы не позволить КНР задавать правила мировой торговли. Но политика Обамы не смогла сдержать Китай.

Hummelhummel Китайский контейнеровоз

Несмотря на то, что ежегодные темпы роста китайской экономики снизились примерно до 6%, в основном из-за падения внешнего спроса на фоне торговых войн Трампа, в 2019 году китайская экономика по-прежнему чувствует себя гораздо лучше, чем любая другая крупная экономика. Рост ВВП Индии снизился с более чем 7% до 5%, согласно данным Всемирного банка, который также прогнозирует, что в ближайшие годы темпы роста экономик США, ЕС и Японии составит примерно 2% или даже меньше, если торговые противоречия между США и Китаем не завершатся в ближайшее время.

Кроме того, всё большее число стран, в том числе такие союзники США, как Великобритания, поддерживают Китай и его инициативу «Один пояс — один путь», а также противостоят давлению со стороны США, которые требуют отказаться от использования китайских телекоммуникационных продуктов при развитии своих проектов по созданию инфраструктуры 5G.

Ирония ситуации заключается в том, что торговая война США приносит больше вреда американскому бизнесу, чем Китаю. Согласно недавнему отчету Bloomberg, китайские компании ежегодно покупают более 65% мировых полупроводниковых продуктов на сумму $480 млрд. Крупнейшие поставщики чипов (Qualcomm и другие) находятся в США. Это объясняет, почему администрация Трампа выдает лицензии компаниям, продающим чипы в Китай. Фактически, запрет ZTE на покупку американских чипов практически убил американские компании, зависящие от Китая, что побудило администрацию смягчить свою позицию.

Полупроводниковые чипы

Дело в том, что решение американских компаний сосредоточиться на Китае в значительной степени было мотивированы огромной прибылью, а не потому, что они являются китайскими фанатами. Ни одна страна не может производить продукцию столь же эффективно или покупать у крупных американских фирм столько же, сколько Китай. Если они потеряют большую часть или весь свой доступ к китайскому рынку, то такие корпорации, как Boeing, Dell, Apple, General Motors и другие вряд ли смогут получать такую же прибыль, как сегодня. Например, до того, как у Boeing возникли проблемы с самолётами 737 Max, на долю Китая приходилось около 25% продаж коммерческих самолётов.

Действительно, в Федеральной резервной системе считают, что рост ВВП США в ближайшие годы упадёт до 0,4% или даже ниже, если торговая война и идеологически ориентированная политика Конгресса против азиатского гиганта будут продолжены. Прогнозы ФРС основаны на сокращении объёмов инвестиций и стагнации потребления, на долю которых приходится 80% ВВП.

Что касается Китая, то торговая война может сказаться на его экономике меньше, чем на экономике США, поскольку у КНР есть огромный внутренний рынок и инфраструктурная инициатива «Один пояс — один путь», к которой присоединяется всё большее количество стран. Общая двусторонняя торговля Китая увеличилась примерно на 4%, хотя экспорт и импорт из США в 2018 году сократились, согласно статистике правительства Китая. Согласно данным Национального бюро статистики Китая, внутренние инвестиции и потребление в Китае за тот же период выросли на 5% и 7% соответственно.

Иван Шилов ИА REGNUM «Один пояс и один путь»

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Что касается Индо-Тихоокеанской стратегии администрации Трампа по сдерживанию Китая, то здесь могут возникнуть проблемы, поскольку ни у Японии, ни у Индии нет никакого желания серьёзно противостоять Китаю. Помимо того, что Китай является их крупнейшим торговым партнёром, он также обладает ядерным оружием, поэтому союз с США в рамках борьбы с азиатским гигантом может привести к самоуничтожению в экономическом и геополитическом плане. Это объясняет, почему Австралия и Япония занялись восстановлением баланса в отношениях с Китаем.

Перечисленные выше аргументы убедительно показывают то, что Китай нельзя сдержать и не следует этого делать. Однако большинство граждан США действительно считают, что коммунистический Китай — это «зло», которое повинно в проблемах США. Чтобы заручиться общественной поддержкой, некоторые политики из Демократической и Республиканской партий пытаются превзойти друг друга в демонизации Китая. Кроме того, отказ от своего мирового господства или появление равносильного Китая (или любой другой страны) может иметь чрезвычайно дорогостоящие последствия для экономики США.