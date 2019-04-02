В ближайшее время в Госдуме могут рассмотреть во втором чтении законопроект о поддержке отечественных производителей вина. Законодатели уверяют, что предусмотрели почти все основные моменты, связанные с развитием отрасли. Однако реальные производители с этим не согласны и предлагают свои поправки, которые они сформулировали в Ялте на всероссийском форуме «Российское виноградарство и виноделие: сегодня и завтра».

Марина Каширская ИА REGNUM Крымское вино в магазине

Заявленная поддержка

Мероприятие было организовано Общественной палатой РФ по инициативе региональных аграрных сообществ Крыма и поддержке структурных подразделений АККОР Краснодарского и Ставропольского края, Ростовской области и Республики Дагестан. Выступая перед собравшимися, депутат Госдумы Константин Бахарев рассказал о доработках подготовленного им и другими парламентариями проекта федерального закона «О развитии виноградарства и виноделия в РФ», принятого Госдумой в первом чтении в ноябре 2017 года.

«Правительство РФ предлагает исключить из текста законопроекта положения, связанные с лицензированием и контролем производства и оборота винодельческой продукции. При этом предлагается сохранить действующие термины и определения, относящиеся к отрасли виноградарства и виноделия, положения о реестре виноградных насаждений, о декларировании урожая винограда на основе действующего законодательства, а также полномочия органов власти и саморегулируемых организаций», — сказал Бахарев.

Также он отметил предлагаемые меры по расширению государственной поддержки развития виноградарства и виноделия.

«Это обеспечение закладки виноградников и ухода за ними, включая установку шпалер, систем орошения и раскорчёвку старых виноградников. Это развитие питомниководческой базы для производства посадочного материала. Развитие научно-исследовательской и образовательной деятельности, формирование системы кредитования хозяйств, продвижение продукции на внутренний и зарубежные рынки. Правовая охрана отечественной винодельческой продукции», — пояснил парламентарий.

В правительстве также предлагают дополнить законопроект положением о выдаче министерством сельского хозяйства свидетельства, подтверждающего наличие сырьевой базы для производства винограда либо закупку отечественного винограда у виноградарских хозяйств. Это свидетельство впоследствии должно будет использоваться заявителями для получения лицензии в упрощённом порядке.

Нововведения от законодателей

Константин Бахарев рассказал о том, что законопроект предполагает введение льготного режима производства и оборота вина и шампанского для юридических лиц, а также для крестьянских фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, признаваемых сельхозтоваропроизводителями и имеющих свидетельство Минсельхоза РФ о наличии виноградника либо закупке отечественного винограда у виноградарских хозяйств.

Марина Каширская ИА REGNUM Коллекция вин в подвалах Массандры

Крестьянским фермерским хозяйствам и индивидуальным предпринимателям документ должен разрешить производить вино не только из собственного винограда, но и из закупленного отечественного винограда, при этом объём реализуемой ими продукции планируется увеличить в три раза — с нынешних пяти тысяч декалитров до пятнадцати тысяч в год.

«Особо хочу подчеркнуть, что мы предлагаем разрешить крестьянским фермерским хозяйствам и индивидуальным предпринимателям производить вино категорий с защищённым географическим указанием и с защищённым наименованием места происхождения. Для названных мною категорий вводится упрощённый порядок лицензирования», — пояснил Бахарев.

Помимо этого, по его словам, в Госдуме переработали перечень оснований для отказа в выдаче лицензии, сократив его в четыре раза: в новой редакции законопроекта он включает в себя лишь 12 оснований, а для КФХ и ИП — 8. Соответственно, при проведении проверки соискателя упрощённой лицензии Росалкогольрегулирование сможет проверить только эти 12 и 8 оснований.

Срок действия упрощённой лицензии предлагается увеличить в три раза — с 5 до 15 лет. Также в законопроекте содержится специальная норма для производителей Крыма и Севастополя, использующих защищённое географическое указание и наименование места происхождения, которая разрешает им до 2020 года вести на полуострове розничную продажу их продукции в розлив в стационарных торговых объектах, в местах оказания услуг общественного питания и аэропортах.

«Отдельно хотел бы отметить, что наша законодательная инициатива предусматривает внесение изменений не только в 171-ФЗ, но и в 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» в части возможности хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство винодельческой продукции из винограда, выращенного на территории РФ, пользоваться статусом «малых и средних предприятий». Напомню, что в настоящее время производители подакцизной продукции не вправе использовать данный статус, в том числе, в целях господдержки по линии Минэкономразвития России», — добавил депутат.

В целом, по его убеждению, предлагаемые парламентариями нормы коренным образом меняют правила регистрации винодельческой продукции.

