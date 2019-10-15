Москва, , 14:55 — REGNUM Посольство РФ в Минске держит на контроле ситуацию с задержанием гражданки России Анны Богачевой в Белоруссии, сообщили 15 октября в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Сотрудники (посольства) оказывают ей предусмотренную в таких случаях консульскую поддержку», — говорится в сообщении МИД РФ в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, российская гражданка Анна Богачева, включенная в черный список властей Соединенных Штатов в рамках дела о «вмешательстве» в американские выборы, была задержана в Минске вечером 13 октября в одной из гостиниц. Вместе с задержанной были муж и ребенок, семья направлялась на отдых.

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