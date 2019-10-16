Задержанная спецслужбами Белоруссии гражданка России Анна Богачева 15 октября вышла на свободу. О задержании 13 октября стало известно 15 октября не из официальных источников, а из СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM

На каких правовых основаниях была задержана в Белоруссии гражданка России — так и не ясно до сих пор. Министерства иностранных дел России и Белоруссии создали информационный вакуум, который быстро заполнился слухами и инсинуациями «экспертов» официального Минска.

По слухам, которые отчасти подтвердились, Богачева была задержана в Минске спецслужбами Белоруссии по запросу властей США. Опять же, по слухам, её обвиняют во вмешательстве в выборы президента США 2016 года, а также во «вредоносных кибератаках». Госдеп США молчит, ФБР молчит, КГБ Белоруссии молчит — все молчат, и общественности ничего не остаётся, как верить слухам — только в них содержится хоть какое-то объяснение происходящего.

Именно власти виноваты в распространении слухов. Будь в госструктурах Белоруссии худо-бедно налажено информационное сопровождение своей деятельности (PR, как сказали бы американские коллеги) — не было бы конспирологических версий вокруг инцидента с Богачевой. А таковые появились и весьма логичны.

Анна Богачева

Что известно о Богачевой?

Анна Богачева является гендиректором и совладельцем (вместе с Михаилом Потепкиным) зарегистрированного в 2014 году OOO AITI DEBAGGER, специализирующегося на ремонте компьютеров и оргтехники. В конце 2018 года власти США внесли Богачеву в санкционный список как подозреваемую во вмешательстве в американские президентские выборы из-за работы на «Агентство интернет-исследований» (IRA), связанное с российским бизнесменом Евгением Пригожиным (его тоже внесли в санкционный список из 13 персон).

Хиллари Клинтон, жена популярного среди стажёрок Белого дома саксофониста, проиграла президентские выборы Дональду Трампу, но не смирилась с поражением. С тех пор Демпартия «копает» под президента США и использует подконтрольные ей СМИ, в том числе зарубежные, для дискредитации нынешнего хозяина Овального кабинета.

Расследованием мифического «вмешательства» в президентские выборы 2016 года занимался спецпрокурор Роберт Мюллер, который в марте 2019 года сделал однозначный вывод: Трамп не является ставленником Москвы, как это утверждали в клане Клинтонов. Однако, как сказано в докладе, действующие в интересах России и Трампа (но не связанные с ним напрямую) структуры вроде IRA таки вмешивались в выборы, и проявлялось это в том, что они в освещении президентской кампании больше критиковали Хиллари Клинтон.

Такое бывает: маршал Маннергейм изо всех сил оказывал помощь Гитлеру во время Великой Отечественной войны, но сам оказался невиновным ни в массовом убийстве жителей Ленинграда, ни в других злодеяниях. Похожая история с каудильо Франко. Теперь вот и в США: «российское вмешательство» — отдельно, а президент Трамп — отдельно.

С Богачевой «отдельно» не получилось, потому что политической элите США необходим как воздух образ врага. Под это астрономические суммы бюджета осваивают крупные корпорации и фирмочки, лоббисты и журналисты. Делается и политический капитал политиками и политиканами, которым гораздо интереснее бороться против чего-то большого и эфемерного — вроде «российской угрозы», чем заниматься непопулярными реформами и решать социальные проблемы, которых в США предостаточно (как, впрочем, и везде).

На демонизацию России и её «хакеров» брошено всё — от спецслужб с приданными им аналитиками из как бы негосударственных структур вроде Джеймстаунского фонда до пропагандистских рупоров Госдепа вроде «Радио «Свобода» и агентов влияния по всему миру. Они и проявили себя и в «кейсе Богачевой».

Например, «Радио «Свобода» тут же отработало версию источника финансирования и сообщило, что Богачева состоит в российской националистической организации «Русский образ», проживала с США под фамилией Тригга и собирала информацию по линии «Агентства интернет-исследований» Евгения Пригожина.