«Мы рассчитываем достичь компромисса, который, на наш взгляд, мог бы заключаться в том, чтобы не распространять новые нормы относительно правовой охраны наименований мест происхождения товаров к правовой охране винодельческой продукции, произведённой из винограда, выращенного на территории России. Однако это предложение пока не нашло поддержки у членов рабочей группы. В качестве альтернативы ими предлагается пятилетний переходный период, в течение которого винодельческие предприятия должны привести свою хозяйственную деятельность в соответствие с новой редакцией Гражданского кодекса», — добавил депутат.

Винный боярышник

По словам председателя Общественной палаты Дербентского района из Дагестана Фетуллы Фатуллаева, несмотря на то, что в последние годы власти страны уделяют серьёзное внимание развитию отечественного виноградарства, предусматривая в бюджете большие средства на субсидирование, изменения в лучшую сторону пока так и не произошли.

«За последние три — четыре года у винодельческих предприятий республики наметилась устойчивая тенденция снижения объёмов производства и реализации продукции. Связано это во многом из-за наличия на рынке алкоголя страны под видом натуральной продукции большого количества винных напитков и коньяков, произведённых из сырья неизвестного происхождения, зачастую импортного, не имеющего виноградной основы и опасного для здоровья потребителей», — отметил специалист.

Фотографии предоставлены оргкомитетом форума «Российское виноградарство и виноделие: сегодня и завтра» Выступающие на форуме «Российское виноградарство и виноделие: сегодня и завтра»

Главной причиной проблем производителей натуральных игристых и тихих вин с реализацией стало появление в массовом количестве так называемых винных напитков, произведённых, якобы, в соответствии ГОСТом «Напитки винные», в составе которых практически отсутствуют натуральные материалы.

«Введения вышеназванного ГОСТа «Напитки винные» нанесло огромный ущерб не только предприятиям-производителям натуральной продукции из отечественного виноградного сырья и экономике России в целом, но и здоровью населения страны. Виноделы России уже давно называют эти напитки «узаконенным боярышником», — уверен эксперт.

Он также сообщил, что на обращение директоров некоторых отечественных предприятий с просьбой запретить производства винных напитков, правительство РФ ответило отказом.

«По информации департамента налоговой и таможенной политики Минфина страны, в 2017 году винные напитки выпускали на 77 предприятиях, которые в совокупности произвели 22,9 млн декалитров продукции. Запрет на их производство, по мнению чиновников, может повлечь остановку или закрытие ряда заводов, что приведёт к снижению налоговых поступлений и спровоцирует усиление социальной напряжённости в обществе. Но они не учитывают, что ровно на то же количество уменьшился и выпуск продукции у производителей натуральных вин», — рассказал Фатуллаев.

Помимо прочего, из-за того, что производители винных напитков оплачивают акцизы из расчёта 18 рублей за один литр, а производители шампанского — 36 рублей за литр, последние оказались на грани банкротства.

«Аналогичная ситуация практически у всех производителей натуральной винодельческой продукции страны. Из-за жёсткой конкуренции на рынке алкоголя со стороны производителей ненатуральной продукции, которая имеет гораздо меньшую себестоимость, и реализуется на рынке по демпинговым ценам, производители натуральных вин, шампанского и коньяка вынуждены опускать свою продукцию практически по себестоимости. А в этом году винодельческие предприятия уже отказали виноградарям в частичной предоплате в счёт поставок винограда на переработку по заключенным договорам, которую они практиковали в качестве поддержки хозяйств многие годы», — резюмировал эксперт.

То есть многомиллиардные бюджетные средства, направляющиеся на поддержку отечественного виноградарства — за последние три года было выделено 6 млрд рублей, в 2019 году эта сумма составит 3 млрд рублей, — могут оказаться потраченными впустую.

Секретные виноматериалы

Согласно данным Росстата, общая площадь виноградников в России в 2017 году составила 91,5 тыс. га, из них: Краснодарский край — 25 тыс. га, Республика Дагестан — 24,8 тыс. га, Республика Крым — 18,7 тыс. га, Севастополь — 5,9 тыс. га, Ставропольский край — 5,9 тыс. га и Ростовская область — 4,3 тыс. га. При этом около 80% площадей виноградников приходится на сельскохозяйственные организации и только чуть более 5% приходится на долю фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей.

Фотографии предоставлены оргкомитетом форума «Российское виноградарство и виноделие: сегодня и завтра» Форум «Российское виноградарство и виноделие: сегодня и завтра»

В правительстве РФ заявили о планах увеличить закладки виноградников и доведении площадей насаждений к 2020 году до 140 тыс. га.

Однако в последние годы, по словам участников форума, складывается устойчивая тенденция не полной востребованности винограда по причине увеличения объёмов производства алкогольной продукции не из российского винограда.

Фотографии предоставлены оргкомитетом форума «Российское виноградарство и виноделие: сегодня и завтра» Форум «Российское виноградарство и виноделие: сегодня и завтра»

По данным специалиста из Дагестана Али Магомедова, сегодня более 40% вина и виноматериалов ввозится в Россию из-за рубежа. А в 2017 году в стране произвели всего 11,8% коньяка из своего винограда.

