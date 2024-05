Армения

4 сентября 2019 года Конституционный суд Республики Армения (далее КС РА) частично удовлетворил иск первого президента Арцахской Республики (прежнее название Нагорно-Карабахская Республика), второго президента РА, оспаривавшего конституционность положений, на основании которых он был арестован. Председатель КС РА Грайр Товмасян огласил решение, в котором, в частности, говорится: «Признать не соответствующей Конституции (РА) и недействительной статью уголовно-процессуального кодекса «Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу и уголовное преследование» по части, не предусматривающей неприкосновенность должностных лиц, наделенных особой защищенностью». Словом, как пояснил журналистам решение КС РА адвокат второго президента РА Арам Вардеванян, арест Р. Кочаряна нарушает его право на личную свободу и «если не решена проблема неприкосновенности, то арест не может применяться». Решением КС РА политическая вендетта, развязанная премьер-министром РА и Ко в отношении Роберта Кочаряна, по части его ареста КС РА отменена. Чтобы полнее представить, какие возможные события последуют далее, вспомним некоторые факты из недавнего прошлого. Но прежде, чем приступить к изложению этих событий, заметим, что буквально через несколько часов после оглашения постановительной части решения КС РА вся соросовская информационная карательная дружина обрушила шквал критики и угроз на членов КС РА. Беспочвенность обвинений поражала воображение, причем их ангажированность, синхронность и разноплановость критики вновь убеждали в том, что против армянского государства ведется открытая информационная война. Да, да, уважаемый читатель, я не оговорился, против армянского государства, потому что все действия сторонников «народного премьера», направлены на подрыв одной из основополагающих ветвей власти — судебной системы Армении в целом. Читая панегирики в адрес КС РА, его председателя — достойного уважения высоко профессионального специалиста по конституционному праву Грайра Товмасяна и его столь же высоко квалифицированных коллег — членов КС РА, поражаешься цинизму их оппонентов. Абсурдность обвинений зашкаливает вплоть до того, что одного из соавторов новой редакции Конституции Республики Армения, а именно Грайра Товмасяна, обвиняют в незнании Конституции. Не правда ли здесь уместны аналогии, да простит меня Всевышний за такое сравнение, с Великим инквизитором из-под пера Ф. М. Достоевского. Чтобы читателю, неискушенному в тонкостях юриспруденции, было понятно о чем речь, выскажусь образно. На минуту вспомним отклики десятков художественных критиков, которые с 1915 года вплоть до наших дней обсуждают одну из самых известных картин в русском искусстве «Черный квадрат» Казимира Малевича. Ведь рассматривая картину как новое слово в кубизме, футуризме или «заумном реализме», критики в конечном итоге сошлись на том, что картина К. Малевича создана в новой художественной системе, названной «супрематизмом». Однако при всем многообразии оценок и характеристик никто из художественных критиков не поставил под сомнение главное — картина написана в черном цвете, в котором художник исследовал базовые возможности цвета (в нашем случае статьи КС РА) и композиции (взаимосвязь конституционных статей), в составе которого также присутствуют «Черный круг» и «Черный крест», то есть наличествует черный цвет, в нашем случае Конституция РА. Но, как говорится в известной поговорке, — «кто платит, тот и заказывает музыку». Словом, дешевая вакханалия по дискредитации решения КС РА, ничего общего не имеющая с Конституцией РА, буквально на глазах перевоплощается в прямые угрозы о принятии послушным Николу Воваевичу и Дьёрдю Шорошу, сыну Тивадора Шварца, известному в простонародье как Джордж Сорос, Национальным Собранием РА закона о роспуске КС РА. Подытоживая хамские выпады против КС РА, скажем, что государственный переворот апреля — мая 2018 г. вступает в свою завершающую стадию, а именно: в стадию окончательного разрушения армянской государственности. А сподвижники «народного премьера» все более и более подпадают под известное определение из письма французского адмирала де Пана к известному журналисту времен Великой Французской революции Малле дю Пану (ошибочно приписываемое Морису Талейрану) о том, что: «они ничему не научились и ничего не забыли». Здесь имеется в виду, что сторонники свергнутой во Франции династии Бурбонов воспряли духом в период Директории (1794 — 1799 гг.), надеясь на скорую реставрацию монархии. Так и Н. Пашинян со своими сторонниками не забыли правовой беспредел, царивший в Армении в 1991 — 1997 годах, сопровождаемый разграблением и распродажей нуворишам во власти и их приближенным по бросовым ценам национального богатства Армении, заказными убийствами неугодных АОД-овскому режиму деятелей (имеются в виду годы правления Армянского общенационального движения во главе с первым президентом РА Левоном Тер-Петросяном), а ничему не научились, так как Никол Пашинян и Ко своими действиями делают всё для реставрации преступного режима АОД в новом обличии в виде захвата власти как исполнительной, так и законодательной, которая обеспечивается существенным большинством фракции «Мой шаг» в Национальном Собрании РА. Увы, это стало возможным вследствие недоработок президентов РА Р. Кочаряна и С. Саргсяна, в годы правления которых Тер-Петросяновский режим так и не получил адекватной политической оценки, и что более важно, правовой оценки.

