21 августа 2019 | Время чтения 5 мин

Два месяца более 1200 студентов жили в палаточном городке, оторванном от цивилизации, и работали над обустройством Якутского центра добычи газа. О об условиях проживании и работы корреспонденту рассказал «ветеран» студенческих строек Сергей Игнатов.

Артём Дубровский, , 15:37 — REGNUM

В Якутии завершилась третья ежегодная Всероссийская студенческая стройка «Север». Два месяца более 1200 студентов жили в палаточном городке, оторванном от цивилизации, и работали над обустройством Якутского центра добычи газа на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении. Корреспондент ИА REGNUM пообщался с одним из участников этой инициативы Сергеем Игнатовым, студентом Новосибирского аграрного университета и «ветераном» студенческих строек.

Игнатов Сергей

Почему ты решил стать частью Российских Студенческих Отрядов?

Сергей Игнатов: Ещё в школе я состоял в содружестве — это такая общественная организация, что-то вроде волонтёров. Потом поступил в университет, где перед студентами открываются десятки путей для самореализации. Меня привлекли именно студенческие отряды ввиду своей разносторонности. Можно заниматься творчеством, спортом или общественной работой. Плюс я учусь на специальности «Государственное и муниципальное управление», и студотряды помогают мне развиваться в этом направлении. В дальнейшем думаю связать свою жизнь с молодёжной политикой.

На работу

Как ты впервые оказался на стройке?

Сергей Игнатов: Начинал как и все здесь — просто хотел немного подзаработать. Летом самый сезон: учёбы нет, а значит, можно полностью посвятить себя работе. А потом неожиданно осознал, что затянуло, и стал ездить уже не ради денег.

Как прокомментируешь здешние условия проживания?

Сергей Игнатов: Не буду льстить местным условиям — живётся тяжко. Но со временем ко всему привыкаешь. У нас есть товарищ, который уже успел отслужить в армии. Однажды он сказал: «Для меня это привычно». Мы как-то подхватили эту мысль, и для нас всех это тоже стало привычно. Да и есть в этом какая-то особенная студенческая романтика. Отдельно хочется отметить наш коллектив: прочный и дружный. С такими людьми рядом на условия уже не обращаешь никакого внимания.

Под дождем

Сколько ты зарабатываешь за эту работу?

Сергей Игнатов: За два месяца работы я получил примерно 90 тысяч рублей. У нашего отряда «Ермак» очень высокие показатели (позже отряд «Ермак» стал победителем ВСС «Север» — ИА REGNUM ). Это самый опытный отряд в Новосибирской области, и мы стараемся ежегодно улучшать свой результат.

Тяжело без присутствия представительниц прекрасного пола?

Сергей Игнатов: Мне тяжело, очень тяжело (смеётся). В компании девушек элементарно чувствуешь себя лучше и находишься в хорошем расположении духа. Я думаю, что всем парням было бы намного приятнее жить здесь, будь у нас возможность хоть парой слов обмолвиться с представительницами прекрасного пола. Просто у нас в лагере из девушек только поварихи и Юля — она проверяет чистоту нашей палатки. Иногда не могу сдержаться и позволяю себе флирт — ничего не могу с собой поделать (улыбается).

На площади

Оцени сложность работы, которую вы выполняете.

Сергей Игнатов: Если гонишься за производственными объёмами, то достаточно сложно. Но если следовать технике безопасности и правильно распределять нагрузку, то работа даётся намного проще. Главный помощник — это делегирование полномочий. Здесь просто нет смысла пытаться вывозить всё на себе.

Ощущение от работы, как от бега на 500 метров. Это такая сложная дистанция, потому что нужно одновременно пробежать и быстро, и при этом сохранив собственные силы. Поэтому мы стараемся очень тщательно планировать рабочий процесс. Если получается, то домой возвращаешься с приятной усталостью.

И кто занимается делегированием полномочий?

Сергей Игнатов: В роли распределителя нагрузки выступает командир. Он должен уметь учитывать сильные и слабые стороны каждого бойца при планировании работы. Всё же у всех разные физические показатели.

Построение в лагере

Почти полторы тысячи молодых парней два месяца живут вместе в далёкой Якутии. Вернёшься домой с багажом смешных историй о таком сожительстве?

Сергей Игнатов: Пожалуй, да. Особенно вспоминается тот день, когда впервые пошёл дождь и началась первая грязь. Конечно же, нашлись люди, которые сразу захотели её опробовать. В итоге одного так засосало в лужу, что он рухнул лицом прямо в грязь. Товарищ захотел ему помочь, но «не справился с управлением», и его тоже засосало. Третий боец решил спасти сразу двоих, но оказался в той же ситуации — лицом в грязи (улыбается).

Планируешь принимать участие в студенческих стройках в будущем году?

Сергей Игнатов: Думаю, что да. По крайней мере, я очень этого хочу. Я на четвёртом курсе, в этом году у меня защита дипломной работы. Хочу сразу после защиты отправиться на стройку. Пока не знаю, куда именно попаду, но всё же надеюсь, что будет место с девчонками (смеётся).

Занимательная география

У тебя нет чувства неудовлетворённости от того, что ровесники всё лето отдыхают, а вы трудитесь в поте лица?

Сергей Игнатов: Каждый выбирает свой жизненный путь сам. Мне кажется, я не прогадал и получил просто огромный жизненный опыт. Причём не только в работе, но и в коммуникациях с людьми. А ещё эти два месяца я провожу рядом с тайгой — большой, хмурой и безумно красивой. Мало кто по-настоящему осознаёт, насколько прекрасна природа в России.

Кому советуешь пробовать себя на студенческих стройках?

Сергей Игнатов: Определённо, хлюпикам здесь не место. Для работы и проживания в местных условиях нужен сильный характер. Поэтому сюда прямая дорога тем, кто хочет реализовать себя и доказать всему миру — «я могу».

Читайте ранее в этом сюжете: «Студенты — готовая единица»: руководство стройки «Север» о работе в Якутии