Всё больше признаков указывают на надвигающуюся глобальную рецессию. Согласно последнему индексу Brookings Institution — Financial Times, получившему название Tiger (Tracking Indexes for the Global Economic Recovery), который отслеживает восстановление мировой экономики, темпы экономического роста снижаются практически во всех основных экономиках мира. Всё это предвещает зловещие перспективы, особенно учитывая ограниченный список возможных макроэкономических мер по стимулированию экономического роста, пишет Эсвар Прасад в статье для издания Project Syndicate.

Квентин Массейс. Ростовщик с женой. 1514 (фрагмент)

Нынешнее замедление темпов экономического роста в основном стало результатом слабой деловой и потребительской активности, а также геополитической неопределённости и торговой напряжённости. Эти факторы сдерживают рост корпоративных инвестиций и могут негативно сказаться на будущей перспективе темпов экономического роста. Если снижение темпов экономического роста продолжится, нынешние высокие уровни государственного долга и низкие процентные ставки ограничат способность лиц, определяющих политику в крупных странах с развитой экономикой, задействовать фискальные или монетарные стимулы. Между тем другие, менее традиционные меры денежно-кредитной политики будут сопряжены со значительными рисками.

Нью-Йоркская фондовая биржа. Уолл-стрит

В Соединённых Штатах экономическая экспансия замедлилась по мере снижения эффекта налогово-бюджетного стимулирования, при этом уровни занятости и розничных продаж продолжают постепенно снижаться. Прогноз уверенности бизнеса и потребителей, а также кривая доходности, которая остаётся относительно плоской, несмотря на вероятность увеличения дефицита бюджета, указывают на возможные проблемы в будущем. Федеральная резервная система США пока приостановила свои планы по снижению ставок. Однако разговоры о возможном снижении ставок не прекращаются.

В ЕС также снизились темпы экономического роста. Основной экономический локомотив — Германия — заметно снизил обороты. Настроения потребительских и деловых кругов, похоже, ухудшились по всем направлениям. Это обстоятельство может замедлить темпы роста. Между тем неопределенность, связанная с Брекситом, негативно сказалась на финансовых рынках. Но, несмотря на сокращение инвестиций в бизнес, реальная экономика пока держится лучше, чем ожидалось. В Японии финансовые условия постепенно ухудшаются, дефляционные риски сохраняются, а напряжённость в мировой торговле угрожает подорвать экспорт и темпы экономического роста.

Китай сохранил значительные темпы роста ВВП, однако по другим показателям, таким как розничные продажи, инвестиции в основной капитал и объём промышленного производства, общая картина выглядит менее оптимистичной. Уровни экспорта и импорта снизились по сравнению с 2018 годом. Усилия правительства, направленные на поддержание траектории роста привели к некоторому улучшению прогнозных показателей. Есть признаки роста инвестиций, однако продолжающееся нерациональное использование кредитов увеличивает риски для финансовой системы, а также ставит под угрозу долгосрочный рост производства, особенно с учётом неблагоприятной демографической ситуации в Китае.

PublicDomainPictures Китайский юань

Экономика Индии по-прежнему продолжает уверенно расти, чему способствуют скромные налоговые стимулы в преддверии предстоящих национальных выборов, а также сокращение процентных ставок Резервным банком Индии. Кроме того, существует вероятность того, что сохранение низких процентных ставок в США и отсутствие роста цен на нефть уменьшат в краткосрочной перспективе возможность роста инфляции и дефицита текущего счёта. Но сохраняющийся низкий рост частных инвестиций и резкое сокращение объёмов торговли указывают на то, что в будущем экономика Индии может столкнуться с проблемами.

Для развивающихся стран, таких как Индонезия, любые позитивные тенденции, связанные с благоприятной политикой ФРС США, может обесценить замедление темпов экономического роста КНР, что негативно скажется на экспорте. В то же время Бразилия демонстрирует признаки устойчивости на рынке труда и в торговле.

В 2019 году экономический рост Бразилии, Мексики и России может составить примерно 2%, однако они по-прежнему очень уязвимы к потенциальным потрясениям, с которыми могут столкнуться мировой спрос и цены на сырьевые товары. Между тем в Турции началась рецессия из-за падения объёмов промышленного производства и снижения настроений среди потребителей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Российская экономика

Замедление роста международной торговли может усугубить глобальные экономические проблемы, ещё больше снизив возможность восстановления роста глобальной экономики. Неопределенность, вызванная торговой напряжённостью, может также оказать неблагоприятное долгосрочное воздействие, подорвать доверие бизнеса и снизить частные инвестиции. Это в свою очередь окажет негативное воздействие на рост производительности, который оставался слабым на протяжении восстановительного периода после мирового финансового кризиса 2008 года. В долгосрочной перспективе ход мировой экономики будет зависеть от того, насколько эффективными окажутся монетарные и фискальные меры, направленные на поддержание экономического роста.