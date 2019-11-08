Нужно или нет вырубать часть национального парка «Лосиный остров»? Ответ на этот вопрос, по всей видимости, знают авторысюжета телеканала «360». Из их материала становится понятно, что территория парка не имеет ценности, завалена мусором, там отсутствуют животные. А вот проблему с пробкой в подмосковную Балашиху никак иначе не решить. Нужно строить, как это предлагает губернатор Московской области Андрей Воробьёв премьер-министру Дмитрию Медведеву, дублёр Щёлковского шоссе. То, что ничего плохого в вырубке нацпарка нет, подтвердили даже несколько специально обученных «экологов». Наверное, от них можно ждать и специального труда об экологической пользе тротуарной плитки и экологическом вреде зелёных насаждений.

Алексей Саврасов. Лосиный остров. 1887

Сюжет составлен в фирменном стиле подмосковного лоббизма: простота, неоднозначность аргументов, при этом крепкий эмоциональный нажим на зрителя «правильной» точкой зрения. Национальный парк прямо называется «камнем преткновения», а единственными оппонентами выступают некие экоактивисты, участники одиночных пикетов. Которые, разумеется, не предлагают никаких конкретных решений. А ведь проблему так легко решить…

Дух сюжета очень точно пересказал один из комментаторов: «Мы тут лес загадили… Давайте вырубим!» Подмосковных журналистов понять можно, они живут за счёт конкурсов, которые проводит правительство Московской области. Однако именно в стиле беззастенчивой наглости все последние годы разрушались вокруг Москвы остатки некогда мощного зелёного пояса, высаженного, чтобы защитить мегаполис от экологического бедствия. В отличие от «Лосиного острова», решения принимались на местном и региональном уровнях. И вот на бывших полях растут в небо бескрайние жилые высотки, обитателям которых, разумеется, нужно ехать в столицу на работу — в Московской области нет достаточного числа конкурентоспособных рабочих мест.

Не секрет, что через пять лет новые обочины также зарастут мусором. В них не останется ни кормовой базы для животных, ни самих животных. Чтобы поддерживать естественную среду у границ огромного города, нужно прикладывать усилия. А дополнительные участки парка, которые в качестве альтернативы предлагается передать «Лосиному острову», очевидное лукавство — новому лесу ещё нужно вырасти.

Как же решить транспортную проблему? Ответ одинаков для любого города планеты. Главный способ — общественный транспорт. Для выделенных автобусных полос не требуется крупное расширение дороги. Но самым удачным вариантом может стать скоростной трамвай, который бывает и надземным. Эстакады могут пройти как над Щёлковским шоссе, так и рядом.

Висарик Щёлковское шоссе

Ещё недавно правительство Московской области работало над абсурдным проектом гигантского кольца скоростного трамвая вокруг Москвы. Но почему-то не рассматривает логичный вариант повернуть рельсы к самой столице. Мне кажется, дело в элементарной смелости. Руководство Подмосковья боится отстаивать нужный региону проект перед более компетентными соседями, проще клянчить у государства кусок парка.

А ведь трамвай на такие расстояния мог бы заменить метрополитен — то, что и нужно жителям Балашихи. Многие автовладельцы уже сейчас едут в столицу не к пункту назначения, а на перехватывающую парковку у ближайшей станции метро. Беспрецедентное расширение Щёлковского шоссе лишь спровоцирует пробки в самой Москве. Между тем, главный город страны открыто борется с автомобилями, и большинство подмосковных машин совсем скоро будут оседать в отстойниках. Их владельцам проще сразу возле дома сесть на рельсовый транспорт.

Это самые очевидные решения, которые губернатор Андрей Воробьёв и его команда должны рассматривать в первую очередь. Но возможны и более интересные методы. Сейчас на федеральном уровне обсуждаются проекты высокоскоростного железнодорожного транспорта. Но эти технологии можно также применить на уровне густонаселённой Московской области, где имеется высокий и постоянный спрос на маятниковую миграцию с Москвой. Преимущество заключается в высоких скоростях, которые могут развивать составы по сравнению с поездами метрополитена. Условие быстрой доставки пассажиров сделает возможной массовую застройку отдалённых участков региона, как жилую, так и дачную. Разве не следует московской власти под разработку проекта ВСМ Москва — Санкт-Петербург отстаивать, к примеру, развитие подмосковного Клина, который мог бы стать промежуточной станцией и точкой отправления своих составов? Отдалённый от МКАД примерно на 70 километров городок при скоростях ВСМ может оказаться в получасе езды от Ленинградского вокзала при скорости в 200 км/ч. Для сравнения, станция МЦД «Лобня» находится в 55 минутах езды от ближайшей к вокзалу станции метро «Комсомольской». Это совсем другой уровень. А скорости ВСМ планируются и выше.

Пресс-служба мэра Москвы Станция МЦД «Лобня»

ВСМ Москва — Санкт-Петербург нужна аэрофобам и тем, кому лень возиться с непременными хлопотами авиаперелётов. ВСМ Москва — Клин совершит инфраструктурную революцию, сделав возможной ежедневную маятниковую миграцию из этого города.

Стоит напомнить, что пока Подмосковье не может навести порядок с маршрутками и как в 90-е развивает личный автотранспорт, Москва активно интересуется новыми технологиями во всём их разнообразии, в том числе и дорогостоящей идеей Илона Маска о гиперлупе. Там обратная проблема — власти так увлечены техническим развитием, что забывают об интересах тех, для кого они стараются. Но и жить в примитивной системе координат, как это происходит в Московской области, тоже нельзя. Невозможно вечно тушить «пожары» из пробок, плохой экологии и других проблем лоббизмом и давлением. Тем более, когда сами же огонь этот и распалили.