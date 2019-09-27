Для кого пишутся комиксы? Может ли комикс стать способом психотерапии? Кто рисует и продает эти «книжки с картинками»? Если десять лет назад в России о комиксах знали только то, что они — детское чтиво о супергероях. Выставка «БУМФест» посвящена популяризации комикс-индустрии. В 2019 году проходит в 12-й раз — начиная с 2007 года. Возможно, в последний, потому что издательство задумывается сменить фокус с фестивалей на точечные мероприятия и встречи с авторами.

Соколова Алена Автор антологии комиксов kus

В прошлом году «Бумфест» не проводили. Десять лет событие проводилось благодаря субсидиям комитета по культуре, и теперь, когда финансирование прекращено, мероприятие состоялось во многом благодаря гостеприимности петербургской библиотеки им. Маяковского.

На территории фестиваля на протяжении четырех дней собираются художники, иллюстраторы, издатели и читатели, чтобы поговорить о существующих трендах, обменяться опытом и сочинить новые истории. Приезжают зарубежные мастера (из Латвии или Швейцарии, например), известные отечественные авторы. Для гостей — как новичков, так и профессионалов — проводятся бесплатные мастер-классы, связанные с техникой рисования или умением пересказывать сюжеты графически.

Соколова Алена Зарубежные зины в читательском зале

Это мероприятие — очень камерное, ламповое, и его создатель, Дмитрий Яковлев (он же — основатель издательства «Бумкнига»), не спешит расширяться. При маленьком масштабе весь лекторий библиотеки забит под завязку — люди даже стоят по периметру зала, не найдя свободных мест. В холле около лестницы — два длинных стола с книгами на продажу. Совсем новые издания именитых авторов лежат вместе с дебютными работами молодых художников — все можно пролистать и оценить перед покупкой. Чуть дальше, по коридору, в читательском зале — выставка зарубежных «зинов», любительских сборников, выпускаемых малым тиражом. Для мимо проходящего гостя такой фестиваль — странное место; для знатоков и ценителей — настоящий клад.

Публика разношерстная. И школьники со студентами, и люди преклонного возраста. Здесь есть и культурологи, и врачи, и бухгалтеры, и инженеры: «Бумфест» демонстрирует, что комиксы доступны всем.

Дмитрий Яковлев: «У нас отличная аудитория: гости приезжают со всей страны. Приехали девушки из Киева, московские студентки… Нельзя сказать, что у нас огромный фестиваль, но его точно можно назвать теплым».

Кто вообще увлекается комиксами?

Дмитрий Яковлев: «Все. Читают дети, взрослые по всей стране».

Как развивается наш рынок?

Дмитрий Яковлев: «Десять лет назад практически ничего не было. Собственно, я познакомился с ребятами из Латвии: мы начинали вместе. И они выросли, у них выпустилась плеяда авторов, и у нас произошло то же самое. Если говорить о российских реалиях, то рынок комиксов у нас сильно растет. По 300% в год. В России порядка тысячи названий комиксов выпущено. Понятно, что отечественных из них — порядка 10−15%, но это тоже меняется. Хороший пример — книжки Юлии Никитиной, которые издаются уже третьим тиражом за два года. Это комиксы, которые нашли аудиторию не среди фанатов комиксов, а среди обычных молодых людей, которые нашли себя в ее иллюстрациях. Или другой пример — «Сурвило» Ольги Лаврентьевой. Он вышел в марте в этом году, а права на него уже купили во Франции».

Чем российский комикс отличается от зарубежного?

Дмитрий Яковлев: «Нет, ничем. Нет никакой специфики. Но темы у нас поднимаются разные, конечно. С одной стороны, есть люди, которые пытаются подражать американским комиксам, выпускать «мейнстримовые» работы, а с другой стороны, есть истории, которые затрагивают темы, близкие российскому читателю. Например, тему блокады и репрессии, или взросления в российской глубинке. И когда ты их читаешь, ты их считываешь, потому что ты живешь в этой стране».

