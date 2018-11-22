Три вопроса охотникам на людей

Андрей Юрьев, , 17:17 — REGNUM

В парадигме наполнения бюджета любой ценой по стране победно шествует штрафная экономика, вооруженная презумпцией виновности и прочими полезными отклонениями от общепринятых норм и здравого смысла. Идет охота на скудеющие доходы населения, которую несознательные граждане несправедливо называют узаконенным ограблением.

Занятому выживанием населению недосуг разбираться, кого именно нужно благодарить, поэтому глухое недовольство простирается на самые «верхи», которые «не могут навести порядок». Но остановить эпидемию «государственного крохоборства», видимо, некому, и процесс приобретает неконтролируемый характер. Верхи или действительно не могут, или не хотят, или не знают, что делать. Между тем у каждого сомнительного деяния есть имя и фамилия.

Стихийное наступление на бесправное население ведет армия особо обездоленных чиновников с примкнувшими к ним корпусами депутатским и судейским, которые так и не стали независимыми ветвями власти. По должности им предписано поклоняться золотому тельцу бюджета, из которого они кормятся, а кое-кто его и пилит. Бюджет — это цель, а население — средство его наполнения, поэтому населением можно и пожертвовать. Если им сказать, что должно быть наоборот, они без сомнения согласятся. Но не поверят.

Особую тревогу вызывает категорическая убежденность этой категории начальников в том, что все их деяния есть несомненное благо. Ибо они и есть та самая «власть», то самое «государство», которых неразумное людское стадо должно слушаться и исправно доиться.

Наступление ведётся по широкому фронту, но первыми под удар традиционно попали автовладельцы, опрометчиво обременившие себя движимой собственностью и ещё более опрометчиво севшие за руль. В отличие от оштрафованных юридических лиц, которые перекладывают штрафы в цену производимой продукции, то есть на потребляющее продукцию население, человек за рулем платит штрафы из своего кармана.

Денег в кармане становится меньше, что очевидным образом ведет к сокращению реального потребления реальных товаров и услуг. Таким нехитрым маневром штрафная экономика выкачивает средства из приговоренной реальной экономики в бюджет, где они используются, разумеется, более эффективно.

Следует, однако, признать, что победившее феодальное «государство» относится к бесправным крепостным достаточно гуманно. В частности, с тех же автовладельцев оно дерет всего семь шкур, а могло бы и восемь.

Акцизы и налоги в цене автомобильного топлива пусть и достигли семидесяти процентов, но все-таки меньше восьмидесяти, несмотря ни на какие «налоговые маневры». Потому как цена топлива растёт.

ОСАГО, транспортный налог, ПЛАТОН, платные дороги — это тоже не жажда наживы в рамках «государственно-частного партнерства», как ошибочно думают некоторые. Это забота о человеке за рулем, чье мнение забыли спросить не потому, что память плохая, а просто закрутились.

И платные парковки на проезжей части — не просто торговля воздухом, точнее асфальтом, ранее уже оплаченным населением по другим статьям затрат. Это борьба с автозаторами посредством «естественного отбора», то есть сокращения транспортного потока за счет менее обеспеченных в пользу наиболее «успешных».

Что же касается растущего потока штрафов с зазевавшихся автовладельцев, так это вообще благое дело, не иначе как «государственной» важности. Это священная борьба за безопасность дорожного движения против этих самых неразумных автовладельцев. Правда, логика этой борьбы у непосвященных почему-то вызывает сомнения.

С одной стороны, если нарушил, купи у «государства» индульгенцию и спи спокойно. Даже если нарушил неумышленно, неопасно или из-за ошибки в организации дорожного движения, это все равно грех. А если возомнил, что не нарушил и попытался штраф оспорить, то это грех вдвойне, поэтому и платить тоже нужно вдвойне.

С другой стороны, если денег много, то можешь нарушать, сколько грешной душе угодно. Можешь ездить хоть вдоль, хоть поперек. Главное, оплачивай штрафы, если, конечно, попался. Или не оплачивай, если есть такая возможность.

Неуместный вопрос: и где тут безопасность? Получается, что «злостные» нарушители, потенциальные виновники тяжких ДТП все равно остаются на дороге, и штрафы им не помеха.

А от штрафной экономики страдают законопослушные автовладельцы, которые исправно платят, но эти платежи практически не влияют на безопасность. Потому что количество неумышленных, случайных нарушений не зависит от количества уплаченных штрафов, а зависит от безопасной организации дорожного движения и от доступной для водителей информации на дороге.

Другой неуместный вопрос: что будет со штрафной экономикой, если нарушения вдруг прекратятся? Под её нужды рекрутированы отряды штрафователей, созданы «государственно"-коммерческие структуры с сомнительными взаимосвязями, а также специальные отделы приставов-исполнителей с устрашающей аббревиатурой «МОСП по ВАШ». Все они ничего не производят, кроме штрафов, но всех их тоже нужно кормить.

На этот счет сострадательное население может быть спокойно, нужное количество штрафов они с него всё равно сдерут. Арсенал всевозможных придирок, новых запретов и ограничений практически неограничен. В крайнем случае можно штрафовать невиновных. И пусть попробуют доказать свою невиновность, когда по всей бюрократической «цепочке» в прямой или иной форме дано указание пополнять бюджет. Даже ценой правосудия.