«Всё это может привести к тому, что перерабатывающие предприятия в ближайшем будущем не будут закупать виноград из-за невостребованности и спада производства алкогольной продукции из натурального сырья, что в свою очередь приведёт к уменьшению площадей закладки новых виноградников», — отметил специалист.

Проблема усугубляется и тем, подчеркнул Магомедов, что до настоящего времени в России, в отличие от всех традиционных винодельческих стран, нет профильного закона, комплексно регулирующего вопросы виноградарства и виноделия. А производство и оборот алкогольной продукции на основе этилового спирта не разграничено.

«Президент России Владимир Путин заявил 18 марта на встрече с общественностью Крыма, что поддержка необходима именно тем производителям, кто вкладывает в землю здесь, в России, создаёт рабочие места, добавленную стоимость, а не тем, кто привозит из-за границы виноматериалы и здесь их разливает», — напомнил Магомедов.

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При этом в кулуарах форума также неоднократно сетовали на то, что в структурах власти РФ есть люди, которые зарабатывают огромные деньги на ввозе зарубежных виноматериалов в страну. И одними законопроектам, без воли высшего руководства, её будет сложно решить.

О фермере бедном замолвите…

По убеждению мелких производителей, в России нужно создать условия, при которых фермер будет иметь право производить из выращенного на своей земле собственного винограда любую винодельческую продукцию.

«Необходимо сделать виноградарство и виноделие доступным любому гражданину, имеющему руки и желание. Если у человека есть хотя бы полгектара земли под виноград, он должен иметь нулевое налогообложение, а также возможность получить право на беспроцентный льготный кредит со сроком погашения 5−10 лет, начиная не ранее чем с пятого года после его получения. Фермер также должен иметь право выращивать столько винограда, сколько хочет, и делать из него всё, что можно из него сделать. Использование любых отходов, любых побочных продуктов виноградарства и виноделия, его переработки должно быть доступно бесплатно и без ограничений», — заявил член Совета СРО «Виноградари и виноделы Дона и Волги» Алексей Скляров.

Лицензию фермерам специалист предлагает выдавать на 15 лет и на объём производства до 150 декалитров вина или тихого вина, или иных винодельческих продуктов с соответствующим коэффициентом.

«В случае если в Федеральном законе №171-ФЗ сохранится право использования виноматериалов импортного производства, разливаемого на российской территории, на этикетках и контрэтикетках должно быть не менее чем на треть окрашено в зелёный цвет — 100% винограда российского производства; жёлтый — до 50% или красный — свыше 50% содержание импортного виноматериалов. Там же нанести надпись, что данный продукт содержит столько-то процентов винного материала неизвестного происхождения», — добавил Скляров, подчеркнув, что понятие винный напиток необходимо полностью исключить из наших законов.

Производители предлагают…

Большинство участвовавших в форуме фермеров уверены, что для прорыва в области отечественного виноградарства и виноделия в стране необходимо ввести минимальную цену на винные напитки и поднять акциз на них до уровня не ниже акциза на натуральные шампанские и тихие вина. Совокупную площадь виноградников, по их мнению, необходимо увеличить до 592 тыс. 440 га, из которых 30% отводится на долю Крыма (не менее 153 тыс. га). Производителей фермеры предлагают обязать на этикетке и контрэтикетке крупным шрифтом наносить надпись «винный напиток».

«Необходима полная инвентаризация отрасли и создание национальной программы её развития, а также структурные изменения системы государственного управления, курирующей сельское хозяйство. На территории Крыма в рамках свободной экономической зоны нужен специальный режим, стимулирующий развитие виноградарства и виноделия», — отмечают фермеры.

Они также предлагают изменить подходы к привлечению инвесторов.

«Пора уходить от существующего принципа: инвестор делает — власть соглашается и не мешает, пока выполняются обязательства. Власть делает — инвестор помогает. Это более эффективный подход», — заявил эксперт торгово-промышленной палаты Крыма Андрей Стоянов.

В итоге, производители вина обратились к Госдуме с просьбой отложить принятие законопроекта о поддержке отечественных производителей вин и доработать его с учётом их поправок.

«Сейчас возникла реальная угроза того, что законопроект будет выхолощен дотла и станет локальным маленьким проектом для избранных. Если его примут в том виде, в каком он сейчас представлен, ни виноградарство, ни виноделие в нашей стране развиваться не сможет. Депутатам необходимо взять паузу и пригласить наконец-то людей, которые имеют реальный производственный опыт. Мы вместе со своими юристами уже подготовили ряд предложений, позовите нас и выслушайте хоть раз. Не надо писать его для нас, давайте вместе сделаем это», — выразил общее мнение Алексей Скляров.

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