После столь подробных разъяснений вернемся к заявленной выше теме и отметим, что 17 сентября 2018 года ИА REGNUM опубликовало мою статью под заглавием «Антигосударственный переворот Н. Пашиняна обречен на провал. И в этом — спасение армянской государственности». Помнится, что в то не столь далекое время само определение «антигосударственный переворот» для определенных ушей, особенно произрастающих благодаря соросовским халявным похлебкам, звучало весьма «кощунственно», так как в армянском обществе в те дни еще преобладало некое состояние эйфории, особенно среди движителей государственного переворота, то бишь представителей тоталитарной религиозной секты «Слово жизни», ЛГБТ-сообщества, многочисленных соросовских прихлебателей и обезволенных нуждой граждан Армении, разочаровавшихся в прежних властях, правда, не без помощи системной пропаганды из-за кордона, а также информационных вбросов со стороны отнюдь не враждебных Армении и армянскому народу сил, то есть в силу внутриармянских конъюнктурных соображений. Агрессивный популизм «народного премьера» Н. Пашиняна ослепил более трети пользующихся правом голоса граждан Армении (свидетельством чему явилась явка на внеочередные выборы в Национальное Собрание РА 9 декабря 2018 г. и голоса, поданные в поддержку блока «Мой шаг» Н. Пашиняна). Да, уважаемый читатель, часть наших сограждан была упоена до потери чувства реальности фальшивым новоявленным политическим мессией, Николом Воваевичем. Доказательством столь плачевного вывода является полное принятие частью наших сограждан крайне опасного разделения Николом Воваевичем армянского общества на «белых» (читай николвоваевичей из тоталитарной религиозной секты «Слово Жизни», соросовских выкормышей, плюс голубых из ЛГБТ-сообщества), которые были участниками так называемой «бархатной революции» (то есть государственного переворота) и всех остальных, именуемых «черными», или называемых нынешними властями Армении не иначе, как реваншистами. Благо, что со временем определение «бархатная революция» со стороны вменяемых политиков Армении все более и более заменялось выражением «смена власти». И вдруг в этой обстановке неопределенности и апатии, как гром среди ясного неба, прозвучали откровения Национального героя Арцаха, до недавнего времени секретаря Совета национальной безопасности Арцахской Республики Виталия Баласаняна, который в интервью интернет-порталу, на мой взгляд, вполне объективно заявил о том, что «Все действия Никола Пашиняна уголовно преследуемы». Более того, боевой генерал Арцаха считает политически опасным решение правительства РА от 22 августа т. г. о выделении из резервного фонда правительства РА 33 миллионов 680 тысяч драмов ($71 тыс.) для мониторинга выборов местного самоуправления в Арцахе, которые состоятся 8 сентября т. г. Отметим, что мониторинг за выборами будут осуществлять две неправительственные организации: Степанакертское отделение «Союза информированных граждан» (им будет выделено 16 млн 200 тысяч драмов) и антикоррупционный центр Transparency International (им будет выделено 17 млн 480 тысяч драмов). Рассуждая о политическом аспекте вопроса и вышеуказанных организациях, В. Баласанян вполне справедливо заявил: «Эти две организации были в числе инструментария по захвату власти в Армении (имеется в виду государственный переворот апреля — мая 2018 г.). Эта внедренная извне программа — проект с иностранными инвестициями (заметим, что в 2017 — 2018 годы Антикоррупционный центр Transparency International получил $231,4 тысячи, а отделение «Союза информированных граждан» (Union of Informal Citizens) — $231,4 тысяч от Армянского филиала фонда Сороса), а в 2019 году финансирование этих организаций со стороны «Открытого общества», то есть армянского отделения фонда Сороса, существенно возрастет — А. Г.). Армения, в лице премьер-министра, делает это через правительство, чтобы деньги не поступили в Арцах по другим каналам. Придет день, и вы увидите, как эти две организации внедряются в Арцах. Да, в свое время я не говорил из уважения к государственности Республики Армения, сейчас я говорю, что в Армении были узурпированы и парламент, и власть, и парламентские выборы 2018 года были незаконными (справедливости ради заметим, что этого в упор не хотят видеть радетели демократии из США и Евросоюза, а наши друзья предпочитают не вмешиваться во внутренние дела суверенной Армении, а чем это может аукнуться в ОДКБ и ЕАЭС, видимо, говорить об этом вслух не самое удобное время — А. Г.). Все действия, которые совершил Никол Пашинян, являются уголовно преследуемыми … Государственность Армении сейчас поставлена под сомнение, и это пытаются экспортировать в Республику Арцах, но этого не допустят, поскольку каждый в Арцахе нес на себе бремя строительства государственности». Не скрою, уважаемый читатель, что эти тревожные выводы Героя Арцаха Виталия Баласаняна дорогого стоят. Они особенно понятны мне, автору ряда публикаций в ИА REGNUM, как то: «Предотвратить угрозу безопасности Республике Армения и Арцаху!» (21 марта 2019 г.), «Быть или не быть армянской государственности» (9 апреля 2019 г.), «Арцах: когда интересы государства подменяются ненавистью, быть беде» (14 мая 2019 г.), «Неадекватность властей — угроза национальной безопасности Армении» (17 июня 2019 г.), «Промедление с отстранением диктатуры — угроза безопасности Армении» (4 августа 2019 г.). До заявлений Виталия Баласаняна могло создаться впечатление, что оценки и выводы, изложенные в моих статьях, оставались гласом вопиющего в пустыне. Под определением «в пустыне» следует понимать крайне сдержанную реакцию называемых властями РА «черных» политических сил Армении, в отличие от значительной (по меркам Армении) читательской аудитории, исчисляемой не одним десятком тысяч, особенно в интернет портале Shame. am, газетах «Иравунк» и «Комсомольская правда в Армении», где эти статьи были опубликованы.