Соколова Алена Выпущенные в России комиксы

Может ли комикс заменить книги?

Дмитрий Яковлев: «Комикс — это и есть книга. Он не может заменить прозу, потому что это два разных языка. Нужно обладать навыком, чтобы уметь читать комиксы. Взрослому человеку их читать сложнее, поэтому он на них и плюется. Он открывает комикс, и у него разваливается картинка и тексты, они не соединяются, поэтому он и говорит — «да это фигня какая-то».

А как читать комикс?

Дмитрий Яковлев: «Это особый навык, его сложно развить, если его нет. Если ты не умеешь читать литературу, то этому нужно учиться, точно так же надо читать комикс. Очень просто это получается у детей, потому что у детей комикс зачастую становится первым примером самостоятельного чтения, это помогает и «расчитаться», и развить фантазию. Взрослому сложнее: у него уже полушария головного мозга иначе работают, они разделились, а для чтения комикса нужно, чтобы они работали вместе».

Соколова Алена Выставка комиксов молодых авторов

А вот история с Мединским — как вы к ней отнеслись?

Дмитрий Яковлев: «Очень странно было слышать заявления о том, что люди, которые читают комиксы — дебилы, от министра культуры. Как видите, мы сейчас с Вами находимся в библиотеке. Более того, он произносил эту реплику на открытии книжной ярмарки, где я лично курировал отдельную секцию, посвященную комиксам. Может быть, ему не рассказали, что там будет происходить, и он рассуждал так — «не знаю, значит, это ерунда». Но это неправильное суждение, конечно».

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При мне на фестивале выступают латвийские издатели комикс-антологий kus! Их история длится несколько лет и отражается фразой «через тернии — к звездам». Оскар, руководитель проекта, отмечает, что комиксы нельзя назвать бизнесом. В мечтах создателей kus! были тиражи в десятки тысяч экземпляров, однако первые номера выходили по тысяче и еле-еле раскупались. Главным дистрибьютором порой был сам Оскар, выходящий лично вручную разносить свежие экземпляры антологий. «Зато я не пропускал возможность заняться физическими упражнениями», — смеется он, обращаясь к залу. Сейчас с его проектом сотрудничают ведущие комиксисты и иллюстраторы не только из Латвии, но и из других стран.

Соколова Алена Автор антологии комиксов kus

С похожей историей о восхождении выходит выступать Виктория Белокрылова: основательница движения Space Cow. Она рассказывает о комиксах как социальной практике: из традиции проводить воскресные вечера в кофейне с художниками (встречи назывались «Рисовач») выросла идея собственных фестивалей, выставок и комикс-читок. Виктория объединялась с теми, кто тоже учился рисовать, и через сюжетные картинки рассказывала свою, реальную историю. Так в тюменском сообществе появлялись истории о домашнем насилии, взрослении, первом сексуальном опыте.

Соколова Алена Виктория Белокрылова о комикс-лагерях

Более того: ребята подсмотрели у зарубежных коллег формат «комикс-читок» — почти театрализованных перфомансов, когда авторы выходят, чтобы поделиться своими работами. Кто-то читает просто, даже не меняя интонации в голосе, а кто-то подбирает музыку, кричит, смеется, плачет, устраивая для зрителей маленький спектакль.

Самой Виктории — 23 года, она учится на художника компьютерной графики. Комиксы помогли ей побороть собственные комплексы и пережить личные травмы.

Виктория Белокрылова, художница-комиксистска «Я никогда не хотела рисовать статичные картинки. У любого изображения есть история ‑ и я не хотела ее замалчивать»

Неизвестно, каким будет будущее комиксов в России. Но то, что оно будет — очевидно. Теперь комиксы выпускают о чём угодно: от фэнтези-историй до бытовых моментов супружеской жизни, от военной драмы до биографий известных личностей. Может, вскоре мы дорастем до времени, когда комиксы, наконец, приравняют к так называемой «серьезной» литературе.

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