То есть заявленный США розыск российской гражданки и её задержание в Минске как бы обоснованы, если не вдаваться в такие детали, как характер информации, методы её сбора и так далее. В принципе, такие же обвинения можно предъявлять любому журналисту или стриммеру, объявлять его в розыск и всячески портить ему жизнь.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пресс

Почему именно Богачева?

Богачева или Беднякова, Пупкин или Васькин — на самом деле не важно, кого бросят в жернова. Точно так же для карманников не важно, что показывают на подиуме городской площади — отрубают там кому-то голову или награждают, потому что под отвлечение внимания толпы сподручнее подрезать кошельки.

В этой большой игре такие, как Богачева, — всего лишь расходный материал. Обвинители и работающие на их уничтожение испытывают к жертвам своей деятельности не больше жалости, чем к пыли. Чтобы составить представление о моральном облике этих деятелей, не надо далеко ходить за примерами — недавно сотрудник «Радио «Свобода» вполне серьёзно сравнил начавшуюся в Белоруссии перепись населения с Холокостом, но МИД РБ во главе с Макеем — это все божья роса… И так они работают изо дня в день, с прошлого века, продуцируя ложь, русофобию, провокации и инсинуации.

Как задерживали Богачеву?

Богачева остановилась с семьёй, с мужем и ребёнком, в одной из минских гостиниц по пути на отдых. Будь она действительно шпионкой, то предпочла бы частные апартаменты. При регистрации паспортные данные сразу же ушли в базы данных белорусских спецслужб, где уже были данные на розыск Богачевой по запросу США, а никакого не Интерпола.

Формально именно регистрация в гостинице стала спусковым поводом для задержания белорусскими спецслужбами гражданки РФ Богачевой. Именно эту версию и обыгрывают «батькины эксперты» вроде сотрудника Института философии НАН Алексея Дзерманта.

Как только скандал стал нарастать волнами в прессе, этот «политолог» с низкой социальной ответственностью быстро сориентировался на профит в истории с несчастьем гражданки РФ. Он быстро перевёл стрелки со спецслужб РБ на СМИ, заявив, что всё было хорошо и законно, если бы не одно обстоятельство — СМИ, которые стали об этом писать:

«Но последовал слив в СМИ, чтобы об этом узнала американская сторона, а Минск был поставлен в неудобное положение. То есть все, кто об этом трубит, только осложняют Анне жизнь, а прозападные СМИ отрабатывают свой хлеб, подбрасывая очередное яблоко раздора между Москвой и Минском».

То есть виноват не официальный Минск, который а) в нарушение союзнических обязательств б) безо всяких на то правовых и юридических оснований задержал гражданку России, лишь бы выслужиться перед новыми боссами из Вашингтонского обкома, а СМИ, которые посмели рассказать людям о новом казусе «союзника».

Что сказать по поводу этих слов «эксперта»? И сам «пропиарился», и кому надо глубоко лизнул. Не впервой: в 2016 году этот деятель участвовал в политических репрессиях, отметившись в сфабрикованном белорусскими спецслужбами «деле пророссийских публицистов» («деле регнумовцев»).

С телеэкрана гостелевидения этот самый Дзермант опустился до дна, не только оправдывая действия белорусского официоза в духе глубокого «одобрямс», но и задавая вопросы брошенным за решётку белорусским публицистам, прекрасно зная, что те не могут ему ответить. Неудивительно, что это явление позиционируется изданием «Спутник Беларусь» как «политический эксперт и философ Алексей Дзермант». Ибо очень удобно в быту, как выражаются в президентской газете «Советская Белоруссия».

На самом деле обстоятельства задержания Богачевой туманны. Что ей предъявили белорусские «органы» — так и не ясно до сих пор. Посольство России в Белоруссии не шло на контакт с прессой.

Подтверждение факта задержания пришло в первой половине дня 15 октября. И пришло оно весьма экстравагантным способом, активно практиковавшимся деградировавшим после «майдана» МИД Украины.

«Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Республики Беларусь гражданки России Анны Богачевой находится во внимании консульского отдела Посольства России в РБ, сотрудники которого оказывают ей предусмотренную в таких случаях консульскую поддержку», — сообщило МИД РФ посредством Facebook только после того, как скандальная история всплыла в СМИ и обросла уже некоторыми подробностями.