Уважаемый читатель, естественно, может задаться вопросом: а кто или что же побуждает, а скорее заставляет власть предержащих Армении проводить подобную антигосударственную политику, объективно вызывающую столь серьезную тревогу? Чтобы лучше представить проблему, вспомним визит в Армению советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, состоявшийся 25 октября 2018 года. Заметим, что «народный премьер» Н. Пашинян, приветствуя визит делегации США в Армению, отметил: «Рад принять делегацию такого высокого уровня, что является историческим для Армении событием (согласитесь, что весьма ущербное для армянского народа определение исторического события — А. Г.). Очень важно иметь контакты с США на высоком уровне, и наше правительство придает важное значение активному армяно-американскому диалогу и тесному сотрудничеству». Так вот, в ходе этого «исторического для Армении» события Дж. Болтон, по сути, отметил, что политика Соединенных Штатов Америки в отношении Республики Армения определяется и диктуется восприятием Армении прежде всего как слагаемой армяно-российских отношений. И если оценивать визит Дж. Болтона с этих позиций, то, на мой взгляд, исчерпывающий комментарий его итогам был дан со стороны Министерства иностранных дел Российской Федерации. Так, заявление Джона Болтона о фактически требовании к властям Армении отказаться от традиционной дружбы с Россией со стороны МИД РФ было квалифицировано так: «Казалось, большей бесцеремонности, неотличимой от прямого вмешательства во внутренние дела, уже не бывает. Оказалось, это не так … Посетивший на днях Ереван помощник президента США Болтон публично потребовал, чтобы Армения отказалась от «исторических клише» в своих международных отношениях (особо не скрывалось, что речь идет о традиционной дружбе с Россией). Он также заявил, что ожидает (от и. о. премьера Армении Никола Пашиняна) после парламентских выборов в стране инициативных шагов по Нагорно-Карабахскому урегулированию. Естественно (Дж. Болтон — А. Г.), не забыл порекламировать американское оружие, которое Армении надлежит приобретать вместо российского», — отмечалось в комментарии МИД РФ.

