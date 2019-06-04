Михаил Бабич заложил хорошие основы для продолжения нового российского внешнеполитического курса на белорусском направлении своим преемником Дмитрием Мезенцевым. Все предпосылки для этого имеются — об этом говорят последние соцопросы молодежи, проведенные в республике. Напомню, о чём идет речь.

Иван Шилов ИА REGNUM

В связи с идеей президента России Владимира Путина об упрощении порядка получения российского гражданства для жителей Украины и Белоруссии, в середине мая в ряде белорусских групп социальной сети «ВК», в частности в группе «Это Витебск, детка!» (группа, кстати, насчитывает более 155 тысяч подписчиков), был проведен опрос о желании участников групп получить российские паспорта.

Сначала лидировал вариант «Хочу». После того, как организованное русофобское сообщество Белоруссии бросило клич по всем своим многочисленным интернет-ресурсам, результат опроса удалось свести к 40,02% «Хочу» и 59,98% «Не хочу». Всего проголосовать успели 1820 человек. Даже в таком виде процент выразивших желание получить российское гражданство достаточно высок. Сейчас опрос уже удалён из группы.

Русофобы быстро провели такой же опрос в аналогичном минском паблике. Там голосование было остановлено сразу, как проголосовали «свои», всего проголосовало 743 человека. Как гордо указывает один из русофобских сайтов, в Минске процент выразивших желание получить российский паспорт составил «всего» 22,07%.

Если экстраполировать эти «всего» 22−40% на все население республики, то мы получим сразу 2−4 млн новых граждан России (всего население республики сейчас официально составляет около 9,5 млн человек, реально — около 9 млн человек).

Kremlin.ru Михаил Бабич

В интернет-голосованиях в ВК принимает участие главным образом молодёжь. Очевидно, что результаты голосования среди старших возрастных групп были бы ещё показательнее. То есть по факту мы имеем, что около половины, а то и больше, населения республики при упрощении процедуры получения российского гражданства готово было бы стать гражданами России.

Данные опросов в белорусских соцгруппах подтвердил и соцопрос молодежи, проведенный уже Национальной академией наук Белоруссии. Так, согласно его данным, 50,7% белорусских студентов отождествляют себя с гражданами России, а 28,4% — с теми, кого можно отнести к «русскому миру». Это следует из опубликованной в издательстве НАН Беларуси монографии «Социокультурный анализ современного белорусского общества» (2019).

Government.ru Дмитрий Мезенцев

Исследование проводилось среди студентов гуманитарных специальностей по выборке, репрезентативной по полу, возрасту, уровню образования, типу населенного пункта и региона проживания. Всего были опрошены 1502 человека.

То есть как ни работает западная пропаганда в республике, как ни продвигает западные ценности белорусское внешнеполитическое ведомство во главе с Владимиром Макеем, всё это впустую. И это хороший сигнал для российских структур «мягкой силы».

Мы, кстати, писали на эту тему — возможности и даже необходимости упрощенного получения российского гражданства жителями Белоруссии — совсем недавно, в статье «Упрощенное гражданства РФ важно не только для Украины, но и для Белоруссии» от 27 апреля, в которой рассматривали указ Владимира Путина об упрощенном предоставлении гражданства России жителям Донецкой и Луганской Народных Республик:

«Как мы видим по Украине, такое движение по возврату русских людей, да и русских территорий, поскольку куда ж люди поедут со своей земли, на которой они и их предки прожили всю свою жизнь, началось.

Но данное движение ещё более верно и для жителей второй половины Союзного государства — так как в Белоруссии сторонников союза с Россией ещё больше, чем на Украине, и граждане за этот выбор голосовали на референдуме, отдав более 80% голосов. Как показывают современные данные, граждан Белоруссии, которые были бы рады получить Союзное или российское гражданство, и сегодня около 80−85%.

И если этот процесс по упрощенному получению российского гражданства получит свой ход, что уже началось в ЛНР и ДНР, где уже стали формироваться очереди на получение российского гражданства, то не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что и жители Белоруссии зададут аналогичный вопрос — «Почему жителям Украины можно стать гражданами России, а нам нет?».

George Groutas На улицах Минска

И это будет весьма справедливый вопрос, говорящий о том, что искусственно сдерживать процесс Союзной интеграции больше нельзя, так как это будет приводить к серьёзному противоречию и конфликту с чаяниями белорусского народа. Нет никаких сомнений в том, что если сегодня жители республики получат возможность в упрощённом порядке получать российское гражданство, то очереди в российские консульства будут на порядок больше, чем в Донецке и Луганске.

То есть данные последних соцопросов молодежи в республике, говорящие о том, что как минимум 20−40% молодых людей готовы были бы получить российское гражданство, только лишний раз подтверждают справедливость постановки вопроса об актуальности этой темы в Белоруссии. И это очень хорошие данные, которые говорят о готовности граждан республики, независимо, кстати, от их национальности, к углублению белорусско-российской интеграции. Так как воля народа — это и есть самый главный фактор любых политических процессов.