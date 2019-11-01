Москва, , 12:01 — REGNUM Победителем тендера на разработку новой программы развития транспортного комплекса Москвы стала компания McKinsey & Company CIS. Об этом пишет газета «Ведомости».

Российское отделение международной консалтинговой компании McKinsey займется разработкой программы на 2019−2023 годы и на период до 2040 года. Сумма, обозначенная в тендере, составляет 210 миллионов рублей.

Сообщается, что компания будет разрабатывать новую транспортную стратегию российской столицы в том числе с опорой на технологии Hyperloop Илона Маска.

McKinsey & Company CIS проведет анализ транспортной и социально-экономической ситуации в Москве и составит перечень основных транспортных проблем. Перед компанией лежит задача по решению 21 приоритета стратегии, среди которых увеличение пропускной способности улиц и эффективности пассажирского и грузового транспорта.

Напомним, Hyperloop — это проект вакуумного поезда, который был предложен в 2013 году Илоном Маском (глава компании Tesla). Hyperloop был задуман как расположенный на опорах надземный трубопровод. Вагоны поезда внутри этого трубопровода должны разгоняться до 1 220 км/ч.

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