А теперь рассмотрим, как же Никол Воваевич выполняет заветы Джона Роберта Болтона II относительно российско-армянских отношений, о которых он сказал: «это действительно фундаментальный вопрос для Армении, чтобы она полноценно использовала свой суверенитет и не зависела или не подвергалась внешнему влиянию (разумеется за исключением влияния со стороны США — А. Г.). Для народа более предпочтительно иметь широкие возможности на международной арене и не сковываться историческими шаблонами (клише)». Так, в недавнем интервью журналу Nouvelles d'Arménie Никол Пашинян дал Дж. Болтону своеобразный отчет, в частности, заявив:

«Об отношениях с Россией. Почему никто не думает, есть ли ответные сомнения в армяно-российских отношениях. Например, когда Россия продает оружие Азербайджану, это предмет сомнений или нет? Этим я хочу сказать, что мы должны освободиться от многовековых комплексов. Армения и Россия суверенные партнеры, и если в Москве имеют право на сомнения, то аналогичное право есть также у Еревана (действительно, с какой стати должна сомневаться в дружественности Армении Москва, если, к примеру, секретарь Совета Национальной Безопасности РА за два года до своего назначения на этот пост сжигал государственный флаг Российской Федерации и закидывал здание посольства РФ в РА яйцами — А. Г.). Уверен, сегодня наши отношения отмечены подобным достоинством»

Далее, Никол Воваевич, будучи геостратегом галактического масштаба с нескрываемым желанием польстить России выдает абсолютно бессвязные, эклектичные рассуждения, оторванные от сегодняшних реалий. Во всем этом важно другое, а именно: Никол Воваевич в смятении, он одновременно хочет и рыбку съесть и в лужу не сесть, однако, его интеллектуальные возможности работают против него самого. Особенно трудным для исполнения показалось второе задание, данное Дж. Болтоном Николу Воваевичу. Так, 25 октября 2018 г. на пресс-конференции в Ереване Дж. Болтон сказал:

«Если прогнозы общественного мнения в Армении подтвердятся, то после выборов у премьер-министра (Н. Пашиняна) будет очень сильный мандат для реализации решительных и решающих шагов и реализации усилий по урегулированию карабахского вопроса. Если будет готовность, то и мы должны работать, чтобы с азербайджанской стороны была такая же реакция».

Что же зафиксируем: по итогам внеочередных выборов в Национальное Собрание РА, состоявшихся 9 декабря 2018 года, блок «Мой шаг», руководимый Н. Пашиняном, получил 70,42% голосов участвовавших в голосовании избирателей. Здесь мы не рассматриваем вопрос легитимности проведения самих выборов, так как это тема отдельного анализа. То есть, выражаясь словами Дж. Болтона, премьер-министр РА получил «очень сильный мандат», чему последовали «решительные и решающие шаги и реализация усилий по урегулированию карабахского вопроса». Напомним читателям, в какой последовательности они реализовывались. На внеочередном заседании Национального Собрания РА (7 июня 2018 г.) премьер-министр Н. Пашинян заявил:

«Роберт Кочарян ранее был президентом Карабаха, а Серж Саргсян — одним из организаторов самообороны Карабаха. Следовательно, они могли иметь или приписывать себе мандат переговоров, независимо от того, как мы к этому относились. Я, даже при огромном желании, не мог присвоить самому себе мандат на ведение переговоров, потому что для этого нет ни правовых, ни политических, ни моральных оснований».

