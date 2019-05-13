Проблема бунтов регионов против московского мусора лежит в плоскости маркетинга и организации утилизации. Столица нанесла провинции удар чести, сравнимый с унизительной пощёчиной. Экология Архангельской области, конечно, не выиграет от мусора в Шиесе. Но и вред вроде бы не фатальный. Рядом с Москвой десятки крупных полигонов ТБО. Крупнейшая свалка в Европе — в Саларьево, находится в черте самой столицы. Она закрыта всего лишь десять лет назад, а сейчас там станция метро и новые микрорайоны. Что уж говорить про глухие северные леса?

Александр Горбаруков ИА REGNUM Своевременный Собянин с подарками

13 мая о конфликте в Шиесе высказался известный стилист Сергей Зверев. Он пришёл в Тверской суд Москвы по делу об одиночном пикете, который провёл у стен Кремля. Деятель шоубизнеса тогда выступил против строительства завода у озера Байкал. У Кремля проводить акции нельзя, суд выписал штраф в размере 15 тысяч рублей. Однако к экологической проблеме Зверев внимание привлёк. Вот и о Шиесе, несмотря на эпатажную корону на голове, стилист рассудил вполне здраво, назвав это несправедливостью, которая у нас «везде».

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Мэрия Москвы могла бы поступить умнее, сразу задумавшись об общественной реакции. Столичный мусор — это не только требующая утилизации токсичная субстанция, а, к примеру, строительный материал. Он может создать насыпь, выровнять овраг или сформировать возвышенность.

Технология проста и, в общем-то, привычна для нашей страны: сначала объявляется какой-нибудь крупный проект, например, строительство горнолыжного комплекса в Русской равнине для международных соревнований, а затем в качестве решения предлагается недорогое и эффективное сырьё — московский мусор. И это, как в известном примере, уже не крыса, а белка.

Известно, что твёрдые бытовые отходы используются для строительства искусственных островов. На таких, например, пройдут в 2020 году XXXII летние Олимпийские игры в Японии. Страна восходящего солнца достигла больших высот и пускает для возведения новой суши пепел, оставшийся после мусоросжигания, со стороны напоминающий обычный грунт. Сверху — бетон, плодородный слой почвы, здания и другие объекты.

Да, у России потребность в островах не такая большая, однако и у нас появлялись такие идеи и проекты, например, насыпной остров «Федерация» напротив Сочи. На Черноморском побережье РФ из-за рельефа не хватает места, а острова увеличили бы прибрежную площадь. Когда-то о задумке писали СМИ и даже имелся специальный сайт, но проект исчез и забыт. А ведь это место могло бы стать неплохим хранилищем московских отходов, благо путь на юг из Москвы не намного длиннее пути на север.

13 мая в Москве проходит российско-японский форум регионов, где представители власти и бизнеса обсуждают различные проекты. С большим вниманием к событию отнёсся мэр Москвы Сергей Собянин, выступив на мероприятии и рассказав об общих путях и проблемах столицы РФ и японских городов, в частности, Токио. Например, в транспорте.

«Есть ощущения, что мы находимся на одном уровне решения транспортных проблем. Мы вместе с вами думаем, как человек, выходя из своей квартиры, быстро проедет до работы, насколько комфортным и экологически чистым является общественный транспорт. Эта проблема номер один крупных агломераций и развивающихся территорий», — сказал Собянин губернаторам японских провинций.

Есть ли среди обсуждаемых проектов мусоропереработка? Может, восточные гости подскажут российским чиновникам, как извлечь пользу из мусора, и научат их не травить и не унижать людей, а созидать, как Япония, острова? Или нет пока необходимости?