В Оренбургской области в центре внимания СМИ и пользователей соцсетей на неделе с 1 по 7 апреля оказались судебные постановления о мере пресечения в отношении бывших высокопоставленных чиновниках; обращение местного бизнесмена к врио губернатора Денису Паслеру, где речь о контроле за реализацией нацпроектов; заявление КПРФ о выдвижении своего кандидата на губернаторские выборы в регионе, потенциальное трудоустройство бывшего главы области Юрия Берга, а также ситуация в сфере пассажирских перевозок в областном центре. Об этих и других значимых и обсуждаемых событиях, происшествиях в обзоре ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Оренбург

Какой контроль?

В начале недели (1 апреля) активное обсуждение спровоцировало видеообращение, размещённое в интернете и адресованное врио губернатора Денису Паслеру. Оренбургский предприниматель Вячеслав Антонкин поставил перед Паслером вопрос о том, какая система контроля будет в регионе за нацпроектами. Бизнесмен заявил, что сейчас эта система находится на «нулевом уровне».

«Прямо скажу, что ситуация контроля за подобными проектами у нас в области, мягко говоря, находится на нулевом уровне. Как правило, всё сводится к следующему: сначала идут пафосные бравурные речи с трибун, страниц газет о том, что строятся новые предприятия, идёт привлечение денежных средств из федерального бюджета, и потом уже, через несколько лет, наиболее пытливые жители Оренбургской области узнают о том, что данные предприятия оказываются банкротами, часть денег выведена в офшоры…» — сказал Вячеслав Антонкин.

О реакции врио губернатора на обращение оренбуржца неизвестно. Между тем с момента назначения Дениса Паслера на должность врио губернатора Оренбуржья он большое внимание уделяет нацпроектам.

Kremlin.ru Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер

Так, 28 марта врио губернатора провёл заседание регионального правительства. В режиме видеоконференции в нём приняли участие главы городских и районных муниципалитетов региона. После отчёта и.о. министра финансов об исполнении бюджета области в 2018 году Паслер поручил организовать строгий контроль за финансовой обеспеченностью национальных проектов.

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Тема недели для чиновников

Стоит отметить, что прошедшая неделя (1−7 апреля) в правительстве также прошла под эгидой нацпроектов. 1 апреля прошёл брифинг и.о. министра финансов Оренбургской области Татьяны Мошковой о реализации национальных проектов.

«При формировании областного бюджета на 2019−2021 годы средства на выполнение региональных проектов заложены в областном бюджете в необходимом и полном объёме», — заявила она.

Общая сумма финансирования региональных проектов на 2019 год из бюджетов разных уровней составляет 14,7 млрд рублей.

2 апреля врио губернатора Оренбургской области принял участие в итоговой коллегии министерства образования, на которой определил приоритеты развития образовательной отрасли. Перед современным образованием стоят очень серьёзные задачи.

«В ближайшие годы Россия должна войти в десятку стран по уровню общего образования, обеспечить качественную профориентационную подготовку, модернизировать среднее профессиональное образование. Нам необходимо улучшить условия труда педагогов, сделать школы и детские сады комфортными и безопасными. Государство готово оказать помощь по такому актуальному для нашего региона вопросу, как поддержка педагогических кадров. Отличной новостью для региона стало решение президента России по запуску федеральной программы «Земский учитель». Её реализация начнётся с 2020 года. Уже сейчас мы получаем обращения с вопросами об условиях участия в ней от сельских педагогов и студентов педвузов. Программа нужна, и мы со своей стороны должны обеспечить её системное и качественное исполнение. Доступность образования невозможна без решения инфраструктурных вопросов. У нас две главные цели. Первая — к 2025 году ликвидировать вторую смену в школах Оренбуржья. Вторая — до 2021 года достичь 100%-ной доступности дошкольного образования. Мы будем решать эти вопросы в рамках национальных проектов «Образование» и «Демография», — подчеркнул Денис Паслер.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

3 апреля минкультуры Оренбуржья сообщило о том, что две библиотеки Оренбургской области в рамках национального проекта «Культура» получат по 5 млн рублей грантовой поддержки из федерального бюджета.

«Это задаёт новый стандарт работы библиотечным учреждениям нашего региона, поскольку Национальный проект «Культура» направил развитие библиотечной отрасли в инновационное русло, — сказала и.о. министра культуры и внешних связей Оренбургской области Евгения Шевченко. — Перед оренбуржцами открываются возможности получения качественной информации из любой точки мира. Это тот уровень учреждений, к которому необходимо стремиться».

