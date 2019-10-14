За три дня до начала международного форума «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде, в рамках которого под председательством Владимира Путина обсудили роль регионов и муниципалитетов в этой сфере, необходимость поддержки спорта, в том числе высших достижений, нижегородские власти внесли законопроект, которым вычеркнули из списка мер господдержки решение жилищного вопроса олимпийцев. А в Татарии и вовсе стало известно, что спортсмены продают медали. Странное стечение обстоятельств? Или закономерность?

Kremlin.ru Владимир Путин на пленарном заседании Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»

Интеграция в мировой спорт

10 октября в Нижнем Новгороде состоялось крупное событие для мира спорта — тысячи гостей из разных уголков мира съехались, чтобы обсудить его развитие.

На пленарном заседании форума основной темой стало «Развитие спорта в интеграции с мировым сообществом». Именитые спортсмены, главы федераций говорили о языке спорта как едином языке согласия, ратовали за то, чтобы вернуть спорт в спорт, уйдя от скандалов в нём. Много комплиментов звучало в адрес России от отдельных представителей спортсообщества.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с чемпионами и призёрами XXII Олимпийских зимних игр 2014 года

Главным стало выступление Владимира Путина. Президент отметил, что Россия всегда была и остаётся открытой к диалогу, сотрудничает с WADA (Всемирным антидопинговым агентством) и готова выполнять все требования, чтобы российские спортсмены выступали с представителями других стран на равных. В своей речи глава государства поддержал спортивный имидж страны.

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Роль регионов в спорте

На заседании президентского совета от роли российского спорта в мире перешли к темам поддержки на уровне регионов и муниципалитетов.

Напомним, с 2019 года в России реализуется проект «Спорт — норма жизни», который является составной частью национального проекта «Демография». В ходе него к 2024 году планируется число регулярно занимающихся спортом граждан довести минимум до 55%.

Владимир Путин в своём выступлении 10 октября отметил, что «на местах отчётливо видны все аспекты спортивной сферы, есть понимание, что востребовано людьми, какие законодательные, административные решения необходимо ещё принять». Он попросил глав регионов в контакте с главами профильных ведомств обеспечить реализацию всех проектов — от строительства новых объектов до оснащения спортзалов и проведения соревнований.

Местные власти президент попросил «использовать потенциал общественного участия в решении задач развития спорта». Также он поддержал идею подготовить и принять межведомственную программу развития физкультуры и спорта на селе. В ней будет предусмотрена модернизация действующих и строительство новых объектов. Особое внимание поручено уделить вопросу кадрового обеспечения, системной поддержке физкультурно‑спортивных клубов по месту жительства и работы россиян.

«Возможно, стоит подумать о введении в штатное расписание трудовых коллективов и муниципальных организаций ставок инструкторов по спорту и, конечно, о мерах стимулирования занимающихся спортом работников и работодателе», — отметил Владимир Путин.

Спортивный комплекс

И наконец, весной 2020 года по поручению главы государства планируется подвести итоги действующей стратегии развития физкультуры и спорта в РФ и обсудить основные положения новой. Той, что правительству РФ поручили разработать до октября 2020 года. Она определит развития спортивный сферы России до 2030 года.

Последние события говорят, что далеко не всё гладко в мире спорта. Например, в Татарии «золотой» медалист Универсиады, что прошла в июле 2013 года в Казани, вынужден продавать свою награду. Объявление об этом появилось на одном из сайтов. Автор пишет, что награда является личной, подкреплена приказом и благодарственным письмом президента. Просит за своё «золото» Ренат из Набережных Челнов 1 млн рублей. О причинах продажи он не сообщает.

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Отличились и в Нижегородской области. Здесь 7 октября в комитет по социальным вопросам Законодательного собрания области от губернатора Глеба Никитина поступил законопроект о внесении изменений в порядок материальной поддержки ведущих спортсменов. Главным изменением стало исключение из списка мер поддержки решения жилищного вопроса. С 1 января 2020 года спортсменам, которые получили призовые места на олимпиадах, чемпионатах, первенствах Европы и кубках мира больше не выделят единовременную выплату на жилье. Единственное, планируется сохранить обязательства перед теми, кому до этого положена была выплата.

Получателями этих мер поддержки, принятых в 2009 году, являлись граждане России, которые состоят в сборных страны основного и резервного составов, постоянно живут в области и после 1 июля 2008 года заняли призовые места на Олимпийских, Параолимпийских, Сурдолимпийских играх, мировых и европейских чемпионатах, первенствах и кубках Европы и мира, а также их тренеры. После утверждения изменений, если таковые одобрят областные депутаты, останутся только стипендии для спортсменов и денежные выплаты. Последние существенно увеличат, но опять же ограничат круг их получателей теми, кто занял три призовых места «по олимпийским, параолимпийским и сурдолимпийским видам спорта».

Дарья Антонова ИА REGNUM Олимпийские чемпионы

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К слову, нижегородский губернатор Глеб Никитин на заседании президентского совета акцентировал внимание на развитии спорта высших достижений. Видимо, по этой причине в поправках к закону «О мерах дополнительного материального обеспечения ведущих спортсменов Нижегородской области и их тренеров» круг получателей материальной помощи ограничен только участниками сегмента именно высших достижений. В пока ещё действующей редакции оговорок, что для финансовой помощи нужно было победить в Кубке Европы лишь по олимпийским дисциплинам, не было. Да и четвёртое, пятое, шестое места премировались суммами от 150 до 50 тыс. рублей соответственно. В новой редакции эти выплаты полностью исключены. Помимо этого, законопроект устанавливает иной размер выплат для тренеров — не 100% от размера выплаты спортсмену, как ранее, а 50%.

Некоторое время назад обсуждался вопрос, что затраты на обеспечение жильём спортсменов-победителей возьмут на себя не регионы, у которых средства ограничены, а федеральный центр, как и премиальные.

Финансирование команд

Глеб Никитин на заседании совета также поднимал вопрос финансирования профессиональных команд, который, на его взгляд, «не до конца сформирован в соответствии с единым подходом».

»Решение о размере спонсорского участия и выборе команды для региона носит зачастую локальный характер. Это создает диспропорции и риски при комплексном развитии профессионального спорта, особенно это проявляется в футбольной индустрии, хотя в хоккее тоже», — заявил Никитин и предложил создать некий единый фонд, который «наполнялся бы средствами спонсорской поддержки, расходовался при участии федераций».

Владимир Путин с интересом отнёсся к идее создания фонда, но добавил, что трудно представить пока, насколько она реализуема в жизни.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

На фоне идеи Никитина привлечь бизнес в спорт через вклады в фонд, не лишним будет напомнить, что в подведомственной ему Нижегородской области с 1 января 2020 года переходят на новый формат финансирования спортклубов области — через бюджетную субсидию. Её получат те клубы, что выиграют конкурс нижегородского правительства.

А в свете изменения схемы финансирования спонсорам-бизнесменам, что ранее вносили пожертвования клубам и участвовали финансово в проведении областных спортмероприятий, отменят налоговую льготу. С 2020 года планируется признать утратившим силу закон, по которому такие компании с 2018 по 2022 год могли снижать ставку по налогу на прибыль на определённый процент, который равен «соотношению суммы оказанного финансового пожертвования к сумме налоговой базы для исчисления указанного налога», но не более 4,5%. Законопроект, который отменяет льготу, уже внесён в профильный комитет. Судя по пояснительной записке к нему, спонсоры в год поддерживали нижегородский спорт на 1,3 млрд рублей.

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