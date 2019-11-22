Частным лицам и организациям становится всё сложнее принимать инвестиционные решения. Для этого существует множество причин, включая рекордно низкие процентные ставки и, казалось бы, иррациональные изменения на фондовом рынке. Тем не менее существует ещё один элемент нестабильности, который увеличивается в геометрической прогрессии в большинстве стран мира, пишет президент Института глобального экономического роста Норман Бейли в статье для издания Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Вавилонская башня

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Энтропия — это естественная тенденция, присутствующая во всех материальных объектах и подразумевающая распад на составляющие элементы. Этой тенденции противостоит малопонятная сила гравитации. Социальная энтропия — это тенденция к распаду социальных субъектов, таких как страны, на составляющие их кланы, племена, этнические и религиозные группы и т.д. Этой тенденции противостоит сила, осуществляемая тем, кто находится у власти, и, что более важно, легитимность, которой составные элементы общества наделили правящий сегмент.

Рене Магритт. Голконда

В большей части современного мира социальная энтропия набирает силу, и зачастую центральные власти лишаются значительной или большей части своей легитимности, поэтому они вынуждены прибегать к наращиванию мер, связанных с использованием грубой силы. Это, в свою очередь, приводит к росту беззакония и большему противодействию со стороны властей. Конечным результатом всего этого может стать установление либо анархии, либо режима, опирающегося главным образом на репрессии.

Проявления этой растущей социальной энтропии видны повсюду, в непризнании одним государством законов другого государства, в упадке рационального дискурса, классического образования, традиционной семьи, её признаки видны во всех общественных институтах, особенно тех, которые заняты подготовкой будущих поколений (колледжи и университеты).

Однако наиболее поразительным проявлением этой тенденции являются постоянно растущие массовые демонстрации по всему миру, часто перерастающие в массовые беспорядки. Если бы несколько месяцев назад кто-нибудь попросил бы перечислить регионы, наименее подверженные массовым волнениям, то почти все эксперты поставили бы на первое место в списке Чили и Гонконг. Чили всегда считали самой стабильной и процветающей страной Латинской Америки. Гонконг занимает второе место по уровню богатства в Восточной и Юго-Восточной Азии после Сингапура. Тем не менее и Чили, и Гонконг столкнулись с массовыми демонстрациями и беспорядками. Помимо Чили и Гонконга, в настоящий момент народные волнения имеют место в Боливии, Эквадоре, Никарагуа, Венесуэле, Ливане, Ираке и Иране.

Studio Incendo Протесты в Гонконге

Иногда поводом для протестов могут послужить значительные причины, как в случае с Гонконгом, где угроза автономии города спровоцировала массовые демонстрации. Но довольно часто массовые протесты начинаются из-за незначительных событий, включая повышение стоимости бензина или проезда в общественном транспорте.

Становится всё более очевидным, что распространение социальной энтропии, какие бы проявления она не принимала, является признаком ослабления, а в некоторых случаях и коллапса той легитимности, которая стоит между порядком и анархией. В широких слоях населения возникло чувство гнева по отношению к тому, чем фактически является современный мир — мир, который люди не понимают и поэтому не любят. Мир, в котором гигантские состояния выставляют напоказ, мир, в котором преступные синдикаты начинают контролировать всё большие сегменты экономики, мир, в котором террористические группы, часто во имя религии, несут смерть, крадут имущество, уводят людей в рабство и сеют разрушения на подконтрольной им территории.

Технологии развиваются невероятно быстро, это привело к социальным последствиям, которые никто не предвидел. Социальные сети, искусственный интеллект, роботизация и социальная инженерия угрожают самим основам традиционной социальной культуры и, в некоторых случаях, концепции того, что значит быть человеком.

Социальные сети

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Учитывая все эти факторы, не удивительно, что большая часть ликвидных богатств мира просто бездельничает, ожидая того или иного решения. Экономическая статистика становится всё менее надёжной, поскольку значительная часть экономической деятельности не учитывается, так как имеет криминальное происхождение. Огромные финансовые институты превратились в «машины» по отмыванию денег. Предприятия, юристы, бухгалтеры, банки и неправительственные организации сотрудничают с преступными синдикатами и террористическими организациями. Национальные правительства приходят в ужас от своего бессилия.

Что делать инвесторам? Консервативная позиция приносит скудные отрицательные результаты. Спекуляция представляет собой площадку, на которой играют силы энтропии. При этом ярость происходящего нарастает.