Уже 12 марта 2019 г., видимо, взяв на вооружение благословения Дж. Болтона, Никол Пашинян на совместном заседании советов безопасности Армении и Нагорного Карабаха, касаясь переговорного процесса по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта в частности, заявил:

«Но главный вопрос заключается в следующем: кто представляет народ Арцаха в переговорном процессе или, как говорят в некоторых случаях, армян Карабаха. Проблема в том, что сегодня в переговорном процессе нет ни одного представителя, обладающего полномочиями, легитимностью представлять народ Арцаха, поскольку за столом переговоров нет субъекта, получившего голос, полномочия народа Арцаха или, как предпочитают говорить некоторые наши коллеги, армянства Карабаха. Я неоднократно говорил, что премьер-министр Армении не может выполнять подобные полномочия по той простой причине, что народ Арцаха не участвует в выборах Армении, не голосует, и, значит, премьер-министр Армении не входит в круг лиц, имеющих полномочия представлять народ Арцаха. И это не вопрос прихоти, предусловия, а вопрос обычной легитимности, а легитимность является ключевым фактором современных отношений не только во внутриполитических, но и межгосударственных и международных отношениях».

Естественно, что эти заранее невыполнимые, не скрою, весьма естественные и логичные предложения Н. Пашиняна были адресованы внутренней аудитории. Как и следовало ожидать, спустя три дня после этого заявления «народного премьера» РА, 12 марта т. г. на сайте Минской группы ОБСЕ на английском языке было опубликовано сообщение Press Statement by the Co-Chairs of the OSCE Minsk Group on the Upcoming Meeting of President Aliyev and Prime minister Pashinyan, в котором было записано:

«…Сопредседатели настоятельно призывают стороны воздерживаться от заявлений и действий, предполагающих существенные изменения ситуации на местах, предвосхищающих исход или устанавливающих условия для будущих переговоров, требующих односторонних изменений в формате без согласия с другой стороны или указывающих на готовность возобновить активные боевые действия».

Таким образом, МГ ОБСЕ отвергла предложение Никола Воваевича о привлечении Арцахской Республики в переговорный процесс. При этом важно отметить и месседж в адрес Азербайджана, периодически угрожающего приступить к силовому решению конфликта. Другими словами, Н. Пашиняну не уйти от ответственности за переговорный процесс вокруг Нагорно-Карабахского урегулирования, и ему из-за океана предписано начать делать «решительные и решающие шаги и реализовать усилия по урегулированию карабахского вопроса» по заветам Дж. Болтона. Судя по дальнейшим действиям Н. Пашиняна, «народному премьеру» ясно, что данные ему Болтоном поручения обязательны и пересмотру не подлежат. Так, 5 августа т. г. на площади Возрождения столицы Арцахской Республики, в Степанакерте Никол Воваевич выступил с речью, которую иначе, чем провокацией, делающей бессмысленной деятельность Минской группы ОБСЕ, а также угрожающей развязыванием войны со стороны Азербайджана против Армении и Арцаха, трудно охарактеризовать (см.: ИА REGNUM, 17 августа 2019 г., Арташес Гегамян, «Провокация Пашиняна в Степанакерте угрожает войной против Армении и Арцаха»). Не думаю, что какой-либо здравомыслящий армянин был бы против заявления Никола Воваевича на митинге о том, что «Арцах — это Армения, и точка». Уж если в этом вопросе, вне всякого сомнения, есть всеармянский консенсус, то тогда вполне закономерен вопрос: что же мешает Н. Пашиняну, который имеет подавляющее большинство в Национальном Собрании РА совместно с руководством Арцахской Республики в полном соответствии с нормами Международного права начать необходимые законодательные процедуры для воссоединения двух армянских государств.