Незадолго до посольского сообщения в Twitter МИД РФ также проинформировал: «Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Республики Беларусь гражданки России Анны Богачевой находится во внимании консульского отдела Посольства России в РБ, сотрудники которого оказывают ей предусмотренную в таких случаях консульскую поддержку».

Затем подало голос посольство РФ в РБ. И тоже через социальные сети.

«Российская гражданка Анна Богачева, о «ситуации» с задержанием которой правоохранительными органами Беларуси проинформировал ряд СМИ, в разговоре с сотрудником консульской службы Посольства России в Республике Беларусь сообщила, что находится на свободе», — сообщило вечером 15 октября посольство РФ посредством Twitter.

Позже, также вечером 15 октября, голос подали Генпрокуратура и МВД Белоруссии. В это время государственные СМИ Белоруссии усиленно делали вид, что ничего такого не происходит и какие-то намерения что-то сделать на одном из водных каналов в Брестской области куда важнее.

«Да, ее задерживали, сегодня освобождена. Заместитель прокурора Фрунзенского района Минска не усмотрел оснований для применения к ней меры пресечения в виде заключения под стражу с целью выдачи», — заявил официальный представитель Генпрокуратуры Белоруссии Дмитрий Брылев.

«Богачева была задержана в одной из гостиниц города Минска как находящаяся в международном розыске», — отчиталось МВД Белоруссии.

Anna Chervonets Здание МВД Республики Беларусь в Минске

Освобождения не было, потому что «не было вообще» задержания?

Но самое смешное, переходящее в трагифарс, началось ближе к ночи. Скандальную ситуацию стала комментировать пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт. Комментарий был распространён через странный канал — зарегистрированное менее месяца назад сетевое издание «Подъём».

"Интерпретаций этого события уже появляется множество — и у нас в стране, и тем более за пределами. Поэтому в очередной раз заявляю: задержание не проводилось по запросу США — задержания не было вообще! Это абсолютно точная информация. Так что приезжайте в Беларусь и никого не бойтесь!» — сообщила «Подъёму» Наталья Эйсмонт.

То есть, по версии пресс-секретаря Лукашенко, МИД РФ, Генпрокуратура и МВД Белоруссии распространили ложь, интерпретируя произошедшее с Богачевой в Минске как «задержание». Эйсмонт могла бы пояснить, где пребывала гражданка России в период с 13 по 15 октября, однако ограничилась сказанным.

Эйсмонт не впервые подставляет своего шефа. В марте, выступая на одном из центральных телеканалов белорусского телевидения, она заявила, что «диктатура уже — это наш бренд», и ей кажется, что вскоре «в мире может возникнуть запрос на диктатуру».

Кому верить?

Точки над «i» расставит сама Анна Богачева. Было задержание (как утверждают российские и белорусские госорганы) или его «не было вообще» (как утверждает Эйсмонт, если полагаться на авторитет «Подъёма») — вопрос интересный. Есть все основания считать, что задержание было, и гражданку России задержали спецслужбы Белоруссии по запросу своих коллег из США.

Инцидент вполне закономерен, учитывая, с какой скоростью официальный Минск разворачивается на Запад, насколько одержимо нынешнее политическое руководство Белоруссии нациестроительством и как стремится оно к более чем партнёрству с США. За примерами опять же не надо далеко ходить: прошедшую в начале октября минскую конференцию по безопасности российские участники метко окрестили «праздником американо-белорусской дружбы».

С одной стороны, конечно, произошедшее в Минске приседание перед Вашингтонским обкомом — тревожный звоночек для Москвы и будущего Союзного государства. Встает закономерный вопрос: можно ли доверять такому «союзнику»?

С другой, такое поведение «союзника» делает все более актуальным вопрос — нужно ли его дотировать по нефти и газу. Возможно, эти многомиллиардные средства целесообразней направить на развитие российской глубинки, которая страдает от недостатка инвестирования, в ту же Брянскую, Воронежскую или Орловскую область.

В любом случае формула «сегодня — политическая интеграция, завтра — скидка на газ и нефть» в преддверие 8 декабря становится практически единственно возможной к реализации.