Молодые представители всех профессий и регионов России каждое лето приезжают помогать в обустройстве важных объектов — разумеется, не бесплатно. Молодежная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды» (РСО) обеспечивает студентов работой в рамках специальных строительных отрядов. Среди всех студенческих строек особенно выделяется Всероссийская студенческая стройка «Север» — самая масштабная и суровая. Корреспондент ИА REGNUM побывал на официальной церемонии закрытия и посмотрел на условия работы и проживания студентов.

Пресс-служба ВСС «Север» Построение

Уже третий год подряд ООО «ГазАртСтрой» (ООО «ГАС») запрашивает лучших студентов со всей России для помощи в обустройстве Якутского центра добычи газа на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении. Масштабы стройки планомерно росли из года в год и на третий раз достигли рекорда — предприятию понадобились 1400 молодых рабочих.

Пресс-служба ВСС «Север» Лагерь

Правда, до далёкой Якутии добрались не все. Часть студентов не прошла медицинский осмотр, другая отсеялась по болезни. Таким образом, к концу стройки работу заканчивали около 1260 студентов — всё ещё самый большой показатель по студенческим стройкам в России. Ребятам предстояло на два летних месяца (июль и август) попрощаться с родными и забыть о привычных благах цивилизации. Как сказал участник стройки Сергей Игнатов, «хлюпикам здесь не место».

Студентов разместили в огромном палаточном лагере, находящемся в нескольких километрах от места работы. Каждая палатка стала домом для двух-трёх отрядов, по 15−20 человек в каждом. Правда, делить территорию и волноваться о сожительстве ребята не успевали — отряды работали в разные смены и редко встречались «в гостинице». Каждая группа рабочих представляла свой родной регион, поэтому приехала с фирменными символами отличия: названием, гербом и девизом. Их посетители лагеря могли ежедневно лицезреть на деревянных табличках, вбитых в землю у входа в палатку.

Пресс-служба ВСС «Север» Таблички стройотрядов

Несмотря на резкую смену обстановки, новые условия ни для кого не стали шоком. Ребят заранее готовили к поездке и не позволяли выехать на стройку без письменного согласия с условиями проживания. А не согласиться было с чем: на месте ловит только один мобильный оператор (Мегафон), полностью отсутствует интернет, постоянно приходиться бороться с ужасной жарой или невозможным холодом, а ближайшие соседи по месту жительства — медведи. Лесным хищникам на стройке уделяют особое внимание: в лагере стоит несколько памяток по мерам безопасности при встрече с медведем. Тем не менее студенты стойко переносили все трудности и не пытались дезертировать.

В первую очередь, они приехали сюда ради работы. Так, несколько раз в день (в зависимости от смены) вместительный ЛиАЗ «гармошка» вывозил десятки молодых рабочих на объект. На месте ребята занимались, в основном, работой с землёй и укладыванием плитки. Иногда вид деятельности менялся, но тяжёлый труд оставался тяжёлым трудом.

Филипп Асанов, ССО «Монолит», Казань. На самом деле, сложно работать везде. От лопаты устают кисти и пальцы — к концу смены уже не можешь их разогнуть. От носилок с бетоном забиваются руки, а от работы с бетоном ноют колени — на них приходится стоять по несколько часов кряду. Тем не менее мы привыкаем и начинаем справляться со своими задачами всё лучше и лучше.

Пресс-служба ВСС «Север» Рабочие будни

Во время работы не обходится без ошибок, но опытные мастера стараются скорректировать деятельность студентов и помочь. По словам представителей компании-работодателя, ребята быстро включаются в работу и начинают исполнять свои обязанности на высоком уровне уже спустя всего несколько дней с начала стройки. Дело в том, что на заводе студенты стараются не только заработать, но и показать себя в лучшем свете.

Ильшат Мазитович Муллагалиев, руководитель направления по работе со студенческими отрядами СМУ-1 ООО «ГАС». Да, на стройке я присматриваю себе кадры. На предприятии уже работает три мастера из бывших студентов со стройотрядов. С ними очень приятно работать и интересно общаться — в силу наличия высшего образования. Конечно, в основном, я обращаю внимание на студентов и выпускников специальности ПГС (промышленное и гражданское строительство), но и другим профессиям мы рады. Медики, например, тоже в ходу и нужны на любом производстве.

Пресс-служба ВСС «Север» Мойте ноги перед едой

Минимальная оплата труда за стройку составляет 30 тыс. рублей, но по факту этих денег не получает никто из ребят — зарплата стабильно выше. Прибавку можно получить как за увеличение производственных показателей, так и за повышение качества работы. Отдельные отчисления идут победителям и активным участникам лагерных мероприятий, которые присутствуют на стройке в огромных количествах.

Среди спортивных, культурных и общественных активностей особенно выделяется конкурс на лучший отряд. В рамках его проведения работу студентов оценивают по совокупности нескольких показателей. Чемпион этого соревнования получает 100 тыс. рублей (на весь отряд), знамя победителя Всероссийской студенческой стройки, а также любовь, почёт и уважение представителей РСО в родном регионе. В 2019 году это честь выпала отряду «Ермак» из Новосибирской области, они стали лучшими как по производственным показателям, так и по комиссарской деятельности.

Пресс-служба ВСС «Север» В столовую

Помимо волнительной церемонии закрытия, в последний день у студентов множество других забот. В штаб стройки выстроилась внушительная очередь на расчёт — пора получать зарплату. Вокруг сцены кружит шеренга из работяг в одинаковых робах и выполняет странные поручения своего командира — проходят посвящение в бойцы ССО. А кто-то старается напоследок заглянуть в местную баню и ещё раз отобедать в столовой. Несмотря на всю суровость работы и условий проживания, ребята полюбили это место в тайге и с удовольствием вернутся сюда ещё.

Вопрос только в том, состоится ли ВСС «Север» в следующем году. Решение, как правило, принимает компания-работодатель в середине зимы, и предугадать необходимость студенческой стройки пока не представляется возможным. Тем не менее и бойцы, и представители работодателя надеются на то, что «Северу» быть — ещё масштабнее и интереснее, чем в 2019 году.