И впрямь, если Н. Пашинян искренен в своем этом устремлении, тогда как объяснить его последовательную работу по разрушению государственных устоев Арцахской Республики, дискредитации боевых генералов, героев Арцаха, завоевавших его независимость. Как понимать нескрываемую диверсионную работу властей РА, которые своими заявлениями способствуют созданию атмосферы недоверия между двумя армянскими государствами, при этом прекрасно осознавая, что это неизбежно ведет к ослаблению духовно-нравственного единения армянского народа — Армении, Арцаха и армянской Диаспоры, объединенного потенциала сопротивления возможной агрессии со стороны Азербайджана.

Можно привести и другие перлы из выступлений Н. Пашиняна, которые при тщательном рассмотрении обнажают их подлинное предназначение: во-первых, подорвать изнутри единство мужественного и монолитного арцахского народа, расшатать его веру в лидеров, сыгравших судьбоносную роль в завоевании независимости Нагорно-Карабахской Республики, вбить кол между двумя армянскими государствами — Республикой Армения и Арцахской Республикой, поколебать триединство Армении, Арцаха и Диаспоры. Более того, сделать все возможное для отстранения от руководства Арцахской Республики героев и активных участников национально-освободительной войны 1992 — 1994 годов, завоевавших независимость Нагорно-Карабахской республики, тем самым создав благодатную почву для развязывания Азербайджаном новой войны против Арцахской Республики. Не приходится сомневаться, что, проводя подобную политику, Н. Пашинян выполнял домашнее задание от Дж. Болтона. Что же касается отказа от «исторических клише», то есть разрыва союзнических отношений с Россией, то в достижении этой цели «успехи» Никола Воваевича имеют место быть. Так, недавно стало известно, что Миграционная служба Армении предоставила убежище и статус беженца гражданину России Виталию Шишкину, о чем сообщил сам Шишкин на своей странице в Facebook. Проинформируем читателей о том, что сей деятель известен своими крайне правыми националистическими взглядами, принимал участие в антиармянских «народных сходках» в Арзамасе, в результате которых несколько армянских семей были вынуждены переехать. Сам Шишкин за участие в «антиармянских народных сходках» по решению Арзамасского городского суда был арестован на 7 суток. Можно привести и другие факты, характеризующие мракобесие сего персонажа, которые не могли остаться без благодарности действующих властей РА, прикрывающихся народом, но по сути враждебной своему же народу. Так, в рупоре «свободомыслия», то есть Армянского отделения «Радио Свобода» (радио «Азатутюн») 4 сентября т. г. читаем:

«Миграционная служба Армении признала российского оппозиционера, общественно-политического деятеля Виталия Шишкина беженцем и предоставила ему убежище. В документе читаем, что «существует реальная и обоснованная опасность того, что он в случае возвращения в Российскую Федерацию по причине своих политических взглядов будет подвергнут такому отношению, которое противоречит требованию, установленному в 1-й части 9-й статьи закона «О беженцах и убежище», а именно: принцип невозвращения — это невозвращение беженца в пределы территорий, где может существовать угроза его жизни или свободе за принадлежность к определенной расовой, религиозной, национальной, социальной группе, политические убеждения или по ряду других оснований».

Надо полагать, что власти Армении, зная о том, что Vkontakte имеется группа Виталия Шишкина, содержащая множество националистических публикаций, в том числе касающихся и армян, а также комментарии типа:

«Возможно я повторюсь, но большинство преступлений совершается именно иммигрантами!!! Нельзя не отметить наблюдения аналитиков, которые говорят о том, что если бы не гости с горячей кровью, преступность в Москве была бы на минимальном уровне!!! То есть именно мигрантам мы обязаны своим высоким уровнем преступности!!!».

