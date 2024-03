Слушания по частному репутационному иску миллиардера Олега Дерипаски приоткрыли завесу над тем, как российские бизнесмены попадают в санкционный список США и что служит основанием для этого. Дерипаске удалось признать недостоверными и порочащими репутацию сведения, изложенные в статьях трёх западных изданий, которые легли в основу базовых материалов для внесения его в «чёрный список». Теперь ответчикам предстоит опубликовать опровержения, в которых они должны сообщить мировому сообществу, что бизнесмен не имел связей с одной из преступных группировок РФ, жестокими мафиозными кланами Великобритании, не заказывал ничьё убийство, не прослушивал израильского министра и многое другое. ИА REGNUM изучило подробности спора.

Иван Шилов ИА REGNUM Олег Дерипаска

Предыстория

Внимание общественности и СМИ к российскому бизнесмену в 2019 году было пристальным из-за того, что происходит с группой «ГАЗ», включающей в себя 13 предприятий сразу в восьми регионах России — Нижегородской, Ярославской, Ульяновской областях, Мордовии и других. Возникшие проблемы у группы могли негативно повлиять на 40 тыс. российских семей, что работают на предприятиях автоконцерна.

По словам топ-менеджмента «ГАЗа», главным бенефициаром которого является Олег Дерипаска, из-за санкций в отношении последнего группа испытывает сложности, а если государство не окажет финансовую поддержку, и вовсе получит дефолт, спад производства сразу на 40%, а рабочих придётся перевести на четырёхдневную рабочую неделю, что негативно может отразиться и на их зарплатах. Данные заявления делались с весны 2019 года, речь шла о сумме почти в 30 млрд рублей. Тогда вице-премьер России Дмитрий Козак, комментируя просьбы «ГАЗ», подтвердил готовность государства поддерживать автоконцерн «в пределах разумного».

Алексей Трефилов Горьковский автомобильный завод

В октябре 2019 года стало известно, что по поручению главы государства Минпромторг России предложил увеличить поддержку автопроизводителей, выделив до 2021 года 8,6 млрд рублей на субсидирование ставок по кредитам. При этом 3,3 млрд рублей группа «ГАЗ» может получить уже в 2019 году. Помимо этого, с автопроизводителем заключены госконтракты на поставку школьных автобусов, машин скорой помощи. Подобные меры поддержки привели к отказу от перехода на четырёхдневную рабочую неделю.

О санкциях

В санкционный список выходца из Нижегородской области Олега Дерипаску управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США включило в апреле 2018 года. Чтобы снизить негативные последствия для своих компаний, он был вынужден сократить долю участия и покинуть руководящие посты в ряде из них. После этого из-под санкций были выведены два актива — En+ Group и РУСАЛ. Сам же бизнесмен остался в «чёрном списке». Отчёт иностранное ведомство опубликовало в мае 2019 года, указав источники сведений, на которых базировало своё решение. Дерипаска публично не раз критиковал отчёт OFAC, называя его «халтурно подготовленным», состоящим из клеветы и домыслов. Ограничиваться критикой он не стал и, выбрав три статьи из списка OFAC, обратился в суд за защитой деловой репутации.

О суде

Иск был подан в арбитраж Краснодарского края 13 сентября 2019 года к Times Newspapers Limited, Telegraph Media Group Limited и The Nation Company LLC. 25 октября суд удовлетворил иск Дерипаски полностью.

В суде напоминалось, что с 6 апреля 2018 года российский бизнесмен и связанные с ним компании попали под ограничительные меры США, из-за которых «всем гражданам и юридическим лицам США запрещено совершать с истцом и подконтрольными ему компаниями какие-либо сделки, а все активы истца в США оказались заморожены». Уточнялось, что под ограничения попали и сделки Дерипаски с лицами, не являющимися гражданами или организациями США, так как над ними навис риск «вторичных санкций». В суде истец отметил, что из-за санкций он понёс убытки: «стоимость акций UC Rusal PLC и глобальных депозитарных расписок En+ GROUP PLC снизилась вдвое», а для «защиты компаний от банкротства истец был вынужден сократить свою голосующую долю в En+ GROUP PLC с 70% до 35%».

Во время слушаний в российском суде также стали известны подробности предыдущего иска о защите деловой репутации, который разбирает с марта 2019 года Федеральный окружной суд Колумбии. В нём ответчиком выступает управление по контролю за иностранными активами минфина США, предоставившее в суд подборку публикаций СМИ, «которыми руководствовалось, вводя ограничительные меры». В ней было три публикации изданий, с которыми Дерипаска продолжил судиться и в российском суде, в частности, статья The Telegraph «Связанный с политиками олигарх «заказал убийство банкира» от 10 июля 2012 года, статья The Times «Миллиардер, «связанный с мафией, шпионил за конкурентами» от 9 июля 2012 года и статья The Nation «Кремлевские связи Маккейна» от 1 октября 2008 года. Сведения из этих публикаций истец посчитал порочащими его деловую репутацию. В них говорилось о нарушении закона, в том числе о связях с жестоким мафиозным кланом, нечистоплотных схемах, а также о покупке алюминиевого завода Черногории «в ходе непрозрачного приватизационного тендера».

Бизнесмен с подобными заявлениями не согласился и пошёл в суд. Представитель истца во время слушаний предоставил документы и заявил ходатайство о допросе свидетеля — Адольфа Зальцмана, который «принимал непосредственное участие в процедуре приобретения алюминиевого завода КАП в Черногории, а также занимал должность исполнительного директора завода после его приобретения структурами Дерипаска О. В». Свидетель в суде пояснил, что «приобретение КАП представляло собой стандартную сделку покупки предприятия, выполнялся полноценный управленческий аудит», а «политической мотивации в сделке не было».

Суд иск удовлетворил, заявив, что «размещенные сведения расцениваются судом как порочащие». По обвинениям в совершении преступления суд обосновал свою позицию тем, что «в материалах дела отсутствуют доказательства того, что истец привлекался к уголовной ответственности», а в РФ «каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда».

Американский суд

Вышеуказанные сведения суд не только признал недействительными и порочащими деловую репутацию, но и обязал дать опровержение, а «не позднее десяти дней с момента вступления решения по настоящему делу в законную силу удалить» оспоренные сведения. В опровержении западные СМИ должны написать, что «Дерипаска не был вовлечён в коррумпирование губернатора в Сибири для обеспечения захвата алюминиевого завода», «не являлся членом организованной преступной группы», «не заказывал убийство бизнесмена Вадима Яфясова», «не получал тайную информацию от российских органов государственной безопасности», «не имел связей с Измайловской преступной группировкой», «никогда не использовал связи в российском ФСБ для сбора информации о конкурентах», «не нарушал законы Черногории в ходе приобретения контроля над алюминиевым заводом КАП», «не угрожал жизни Юрия и Михаила Живило» и «не прослушивал израильского министра».

Решение ещё может быть обжаловано в течение одного месяца.

Напомним, иск ещё к одному изданию, чьи статьи попали в отчёт OFAC, Дерипаска два года назад проиграл. Федеральный суд в Вашингтоне не усмотрел нарушений в статье о связях Пола Манафорта, что возглавлял штаб Дональда Трампа перед выборами президента США.

Читайте также: О деловой репутации миллиардера Дерипаски

Между тем положительный результат по иску бизнесмена к западным СМИ в российском суде может послужить примером для других «участников» санкционного списка. На январь 2018 года последний включал 210 строчек с именами российских предпринимателей и чиновников. Первые строчки в нём почти полностью совпадали с рейтингами журнала Forbes.