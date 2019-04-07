Сегодня, 7 апреля, в этом году празднуется Благовещение. Читается апостол Павел, Послание к Евреям, глава II:

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«Ибо и освящающий и освящаемые, все - от Единого; поэтому Он не стыдится называть их братиями, говоря: возвещу имя Твое братиям Моим, посреди церкви воспою Тебя. И еще: Я буду уповать на Него. И еще: вот Я и дети, которых дал Мне Бог. А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть диавола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не Ангелов восприемлет Он, но восприемлет семя Авраамово. Посему Он должен был во всем уподобиться братиям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи народа. Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь».

Благовещение, благая весть, иначе — доброе известие, совсем просто — хорошая новость, а на высоком языке — Евангелие, дано ангелом было Марии о том, что у Нее родится Сын: «Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим». Праздник этот почти всегда, за малым исключением, выпадает на Великий пост, празднуется ярко, имеется обычай выпускать птиц, прежде их приобретя (сейчас уже редко). Ну и, как всегда, несколько суеверий прилепились к празднику, впрочем, довольно безобидных. Если день празднования выпадает на обычные дни поста (не на Страстную Седмицу), то пост значительно послабляется в этот день. Но вернемся к тому, что говорит Павел.

По его мнению, Бог во Христе сблизился, примирился с человеком. Эту мысль можно понимать двояко. В основном же понимают однобоко, что, мол, Бог таким образом перестал на людей сердиться. Увидел, что Сын за всех пострадал, и ладно, думает Бог, не буду больше сердиться, примирюсь. Пусть только дальше выполняют, что велено. Это отношение к Богу (в таком понимании), как к хозяину, да и только. Причем хозяина велено еще и «отцом» считать, чтобы дальше не злился. Но, по правде сказать, всё это ерунда. Первосвященническое служение Христа, по мысли Павла, состояло в том, в чём и должно состоять подлинное служение — быть уподобленным братьям, то есть являть, призывая, Бога не через храмовую завесу, а живя среди братьев, «детей Божиих», и милостью исправлять кривизну этого мира («грехи народа»).

Карл Генрих Блох. Нагорная проповедь (фрагмент). 1877

Ибо в милости люди, по мысли апостола, соприкасаются с Богом. И в милости не Бог один примиряется с людьми, «прощает их», а происходит встречное примирение, ибо люди узнают, что Бог не отстранен от их постоянных бед и страданий, а все их страдания сопереживаются Богом в той же мере. А может быть, и мере большей. И в этой связи вспомним еще раз событие трехмесячной давности, о котором мы упоминали. В начале года в дни еще Рождественского поста митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) на епархиальном собрании сказал, что не должно быть в Церкви такого положения дел, когда имеются люди, глубоко нуждающиеся в обычной материальной помощи:

«Когда видишь условия, в которых живут некоторые старые батюшки, приходишь в ужас. Часто у них нет даже еды — хорошо, если принесет хлеб и консервы добрая прихожанка. Дорогие отцы и братия, так не должно быть. Поэтому я настаиваю на том, чтобы при каждом храме был составлен список нуждающихся в помощи — богатые приходы в состоянии ее оказать. Это наша христианская обязанность».

Но ведь «еды нет» и «одеться не во что» не только пожилым и многодетным священникам. Разве секрет, что глубоко нуждающиеся люди в своем отчаянии ищут обычно утешения в своей вере в Бога, приходят в Церковь, ведут себя там достаточно скромно и незаметно, не особо стараясь рекламировать свою нужду? По причине того, что «сильная вера», по мнению многих проповедников, требует от людей ее «переносить со смирением». Ну, хорошо, они-то переносят, но почему с тем же «смирением» их нужду порою переносит церковная община? Не видят, не замечают? «Других дел по горло»?

Христос как Первосвященник, по словам Павла, вошел в самую гущу людей нуждающихся и постоянно находился среди них. В разной нужде люди состояли и состоят. И каждая из них находила у Первосвященника свой отклик в являемой милости как служения, на которое Он был послан — «вот Я и дети, которых дал Мне Бог». Избавлял людей «от страха смерти», но этот страх не устранить писанной доктриной. Устраняется он только наглядным и очевидным милосердием, являемым как видимое присутствие Бога рядом с нами. «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них», — Христос говорил это не для того же, чтобы «двое-трое» помолились, посчитав при том, что Христос посреди них побывал, и на том их собрание закончилось. Нет, человек в одиночестве слаб, почти бессилен, лишь собрание способно сообща делать то же самое, что Иисус делал в одиночку.

Николай Касаткин. У часовни. 1883

Именно об этом Он говорил. Не требовал в молитвах сподобляться неземных видений, но собираться и сообща приносить добрую весть другим людям. Которая состоит не только в словах, а в подтверждении этих слов являемой миру милостью. Любая церковная община способна быть благовестницей, приносить добрые вести тем, кто уже отчаялся или близок к отчаянию. Это, собственно, и есть задача общины. Не чесать языком про «тот свет», как там хорошо всем будет, а на этом свете раздвигать вокруг себя тьму, делая мир чуть и более светлее. Ангел возвестил Марии о свете всему человечеству, который Она первой должна увидеть. Но «не Ангелов восприемлет Бог». Те, кого Он воспримет, будут человеческими вестниками, приносящими добрые известия всем себе подобным. Людям.

Милость же не бывает умозримой, она требует самоотдачи не ради самосовершенствования, как у нас завелось, а ради устранения очевидного зла. В первую очередь — человеческой нужды.