Я не удивлюсь, уважаемый читатель, если завтра-послезавтра власти Армении оправдают сей откровенно антироссийский демарш некими благими намерениями: дескать, предоставив Шишкину статус беженца и оставив его в Армении, они тем самым обеспечили безопасность наших соотечественников, сегодняшних иммигрантов России. Иначе, чем мерзким не назовешь гнусные антироссийские, а по-крупному антиармянские публикации в щедро финансируемых из-за океана интернет-порталах Армении, особенно в связи с поздравлением президента РФ Владимира Владимировича Путина в связи с 65-летием со дня рождения Р. Кочаряна. Один пример я уже привел, не буду приводить другие, чтобы не тиражировать эту антиармянскую и антироссийскую информационную заразу. Чтобы показать объективность моих выводов относительно гнусных выпадов в связи с поздравлением Р. Кочаряну, приведу выдержку из текста телеграммы В. Путина: «Примите искренние поздравления по случаю 65-летия. Своей многолетней государственной деятельностью Вы снискали заслуженное уважение среди соотечественников и за рубежом, внесли значительный вклад в развитие современной Армении, в обеспечение безопасности и стабильности в Закавказье». Вдумайтесь, уважаемый читатель, в слова «обеспечение безопасности и стабильности в Закавказье». Столь высокая оценка, на мой взгляд, в деликатной форме подсказывает Николу Воваевичу и Ко, в первую очередь, о серьезной правосубъектности Республики Армения в годы президентства Р. Кочаряна, способной обеспечивать безопасность не только Армении, но и в Закавказье, естественно, благодаря устойчивым стратегическим отношениям с Россией. И этот факт, ой как не по душе американским эмиссарам, призывающим нас, армян, освободиться от «исторических клише» и закупать «лучшее по качеству американское оружие вместо российского».

Было вполне ожидаемо, что подобная двуличная политика действующих властей Армении, которая, не приходится сомневаться, прорабатывается далеко-далеко за океаном, не могла остаться незамеченной со стороны как российских политических обозревателей, так и друзей Азербайджана. Так, 8 августа 2019 г. откровенное русофобское интернет-издание 1in. am поместило на своем сайте статью под заглавием: «Григорий Трофимчук: «Если Армения готова вновь идти по пути гибели, то это ее личное дело». Я не стану в подробностях расписывать это интервью, тем более что вопросы, задаваемые Г. Трофимчуку, были куда более пространные, чем лаконичные ответы на них. Это сколь известная, столь же примитивная редакторская уловка, а именно: прочитав всю статью в подсознании читателей остаются озвучиваемые корреспондентом вопросы, в данном случае откровенно антироссийского содержания, которые в дальнейшем ассоциируются с именем российского политического обозревателя. Однако в случае с Григорием Трофимчуком номер русофобов из 1in. am не прошел. Приведу лишь отдельные выдержки из его интервью:

«Россия не защищает Роберта Кочаряна, просто она имеет свою точку зрения на эту проблему. А это для Армении теперь уже именно проблема, а не просто текущий вопрос. В противном случае, Москва нашла бы практическую возможность отстоять Кочаряна. Но пока что Москва наблюдает за происходящим, делая свои выводы. Россия также никоим образом не вмешивалась в процесс прихода к власти Пашиняна, в противном случае, нашла бы инструменты для воздействия и здесь, я думаю, в этом мало кто сомневается. Если же армяне, очарованные Пашиняном, хотят полностью оторвать все шланги от России, включая и сырьевые, то сделать это никогда не поздно. Я бы лично никого никогда ни в чем не убеждал. Но российское руководство действует предельно ответственно, не бросая Армению на произвол судьбы даже с этой малопонятной, как я уже сказал, новой властью. О карабахской политике Никола Воваевича говорить долго нет смысла, так как он ничего не пришел «сдавать». Он явно пришел изменить весь ход переговорного процесса по урегулированию конфликта, и все изменения, заявления на этот счет говорят только об одном: регион снова втягивают в войну».

