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Сергей Зверев о московском мусоре в Шиесе: «Несправедливость – везде»

Общество

Многие люди обеспокоены

Сергей Зверев о московском мусоре в Шиесе: «Несправедливость – везде»
Okras
Сергей Зверев

Москва, 13 мая 2019, 12:14 — REGNUM  Стилист и музыкант Сергей Зверев прокомментировал экологическую ситуацию в Архангельской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

13 мая Зверев прибыл в Тверской районный суд Москвы, где рассмотрят административное дело об одиночном пикете, который он провёл у стен Кремля. У здания суда журналисты попросили оценить ситуацию в Шиесе, где идут противостояния с участием противников свалки.

«Я против свалки, я выкладывал у себя в Instagram эту проблему. Очень много людей сейчас обеспокоены в городах, сёлах, деревнях по поводу свалки. И мы тоже принимаем участие в борьбе против этих действий. Многие свалки нелегальны, не санкционированы. Если вы обратили внимание, эта несправедливость — она везде», — сказал стилист.

Как сообщало ИА REGNUM, на телеведущего и стилиста Сергея Зверева составили протокол за одиночный пикет на Красной площади, где он требовал защиты озера Байкал.

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Проблемы экологии
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