Также 3 апреля прошло всероссийское селекторное совещание в режиме видеоконференции в Минстрое РФ под председательством замглавы Минстроя России Юрия Гордеева. Оренбургскую область представили и.о. министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства области Александр Полухин, руководитель регионального штаба российских студенческих отрядов в Оренбургской области Валентин Сушко, сотрудники ведомства. Это первая встреча Минстроя РФ с регионами в 2019 году по данному направлению. Темой встречи стала реализация мероприятий по стимулированию жилищного строительства субъектов Российской Федерации федерального проекта «Жилье».

В этот же день (3 апреля) пресс-служба областного правительства сообщила, что в рамках нацпроекта «Экология» на восстановление лесов и защиту от пожаров регион выделяет 384 млн рублей.

5 апреля в Доме советов прошло совещание по вопросу реализации проекта «Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области» и муниципальных программ по благоустройству. Общий объём средств на реализацию проекта из всех источников в этом году составляет 805,3 млн рублей. 13 городским округам и 45 сельским поселениям предоставлены субсидии на благоустройство дворовых и общественных территорий. В 2019 году запланировано привести в порядок 99 площадок: 43 двора и 56 общественных пространств.

«В настоящее время все соглашения о предоставлении субсидий с муниципальными образованиями подписаны, наступает этап непосредственной реализации мероприятий по благоустройству территорий. Постановлением правительства страны установлены крайние сроки по заключению муниципальных контрактов на благоустройство дворовых территорий — до 1 мая, и для общественных территорий — до 1 июля. При срыве сроков средства, выделенные на реализацию мероприятий, подлежат перераспределению в установленном порядке», — сказал и.о. первого вице-губернатора — первого заместителя председателя правительства Оренбургской области Сергей Балыкин.

Government.ru Благоустройство двора

По данным пресс-службы губернатора, Денис Паслер принял участие в работе Всероссийского форума «Национальные проекты — этап «реализация» в Подмосковье (4−6 апреля). Мероприятие проводилось с целью оказания помощи регионам в решении наиболее острых вопросов, возникающих на этапе реализации национальных проектов. Форум прошёл под руководством председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

Добавим, Оренбургская область принимает участие в 11 национальных проектах, в рамках которых в регионе реализуются 50 региональных инициатив.

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Экс-мэр и бывший вице-мэр остаются под арестом

В первой половине дня 2 апреля суд рассмотрел ходатайства следствия о мере пресечения для бывших главы Оренбурга Евгения Арапова и его экс-заместителя Геннадия Борисова.

В ходе судебного разбирательства экс-градоначальник и его защитник не возражали против продления срока домашнего ареста, но просили смягчить бывшему главе города режим содержания под домашним арестом. В частности, сторона защиты просила разрешить Арапову без ограничения времени выходить на придомовую территорию земельного участка, а также ежедневно гулять в течение двух часов в радиусе одного километра от дома. Однако суд отказал в удовлетворении этой просьбы, оставив условия пребывания под домашним арестом без изменения. Евгений Арапов может гулять возле дома дважды в день в общей сложности три часа.

Во время заседания со стороны судьи поступило предложение — обсудить вопрос по изменению меры пресечения на залог. Однако эта тема не обсуждалась из-за отсутствия денежных средств.

Richard Bistrong Камера СИЗО

С разрывов в полчаса началось рассмотрение дела экс-заместителя главы Оренбурга по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Геннадия Борисова. Во время заседания следователь подчеркнул, что не видит оснований для освобождения Борисова под залог. Со стороны адвоката и обвиняемого возражений не последовало.

И Евгению Арапову, и Геннадию Борисову продлили срок содержания под домашним арестом до 8 июня. Напомним, что бывших высокопоставленных муниципальных чиновников обвиняют в совершении коррупционных преступлений.

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Коммунист поборется за пост губернатора

Среди недели СМИ сообщали итоги пресс-конференции КПФР, которая была посвящена региональным выборам. Заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, что коммунисты готовы выдвинуть на губернаторские выборы первого секретаря обкома, лидера фракции КПРФ Законодательного собрания региона Максима Амелина.

«Молодой секретарь Оренбургской области Максим Амелин. Он выступал на пленуме, и человек, который борется за права, является одним из лидеров протестного движения Оренбургской области, возглавляет фракцию, имеет хозяйственный опыт. Он будет бороться за пост губернатора Оренбургской области», — сказал Афонин.