Сказано справедливо и честно, а посему долг всех патриотических сил консолидироваться, чтобы не допустить втягивания Армении и Арцаха в новую кровопролитную войну с Азербайджаном. Чтобы не томить уважаемых читателей похожими оценками, данными другими авторами, приведу еще одну выдержку, красноречиво свидетельствующую о восприятии известными политологами России положения, сложившегося в Армении после государственного переворота, которые озвучивают крайне нелицеприятную, но, увы, честную оценку сегодняшним армянским реалиям. Так, 3 сентября т. г. интернет портал «Москва-Баку» опубликовал интервью под заглавием: «Военный эксперт: Если Пашинян будет шантажировать Москву, то получит жесткий ответ». Читатель вполне резонно может задаться вопросом: а с какой это стати я цитирую выдержки из интервью, опубликованного в этом откровенно враждебном по отношению к Армении и Арцаху интернет-издании. Ответ прост: важно знать о разных оценках, данных публичным выступлениям Никола Воваевича, звучащим отнюдь не от вздыхателей нашего горе-революционера. Так, в вышеупомянутом интервью небезызвестный военный эксперт Игорь Коротченко сказал:

«Пашинян ничего не имеет за душой и ничего не может предложить своему народу, кроме лозунгов. Премьер-министр Армении опытный демагог, хитрый, ловкий, сумевший вскочить в вагон власти не путем выборов, а путем переворота. Народ Армении, очевидно, также слеп, как слеп народ Украины, который привел к власти Порошенко, а теперь кричит, когда же этого Порошенко уже посадят. Если в Армении себе выбрали такого лидера, что тут сделаешь… Очевидно, что Пашинян ведет Армению к катастрофе — геополитической, экономической. Это трибун, который рассказывает о каких-то успехах, что-то обещает. А успехов с таким лидером нет и не будет. Не будет никакого роста экономики!».

Сколь обидно и больно читать подобное о Николе Воваевиче, да, да, уважаемый читатель, я не ошибся, говоря о боли и обиде, читая строки о нем, себя любимом, но каждый из граждан Армении обязан дать себе отчет в том, что это своеобразный приговор всему политическому классу Армении. Справедливый приговор… Важно всем нам осознать, что не допустить Пашиняну привести Армению к катастрофе — жизненная необходимость для сохранения армянской государственности.

Вместо послесловия. По сложившейся традиции не хотелось завершать статью на грустной ноте. Ведь временщики во власти бывают не только в Армении, но и в любой другой стране. А непреходящее, вечное для армянского народа — это наши христианские ценности, оберегаемые Армянской Апостольской Святой Церковью, это наши древнейшие манускрипты, рукописи, это армянская национальная культура, излучающая свет доброты, воспитывающая в людях сострадание и милосердие, это наше благоговейное отношение к семье и старшим. Поэтому нам следует особенно бережно относиться к делам и памяти наших талантливых соотечественников. В октябре т. г. исполняется 90 лет со дня рождения светлой памяти Народного художника Армении Славика Багдасаровича Пароняна. Помнится, что наши российские гости-парламентарии Федерального Собрания РФ, ознакомившись с полотнами уважаемого маэстро (так величали Славика Багдасаровича многочисленные поклонники его творчества), не будучи знакомыми с ним (тогда он был еще жив), в один голос утверждали, что, всматриваясь в его картины, воссоздающие небывалый колорит армянской природы, невозможно не влюбиться в Армению, в величие его гор и монументальность церковных строений, искрящие в лучах солнца прозрачные-прозрачные высокогорные родники. По их признанию, даже снег, покрывающий вершины гор, в лучах зимнего солнца отдает сказочной теплотой. Можно долго писать об этом одаренном воспевателе в красках армянской земли, нашей прекрасной природы. Хотелось бы надеяться, что президент РА Армен Варданович Саркисян, премьер-министр РА Никол Воваевич Пашинян по достоинству на государственном уровне организуют чествование 90-летия нашего знаменитого живописца — Славы Багдасаровича Пароняна. И пусть это явится своеобразным наказанием мне, который в своих предыдущих статьях упрекал власти Армении в равнодушном отношении к нашим знаменитым соотечественникам, по праву ставшим национальными символами Республики Армения.