Есть и другие технологии охоты на «штрафников», например, такие, как «ловушки для водителей». Наиболее удачные ловушки выдают план по штрафам быстро и без излишнего служебного рвения.

Типовой ловушкой служит несоответствие дорожных знаков и разметки, которое провоцирует в таких местах массовые неумышленные нарушения. Иногда противоречат друг другу или неправильно установлены дорожные знаки, некоторые ловушки имеют сезонное применение, когда разметка покрыта неубранным снегом. С 30 июня 2008 года действует специальное указание руководства ГИБДД выявлять подобные «ситуации» и сообщать о них «соответствующим органам для исправления». Само собой, разрешать такие «ситуации» в пользу автовладельцев.

Самой известной в столице ловушкой долгое время оставалась площадь перед Павелецким вокзалом, куда водитель поворачивал под разрешающий знак и оказывался в зоне действия знака «Въезд запрещен». Под «кирпичом» водителя и встречал охотник в мундире. После известной охоты на самих охотников, организованной общественниками Федерации автовладельцев и других общественных объединений, ловушка на Павелецкой была ликвидирована. После чего были «исправлены» десятки других выявленных общественниками ловушек.

Однако с тех пор появились десятки новых. Да и штрафами в столице теперь помимо ГИБДД занимаются и МАДИ, и АМПП, которые руководству ГИБДД не подчиняются. Во всяком случае, и. о. начальника МАДИ господин Пырсин официально дал понять, что ловушки ему нужны, и заниматься их «исправлением» он не собирается.

Очередная ловушка для водителей выявлена в Москве на улице Ленинская Слобода у дома 26 благодаря поступившему из МАДИ «письму счастья». На небольшом пятачке некогда нашей земли организован очередной плацдарм для наступления на автовладельцев, на котором и дежурит работник МАДИ, перевыполняя план. Технология охоты выглядит следующим образом.

Выезжающий из 3-го Автозаводского проезда на Ленинскую Слободу водитель видит перед собой парковку, на левом фланге которой имеются свободные места. Ни одного запрещающего знака или разметки в доступной ему зоне видимости нет, что подтверждает публикуемый фотофрагмент записи видеорегистратора. Аналогичный вид демонстрируют также Яндекс или Гугл-Карты.

Водитель совершает маневр остановки на свободном пятачке, и только появление дежурного МАДИ вызывает подозрение. Водитель выходит из авто, поднимается вверх по улице и обнаруживает знак «Остановка запрещена», который установлен на Ленинской Слободе, но со стороны Автозаводского проезда не виден. Водитель возвращается, садится в авто и уезжает.

Но поздно. Пока водитель ходил туда-сюда, дежурный МАДИ уже зафиксировал правонарушение посредством двух фото с интервалом восемь секунд. Профессиональный навык, однако.

В связи с этим третий неуместный вопрос: что должен был сделать дежурный МАДИ, чтобы устранить возникшую угрозу безопасности? В первую очередь, сообщить водителю, что остановка в этом месте запрещена. Чтобы водитель, вооруженный новым знанием, мог устранить возникшую опасность посредством перемещения транспортного средства на безопасный участок.

Но дежурного МАДИ безопасность участников дорожного движения не интересует. Поэтому пусть транспортное средство в запрещенном месте стоит и создает угрозу безопасности, ведь главное — это штраф. Впрочем, возможно, что остановка в запрещенном месте не создает опасность, но тогда и запрещающий знак установлен неправомерно, и штраф является незаконным.

В обращении к начальнику МАДИ потерпевший водитель сообщает о неэтичном использовании ловушки, ссылаясь на приложенные фотодоказательства. Попутно замечает, что постановлением МАДИ водитель, перевозивший инвалида на принадлежащем инвалиду транспортном средстве, неправильно привлечен к ответственности в качестве собственника не принадлежащего ему транспортного средства. Просит принять меры, постановление МАДИ отменить.

В ответном решении г-н Пырсин делает вид, что про ловушку ничего не понял. Или действительно не понял, кто его знает. Во избежание недоразумений его решение публикуется ниже.

В качестве отвлекающего маневра демонстрируется некомпетентность должностного лица, которое вещает, что водитель правильно привлечен в качестве собственника чужого транспортного средства. А вот оценку представленным доказательствам оно не дает, дабы вообще не поминать о выявленной ловушке. В заключение оно назидает, мол, знак «Остановка запрещена» обязателен для всех, включая инвалидов. В общем жертва репутации в обмен на сохранение ловушки.

Между тем для «исправления ситуации» достаточно в конце запрещенного участка установить дублирующий знак «Остановка запрещена» с табличкой, обозначающей границу запрещенной зоны. О чем г-ну Пырсину достаточно сообщить «смежникам» в ГКУ ЦОДД. Но г-н Пырсин этого не делает, потому что занимается не безопасностью, а штрафами. Что и требовалось доказать.

Самый гуманный Симоновский суд, конечно, отменит решение г-на Пырсина, но осадок останется. Как и вопросы к руководству столичного департамента транспорта. Что-то мешает найти в многомиллионном городе компетентные руководящие кадры? А также дать разъяснения всем подчиненным, что право граждан на справедливость и безопасность важнее плана по штрафам? Или этим тоже должны заниматься на самом верху?

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