Стоит отметить, что ранее Амелин говорил о том, что партия может выдвинуть на выборы кого-то из трёх кандидатур: депутата Госдумы Леонида Калашникова и экс-кандидата в президенты от КПРФ, директора подмосковного совхоза имени Ленина Павла Грудинина, а также самого Амелина.

Лидер оренбургских коммунистов заявлял о желании реготделения выдвинуть своего кандидата в Оренбуржье как единого от оппозиции. Однако местные политологи считают эту инициативу бесперспективной. Область уже имеет печальный опыт 2014 года, когда единым кандидатом от оппозиции стал Сергей Катасонов (ЛДПР). Однако его кандидатура была отозвана партией.

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Идея о «народном губернаторе»

Под занавес рабочей недели под прицелом информресурсов вновь оказалась тема выборов. Лидер регионального Союза защитников Отечества «Держава», военный пенсионер Андрей Приказчиков инициировал выдвижение на выборы кандидатуры народного губернатора. В качестве такого выдвиженца он предложил депутата Заксобрания Оренбургской области Владимира Фролова (фракция «Справедливая Россия»). Однако для участия Фролова в кампании необходимы изменения в региональном законодательстве. Политик не является членом партии. Напомним, ранее он со скандалом покинул ряды «Справедливой России», но продолжает в единственном числе представлять фракцию этой партии в Заксобрании региона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Инициатор идеи «народного губернатора» Андрей Приказчиков призвал бойкотировать выборы, если чиновники и депутаты не внесут изменения в избирательное законодательство регионального ровня.

Сам Владимир Фролов признался в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, что ему известно об идее выдвинуть его в качестве кандидата «народного губернатора». Он готов сформировать команду профессионалов, которые будут защищать интересы людей, и не возражает против участия в избирательной кампании, но одного желания мало. Пока законодательство ему не позволяет идти на губернаторские выборы.

Изменения возможны

Между тем изменения в региональное законодательство о выборах могут последовать, считает профессор ОИ МГЮА, доктор политических наук, руководитель социологического центра «Общественное мнение» Галина Шешукова. По её словам, инициатором может стать врио главы Оренбуржья Денис Паслер. Если он внесёт предложение, а депутатский корпус его поддержит, то у Паслера будут варианты участия в кампании — в качестве выдвиженца от «Единой России» или самовыдвиженца.

Политолог отметила, что электоральный рейтинг партии в стране сильно упал, что может повлиять на выбор формы выдвижения. Добавим, врио губернатора Денис Паслер ещё не заявил однозначно о том, что будет участвовать в губернаторских выборах в качестве кандидата, отметив, что для участия надо заручиться поддержкой населения. Тем временем эксперты считают очевидным не только участие Паслера в предвыборной гонке, но и исход кампании.

Orenburg.ru Администрация Оренбурга

В случае внесения поправок в региональное законодательство, шансы оппозиционных кандидатов будут малы, поскольку им необходимо собрать определённое количество подписей в муниципальных образованиях, пройти через сито муниципального фильтра сложно. И преодолеть барьер смогут только «нужные» кандидаты, считают эксперты.

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Осквернение мемориала

В центре внимания на неделе оказался факт вандализма на мемориальном комплексе, воздвигнутом в честь участников Великой Отечественной войны в посёлке Переволоцкий. Подростки превратили место Вечного огня в мусорную яму. Газовики прочистили сопла и выгребли целый пакет мусора. Огонь восстановлен, а местные жители намерены обратиться в полицию. Заместитель главы поссовета отметил, что такое случается уже не в первый раз. Молодые люди кидают в огонь бумагу, бутылки, окурки, сообщают СМИ.

«Вечный огонь — это не костёр, от которого можно прикурить и над которым греют руки. Это символ памяти поколений. Если у некоторых представителей молодого поколения нет такого почитания, то виновато общество. А местная власть несет ответственность за то, что плохо ухаживает и охраняет мемориальные комплексы. Равнодушие чиновников и разрушение мемориалов — все это становится причиной такого же отношения к ним подростков», — считает сопредседатель регионального штаба ОНФ в Оренбургской области, начальник ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище», доктор исторических наук, профессор Татьяна Машковская.

Вопиющий случай активно обсуждают пользователи интернета. Один из пользователей соцсети считает, что надо не в полицию обращаться, а дать подросткам «по ушам, да так, чтобы горели ярче огня». Подростков называют выродками, а вину за такое поведение детей возлагают на их родителей, которые не смогли достойно воспитать своих чад.

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Из губернаторов в советники холдинга?

