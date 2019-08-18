Формирование нового «санитарного кордона», выстраиваемого США в Центральной Европе, неизбежно, поскольку на этот регион уже посматривает внимательным азиатским взглядом Китай.

Украина на обочине пути из Китая в ЕС

Начало «китайского интереса» прошло практически незамеченным, когда в 2008 году первый трансконтинентальный поезд из Сянтана прибыл в Гамбург. Таким образом был открыт третий логистический формат связи Китая и Европы, более быстрый, чем морской, и более дешевый, чем воздушный.

В настоящее время железная дорога не составляет конкуренции морским перевозкам, но это только пока. Потому что рынок железнодорожных перевозок по маршруту Китай-Европа — самый динамичный и стремительно развивающийся в текущем десятилетии. Если в 2011 году по маршруту было отправлено 17 составов, то в 2016-м — 1 702, 2017-м — 3673, а в прошлом году 6 363 состава. Через Казахстан, Россию, Беларусь и страны Центральной Европы. Таким образом, за семь лет маршрут скоростной железной дороги Китай-Европа стал ключевым каналом наземных перевозок на мировом логистическом рынке и важным связующим звеном между Китаем и Европой.

Поскольку трафик бурно растет, а сворачивать свой трансконтинентальный проект «Нового Шелкового Пути» Пекин не собирается, то вполне естественным выглядит китайское желание политического присутствия по маршруту следования.

Поэтому в 2012 году Китай начал создавать в Центральной Европе платформу «16+1», или CСEEC (China — Central and Central and Eastern European Countries). Китай плюс Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Венгрия, Хорватия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Сербия, Северная Македония, Словакия, Словения, Черногория. Чехия и Эстония. Китайцы не ставят перед собой военно-политических целей, зато успешно наращивают торговлю и присутствие в экономике этих стран.

Guillaume Jacquet Статуэтка западного купца, изготовленная в китайском государстве Северная Вэй

Так, в 2017 году торговый оборот Китая со странами 16+1 составил 67,98 миллиарда долларов, что на 15,9 процента больше, чем в 2017-м. А всего за последние десять лет КНР выступила в качестве спонсора в центральноевропейских региональных инфраструктурных проектах на 8,2 миллиарда Евро. Причем международные аналитики отмечают, что китайские инвестиции приносят больше практической пользы странам Балкан, которые не являются членами ЕС и не имеют широкого финансирования из его фондов. Возрастает и физическое присутствие китайцев в регионе. За это время между Китаем и странами Центрально-Восточной Европы было открыто шесть новых авиамаршрутов, а число китайских туристов, посещающих этот регион, увеличилось с 280000 до 930000 человек.

В таких условиях «новый санитарный кордон» для США становится просто необходимостью. Для того чтобы купировать не только российский, но и китайский доступ на богатый европейский рынок.

Ведь перспектива именно этого доступа дает дунайско-балканским странам поле для маневра между геополитическими игроками. Вплоть до тревожащей даже «Вашингтон Пост» возможности «натравливать США, Россию и Китай друг на друга» (Желике Чаки, директор программ по Европе и Евразии, Freedom House). Возможно, именно поэтому делегатов Венгрии, Румынии, Болгарии не оказалось среди подписантов «протестной декларации», подготовленной украинской делегацией в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Украина себе такой «дерзости» позволить не может. Ведь уже давно все, кому не лень, повторяют, что страна потеряла свою внешнеполитическую субъектность. Об этом очень неприятно говорить гражданину Украины, но если определять ту форму межгосударственных отношений, в которую сейчас поставлен Киев, то наиболее адекватным термином будет «протекторат», «защищаемое государство». Но в формате «протектората» этом суверенитет защищаемого государства хотя и полностью сохраняется во внутренних делах, но во внешней политике большей частью делегируется защитнику-протектору.

И, похоже, только этим можно объяснить тот факт, что Киев маниакально уходит от экономических контактов с Россией, что не вошел в китайский мегапроект «Одного пояса — Одного пути» и даже «прощелкал» свое участие в проамериканской «Инициативе трех морей» и китайском «16+1».

Потому что (и это не скрывается с 2014 года) протектором Украины является США, основной геополитический противник и российско-европейских, и китайско-европейских торговых контактов. Хотя, похоже, с англосаксами назревают сложности: в недавнем огромном интервью, которое Владимир Путин дал английской Financial Times, от «украинского вопроса» уходил уже не российский президент, а англичане. Похоже, и здесь Украина «вынесена за скобки» актуальной политической проблематики.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Комментируя решение ПАСЕ по России, президент Зеленский с горечью отметил, что он «на каждой встрече поднимал вопрос возврата России в ПАСЕ. И поверьте мне, каждый из этих людей, с которыми я встречался, говорили мне: «Владимир, поймите, такая ситуация…». «Эти люди» — это, очевидно, канцлер Меркель и президент Макрон. И к такому отношению — «ничего личного, просто политика» — Зеленскому придется привыкать: у него по статусу нет средств давления на европейские экономические локомотивы. И не будет в том случае, если Украина будет продолжать свою нынешнюю конфронтационную политику, а не вспомнит шестилетней давности рекомендацию голландца Франса Тиммерманса: «Я не считаю, что Украине нужны эксклюзивные отношения с ЕС, лучше — сбалансированные отношения и с ЕС, и с Россией». Тогда, в 2013 году, Тиммерманс был министром иностранных дел Нидерландов, а сейчас был даже кандидатом на пост главы Европейской комиссии, хотя 3 июля там победу одержал итальянец Дэвид Сассоли.

Потому что в ином случае Украина, потеряв суверенные шансы, практически неизбежно будет вынуждена играть роль не государства, а территории возможного будущего «санитарного кордона 2.0» на пути российской и китайской заинтересованности в европейском рынке. Но китайцы уже успешно проигнорировали Киев в своих логистических проектах, скорее всего, то же самое готовы сделать и русские.

Зато в роли территории Украина успешно заменит все дунайско-балканские государства «санитарного кордона» вековой давности.

Ведь она будет вынуждена полностью соблюдать предписанные регламенты и обязанности евроинтеграции без каких бы то ни было перспектив получения профитов участия в этом уникальном и пока успешном социальном проекте. Каких-либо перспектив маневра и самостоятельных решений во внешнеполитических действиях у нее тоже не будет: протекторату не положено.

Там найдется, кому решать… Кстати — кому? Кто будет направлять деятельность «санитарного кордона 2.0» в случае его создания? В числе кураторов будущих центральноевропейских альянсов чаще всего называют Швецию, Польшу и Австрию. Исторические основание есть у всех. Но я осмелюсь бросить свой пятак в копилку прогнозов: Англия! Потому что после БРЕКЗИТа американцам ее надо будет хотя бы чем-то занять…