Голос вещей. Новые книги для подростков

Елена Соковенина, , 15:44 — REGNUM

Прошел Non/fiction, и в списке новинок в этом году особенно богат урожай книг для подростков. Это могут быть комиксы или приключения (настоящие, в их классическом понимании), знакомые современные сюжеты или скромное обаяние ретро, но одна тенденция видна невооружённым взглядом. Картинки или наклейки из девичьего дневника, торговый каталог начала 20 века, старые часы или пишущая машинка, на которой настукивает правду человекообразная обезьяна — голос вещей звучит наравне с голосами героев. И это понятно: жизнь слишком динамична, а вещи умеют рассказывать без лишних слов.

Аннетте Херцог, Катрине Клание. Псст! Кто я?

Трогательный философский комикс о взрослении. Виоле тринадцать, и чуть не каждый прохожий знает, кто она такая, лучше неё. Показания противоречат друг другу. Как, как, как собрать всё это в единое целое? Что правда, а что — глупости, порча воздуха? Что главное, а что — ерунда, не стоит переживать? Обо всём этом рассказывает девичий альбом: рисунки, дневниковые записи, фотографии, мысли и тысяча милых мелочей вроде значков или наклеек. Которые, кстати, совсем не мелочи. Язык вещей в этой книге не менее выразителен, чем голос автора.

Словом, это та книга, которая станет близким другом любому подростку. Даже, если он мальчик. Взрослым тоже будет полезно её прочесть, чтобы вспомнить себя и понять своего подростка.

Давиде Морозинотто. Знаменитый каталог «Уокер&Даун»

Захватывающая авантюрно-приключенческая история в настоящем (и почти забытом) её понимании. Всего несколько лет, как девятнадцатый век сменился двадцатым, и это время — в Америке его называют «эпоха ноль-ноль» — поразительно, блистательно, феерично, драматично, а главное: невероятно напоминает наши дни. Прогресс изменил жизнь окончательно и бесповоротно. На каждом шагу реклама, вещи — море вещей! — делают тебя человеком или изгоем. Миром правят деньги, и особенно хорошо это понимают четверо сирот из деревеньки где-то на болотах Луизианы. Жизнь их горька, но тут между строк отчётливо слышится бодрый мотив в духе рэгтайма. Что-то про то, что с друзьями можно пережить всё и нажить на свою… голову множество приключений. И, конечно, знаменитый каталог «Уокер&Даун». Тот самый, который позволяет людям заказывать вещи, где бы они ни жили!

С него всё начнётся, им продолжится и закончится. Второй рэгтайм, который донесётся до нас сквозь строки, будет о любви: старая история двух взрослых пронзительно звучит на фоне истории четверых детей, которые стремительно взрослеют.

Ну, а взрослый читатель (которому можно смело рекомендовать эту книгу), не раз обнаружит в ней привет любимому классику: Марку Твену. И не только ему.

12+

Ожидается в «Самокате»

Евгений Рудашевский. Бессонница

Евгений Рудашевский — путешественник и искатель приключений. Самый настоящий, такой, как герои Джека Лондона, Керуака или Обручева, только в наши дни. Не зря же герой «Бессонницы» — московский студент, отправленный учиться в Чикаго, упоминает, что читает керуаковское «В дороге». Герой «Бессонницы» также рассказывает что-то очень похожее на путевые заметки и тоже делает это куда глубже, острее, философичнее, чем требует жанр. Желание свободы здесь не столько эмоции, сколько прощупывание правил игры, поиск причин непонимания, отчаянное стремление перейти тот рубеж, за которым кончается сын своих родителей и начинается взрослый мужчина. Тот, кто уловил некие параллели с Сэлинджером, не ошибётся. Герой размышляет о своих вкусах, желаниях, приятии и неприятии, и это тот случай, когда разногласия читателя с героем (или его автором?) не вызывают раздражения, а встречают живой интерес. Одно из бесспорных достоинств книги — язык. Гибкий, чистый, естественный, волнующий. Кто ясно мыслит, ясно излагает.

Маркировано 16+, но отменно годится для мыслящих подростков лет с 13.

«Компас Гид»

Кристель Дабо. Сквозь зеркала. Память Вавилона

Третья часть тетралогии «Сквозь зеркала» — фантастического романа француженки Кристель Дабо, с первой книги полюбившейся русскому читателю. Вавилон фигурирует здесь не просто так. Земные материки стали отдельными ковчегами, управляющие ими боги потеряли память, а ведь в прошлом все они были одной семьёй. Страдая сами, боги заставляют страдать людей, а рука незримого Бога изо всех сил препятствует возвращению этой памяти.

Офелия, героиня этого масштабного повествования, умеет читать вещи, но совершенно не приспособлена к окружающему миру. Она предпочла бы беседовать с вещами, чем с людьми. Так же, как и Торн, холодный и непостижимый. Всё просто: вещи не врут.

Стимпанк, в котором по законам жанра встречаются отголоски известных книг и фильмов, таких как «Ходячий замок», «Игры престолов», «Граф Монте-Кристо» или «Тинтин» (отсылок очень много!), но ловкий автор каждый раз поворачивает сюжет в совершенно неожиданном направлении.

Абсолютно захватывает. Даже, если 12 вам было уже несколько раз.

12+

«Компас Гид»

Якоб Вегелиус. Правда о Салли Джонс

Начало двадцатого века. Горилла настукивает на пишущей машинке свои приключения. Салли Джонс плохо помнит, как оказалась среди людей. Она давно освоилась в человеческом обществе, научилась понимать наш язык и мысли, живёт пёстрой жизнью работяги-матроса и очень любит чинить сломанные вещи. А когда наступает ночь, оживают воспоминания. Полицейский, махараджа, бедная певица и мастер музыкальных инструментов, мошенники и авантюристы. Пригорок за тюрьмой, кладбище, пароход, на которых плавает Салли со своим другом механиком Старшим, антрепренёр и убийца. О да, память Салли хранит множество удивительнейших историй! Но дело не в этом. Дело в том, что Салли Джонс должна сообщить миру правду об убийстве Альфреда Морру.

Чего бы ей это ни стоило.

10+

«Белая ворона»

Джоэл Росс. Туманный дайвер

Вот уже сотни лет, как в результате бунта машин остатки человечества ютятся на летающих платформах или прячутся на горных вершинах от смертельного Тумана. Он окутывает Землю, в нём сходят с ума. Людьми правят могущественные Пять Семейств — холодные и бессердечные. Лорд Кодок ищет древние машины, а пуще того — детей, рождённых с нанитом: туманом в глазу. Тех, кто выживает в Тумане.

В лучших традициях стимпанка среди детей-героев есть и грубоватый пилот-ас, и блестящий механик, и умный тихоня, и благородная покровительница сирот. Детям предстоит спасти леди Е., хотя её галлюцинации о прошлом не оставляют надежды. Продать койотам важную вещь. Не попасться в лапы ни начальникам, ни мятежникам, ни лорду Кродоку, потому что в Золотом Порту ждёт новая жизнь.

10+

«Абрикобукс»

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