В конце недели портал orenday.ru со ссылкой на свои источники сообщил, что бывший губернатор Оренбургской области Юрий Берг в ближайшее время может стать советником гендиректора Росгеологии.

Government.ru Юрий Берг

В начале апреля генеральным директором и председателем правления акционерного общества стал уроженец Гая Сергей Горьков. Ранее он занимал должности руководителя департамента, заместителя председателя правления Сбербанка, председателя «Внешэкономбанка» и заместителя министра экономического развития РФ.

Официальных комментариев пока не поступало.

Напомним, 22 марта, уже после отставки, Юрий Берг в ответ на вопрос о трудоустройстве подчеркнул, что немного отдохнёт. Он заявил, что сообщит СМИ о новом месте работы.

«Неэффективный менеджмент»?

Среди недели в Instagram появилась публикация врио губернатора Оренбуржья, где Денис Паслер заявил о поручении мэру Оренбурга разобраться в сфере пассажирских перевозок общественным транспортом. В мэрии не понимают, чем вызвана такая публикация. А в соцсети развернулась активная дискуссия о сфере перевозок.

«Поручил главе Оренбурга разобраться с общественным транспортом. Необходимо принять кадровые решения и меры по эффективному управлению муниципальным предприятием. Я могу понять, когда не хватает ресурсов для нормальной работы — финансов, техники, персонала. Но когда закупленные автобусы городского предприятия простаивают — это крайне неэффективный менеджмент. Городу с такой численностью населения нужен современный общественный транспорт. Это необходимое условие комфортной городской среды», — отметил Паслер.

Между тем, как сообщила корреспонденту ИА REGNUM начальник информационно-аналитического отдела горадминистрации Полина Попова, ежедневно на линии выходит 35−40 новых автобусов. Городу необходимо ещё 87 автобусов для работы на садоводческих маршрутах.

Шалин ПАЗ-3205

Стоит отметить, что в 2018 году МКП «Оренбургские пассажирские перевозки» закупило 50 новых автобусов. Таким образом, получается, что часть транспорта не выходит на маршруты.

«Нет информации у меня, чем заняты оставшиеся автобусы», — призналась Полина Попова, комментируя слова Паслера о неэффективном менеджменте.

Позже пресс-служба мэрии обнародовала релиз. В нём говорится, действующая маршрутная городская транспортная сеть включает 49 автобусных муниципальных маршрутов регулярных перевозок, девять из которых обслуживает муниципальное казённое предприятие «Оренбургские пассажирские перевозки» МО «город Оренбург» по регулируемому тарифу. Также МКП «ОПП» осуществляет пассажирское транспортное обслуживание населения города Оренбурга по шести троллейбусным маршрутам. Ежедневно порядка 60 автобусов и 40 троллейбусов перевозят порядка 23 тысяч пассажиров. В их числе и автобусы Volgabus, приобретённые в 2018 году.

В 2019 году МКП «ОПП» запланировано участие в аукционных процедурах для заключения муниципальных контрактов на обслуживание садоводческих маршрутов. Напомним, всего садоводческих маршрутов 41, из них 14 городских и 27 межмуниципальных.

Публикация Дениса Паслера вновь подняла болезненную тему. Напомним, что с конца 2017 года рынок пассажирских перевозок лихорадит. Частные перевозчики заявляли об отсутствии диалога с чиновниками. Скандал разразился вокруг конкурса на оказание услуг по перевозке пассажиров. Условия неоднократно менялись, в результате конкурс был аннулирован. Пользователи соцсети возмущаются действиями чиновников и привилегиями для МКП «Оренбургские пассажирские перевозки».

Новые автобусы закуплены предприятием при наличии у него долга в 60 млн рублей. Для получения денег потребовалась муниципальная гарантия. Кредит выдал «Альфа-Банк». Банк «Оренбург», который полностью принадлежит правительству области, отказался от выдачи кредита, несмотря на победу в этом аукционе, сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге».

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По данным портала www.orenday.ru, в Арбитражном суде зарегистрированы иски от ряда компаний к муниципальному предприятию «Оренбургские пассажирские перевозки» на общую сумму более 11 млн рублей.

Пользователи соцсети иронизируют, что Денис Паслер быстрее наведёт порядок в Оренбурге, чем Дмитрий Кулагин, который является мэром. В общем-то населению должно быть всё равно, кто наведёт порядок в этой сфере. Потребителям услуги важно её качество и адекватный тариф. Собственно состояние автобусов, а также их формат (малые или большие) вызвали широкое обсуждение общественности в интернете.

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