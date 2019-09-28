28 сентября 2019 | Время чтения 4 мин

Александр Белов, , 10:29 — REGNUM Президент США Дональд Трамп пожаловался президенту Украины Владимиру Зеленскому в ходе телефонных переговоров в июле этого года на то, что США оказывают Украине больше помощи, чем ЕС. Это не совсем так. И всё же Зеленский не стал спорить с Трампом, даже когда глава Белого дома заявил: «Германия почти ничего не делает для вас. Вся их помощь ограничивается разговорами». У Зеленского были на то веские причины, пишет Леонид Бершидский в статье для издания Bloomberg.

Грошики

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Невозможно в полной мере сравнить объёмы помощи, которую предоставляют Украине ЕС и США, из-за хаотичного подхода в ЕС и США к публикации данных об этой помощи. Однако на основе имеющихся данных, полученных из доступных источников, можно сделать несколько выводов.

По данным агентства США по международному развитию, все ведомства федерального правительства США предоставили Украине прямую финансовую помощь на сумму около $2,1 млрд в период с 2014 по 2019 год, то есть после свержения бывшего президента Украины Виктора Януковича (агентство, однако, не располагает полными данными за 2018 и 2019 годы). Данные, полученные из других источников, таких как правительственный веб-сайт Foreignassistance.gov и находящийся в Вашингтоне Центр международной политики, указывают на то, что за аналогичный период США предоставили Украине около $2,7 млрд.

Как ни крути, прямая помощь США Украине с момента так называемой «революции достоинства» составила $2−3 млрд. Вашингтон также предоставил гарантии по кредитам на $3 млрд. Эта помощь не идёт ни в какое сравнение с объёмом помощи, которую ЕС предоставил Украине. В ЕС заявили, что Украина получила $16,42 млрд в виде грантов и займов. Но большая часть европейской помощи была предоставлена в виде долговых обязательств. Когда ЕС впервые согласовал пакет помощи Украине в 2014 году, он составил €12,8 млрд, при этом на гранты предполагалось выделить только €879 млн. Таким образом, когда речь идёт о деньгах, которые Украине не нужно возвращать, то США представляют собой более крупного спонсора.

Кто кого Дарья Антонова © ИА REGNUM

В министерстве экономики Украины осуществляют собственный мониторинг объёмов иностранной технической помощи. Согласно его данным, США предоставили Украине больше средств, чем ЕС (все его страны и институты вместе взятые).

Это, по-видимому, одна из причин, по которой Зеленский сказал Трампу, что «Европейскому Союзу следовало быть нашим крупнейшим партнёром, но в техническом отношении Соединённые Штаты оказались более крупным партнёром». Зеленский заявил Трампу в июле, что он особенно благодарен США за поддержку Украины в оборонной сфере. Действительно, американская помощь больше ориентирована на оборону, чем европейская. ЕС больше беспокоится о таких вещах, как государственное управление и верховенство закона. Подобная помощь является ценной для Украины с точки зрения её надежды на будущее вступление в ЕС, однако США сосредоточены на том, чтобы помочь Украине противостоять военному давлению, что не менее важно.

Зеленский также упомянул во время разговора с Трампом, что он ценит готовность США продолжить ужесточение санкций против России. Европейский союз занимает более мягкую позицию в отношении России, которая является ключевым торговым партнёром ЕС. После того, как содержание телефонных переговоров с Трампом стало общедоступным, Зеленский заявил, что он обеспокоен отсутствие сопротивления со стороны ЕС российскому проекту «Северный поток-2», который приведёт к сокращению доходов Украины от транзита газа.

Другими словами, даже если ЕС в целом предоставляет больше помощи Украине, американская поддержка действий Украины по утверждению собственной независимости также включает в себя жёсткую позицию по отношению к России. Эта позиция усиливает позиции Зеленского на любых переговорах с Россией. США не участвуют в этих переговорах, этим занимаются Германия и Франция, но Зеленский опасается, что, если бы он остался без поддержки со стороны Вашингтона, европейские страны могли бы подтолкнуть его к принятию неприемлемых компромиссов.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп President.gov.ua

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Таким образом, вполне логично, что Зеленский старался изо всех сил отблагодарить Трампа за оказанную помощь, которая, в зависимости от тех или иных данных, либо значительно увеличилась с момента прихода администрации Трампа, либо, по крайней мере, не сократилась. Это также объясняет, почему Зеленский старался изо всех ублажить Трампа, когда он попросил Украину провести ряд расследований.

Учитывая то, что из-за телефонных переговоров с Зеленским Трампу грозит импичмент, я сомневаюсь, что украинский президент получит ту поддержку, на которую он рассчитывал. Любая поддержка со стороны Трампа сейчас будет воспринята как поддержка по принципу «ты мне я тебе». Украинскому президенту нужно будет более усердно работать с европейскими лидерами. Возможно, Зеленскому придётся начать с извинений за то, что он согласился с мнением Трампа об отсутствии европейской приверженности Украине.