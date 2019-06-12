Около девяти лет назад, 11 сентябре 2010 года, издание The Economist опубликовало специальный доклад, в котором излагался оптимистичный взгляд на будущее Латинской Америки. И неудивительно, учитывая то, что высокие цены на сырьевые товары позволили большинству латиноамериканских стран расширить свои социальные программы и значительно снизить уровень бедности населения, пишет Маурисио Карденас Сантамария в статье для издания Project Syndicate.

Heraldry Латинская Америка

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Региональным правительствам удалось повысить уровень жизни своих граждан, независимо от того, кто именно возглавлял то или иное правительство, — левые президенты, такие как бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, или правые, такие как бывший колумбийский президент Альваро Урибе Велес. Быстрый экономический рост Китая и растущий спрос на полезные ископаемые Латинской Америки, а также соевые бобы и нефть позволили создать новые рабочие места и увеличить налоговые поступления. Кроме того, количественные смягчения в развитых странах привели к росту глобальной ликвидности: большие объёмы капитала стали доступны для инвестиций.

Но те дни давно прошли. Сегодня Латинская Америка находится на перепутье. Экономический рост латиноамериканских стран замедлился, рост уровня жизни остановился, а развитие социальных программ оказалось под угрозой. Формирующийся средний класс сейчас очень уязвим. Многие могут вновь столкнуться с бедностью. Чтобы избежать этого неблагоприятного развития событий, Латинской Америке срочно необходимо увеличить инвестиции в инфраструктуру, технологии и человеческий капитал.

В Латинской Америке +

Согласно прогнозам Международного валютного фонда (МВФ) экономика Латинской Америки будет расти в среднем на 2,5% в год в течение следующих пяти лет. Это указывает на то, что Латинская Америка превратилась в один из самых медленно растущих регионов мира. Латинская Америка значительно отстаёт от Азии, Ближнего Востока, африканских стран, расположенных к югу от Сахары, и Северной Африки. Более того, 2,5% — это примерно половина от уровня экономического роста Латинской Америки в течение пяти лет, предшествовавших глобальному финансовому кризису 2008 года. Вероятно, уровень безработицы и нищеты вырастет во всём регионе.

Хуже того, нынешняя ситуация походит на циклический спад. По разным оценкам, потенциальные темпы роста большинства латиноамериканских экономик в настоящее время на целый процентный пункт ниже, чем в 2010 году. Например, Колумбия и Перу больше не могут поддерживать темпы экономического роста на уровне в 4,5%, как это было 10 лет назад. По расчётам экспертов, потенциальные темпы роста Бразилии упали с 3% 10 лет назад до сегодняшних 2%. В июне 2019 года центральный банк Чили опубликует пересмотренный прогноз потенциального экономического роста, который, как ожидают участники рынка, снизится с 4% до 3%.

Несмотря на то, что экономический спад в латиноамериканских странах отражает снижение цен на сырьевые товары, есть и другие факторы. Действительно, цены на нефть и медь сейчас значительно ниже пиковых значений, зафиксированных в начале этого десятилетия, и всё же цены остаются намного выше среднего уровня 1990-х годов, когда регион рос гораздо более быстрыми темпами, чем сегодня. Снижение темпов экономического роста КНР и сокращение объёмов его импорта, конечно, оказывают сильное влияние на латиноамериканские экономики, но основной причиной замедления темпов экономического роста Латинской Америки является отсутствие инвестиций. В результате мер жесткой экономии в течение последних нескольких лет уровень инвестиций снизился и так не смог восстановиться. Учитывая то, что такие текущие расходы, как пенсии и заработная плата, в большинстве случаев находятся под защитой конституции, бремя бюджетных сокращений, как правило, ложится на более гибкие капитальные расходы. Например, уровень инвестиций (как доля ВВП) снизился на четыре процентных пункта в Перу и Аргентине в результате недавнего шока.

André Schütte Латиноамериканцы

Повышение уровня инвестиций в регионе должно стать одним из приоритетных направлений. Также необходимо повысить уровень производительности, сократив значительный разрыв, существующий между странами Латинской Америки и развитыми странами. Но главное заключается в том, что именно увеличение инвестиций может привести к быстрым результатам.

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Дефицит инвестиций присутствует не только в инфраструктурной сфере, но также в сфере технологий и человеческого капитала. Во-первых, Латинская Америка инвестирует недостаточно средств в развитие технологий, которые помогли бы интегрировать регион в глобальные цепочки по созданию стоимости. Хуже всего то, что регион испытывает нехватку инвестиций как раз в тот момент, когда его достаточно многочисленная низкоквалифицированная рабочая сила рискует лишиться рабочих мест на фоне быстрого развития технологий искусственного интеллекта и робототехники.

Латинская Америка инвестировала недостаточно средств в течение последних нескольких лет. В настоящий момент эта тенденция сохраняется. Необходимо как можно быстрее изменить ситуацию в сфере инвестиций, если регион не хочет, чтобы низкий экономический рост и растущая нищета превратились в новую норму его жизни.