Без вина виноватые: как возродить виноделие в России
В ближайшее время в Госдуме могут рассмотреть во втором чтении законопроект о поддержке отечественных производителей вина. Законодатели уверяют, что предусмотрели почти все основные моменты, связанные с развитием отрасли. Однако реальные производители с этим не согласны и предлагают свои поправки, которые они сформулировали в Ялте на всероссийском форуме «Российское виноградарство и виноделие: сегодня и завтра».
Заявленная поддержка
Мероприятие было организовано Общественной палатой РФ по инициативе региональных аграрных сообществ Крыма и поддержке структурных подразделений АККОР Краснодарского и Ставропольского края, Ростовской области и Республики Дагестан. Выступая перед собравшимися, депутат Госдумы Константин Бахарев рассказал о доработках подготовленного им и другими парламентариями проекта федерального закона «О развитии виноградарства и виноделия в РФ», принятого Госдумой в первом чтении в ноябре 2017 года.
«Правительство РФ предлагает исключить из текста законопроекта положения, связанные с лицензированием и контролем производства и оборота винодельческой продукции. При этом предлагается сохранить действующие термины и определения, относящиеся к отрасли виноградарства и виноделия, положения о реестре виноградных насаждений, о декларировании урожая винограда на основе действующего законодательства, а также полномочия органов власти и саморегулируемых организаций», — сказал Бахарев.
Также он отметил предлагаемые меры по расширению государственной поддержки развития виноградарства и виноделия.
«Это обеспечение закладки виноградников и ухода за ними, включая установку шпалер, систем орошения и раскорчёвку старых виноградников. Это развитие питомниководческой базы для производства посадочного материала. Развитие научно-исследовательской и образовательной деятельности, формирование системы кредитования хозяйств, продвижение продукции на внутренний и зарубежные рынки. Правовая охрана отечественной винодельческой продукции», — пояснил парламентарий.
В правительстве также предлагают дополнить законопроект положением о выдаче министерством сельского хозяйства свидетельства, подтверждающего наличие сырьевой базы для производства винограда либо закупку отечественного винограда у виноградарских хозяйств. Это свидетельство впоследствии должно будет использоваться заявителями для получения лицензии в упрощённом порядке.
Нововведения от законодателей
Константин Бахарев рассказал о том, что законопроект предполагает введение льготного режима производства и оборота вина и шампанского для юридических лиц, а также для крестьянских фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, признаваемых сельхозтоваропроизводителями и имеющих свидетельство Минсельхоза РФ о наличии виноградника либо закупке отечественного винограда у виноградарских хозяйств.
Крестьянским фермерским хозяйствам и индивидуальным предпринимателям документ должен разрешить производить вино не только из собственного винограда, но и из закупленного отечественного винограда, при этом объём реализуемой ими продукции планируется увеличить в три раза — с нынешних пяти тысяч декалитров до пятнадцати тысяч в год.
«Особо хочу подчеркнуть, что мы предлагаем разрешить крестьянским фермерским хозяйствам и индивидуальным предпринимателям производить вино категорий с защищённым географическим указанием и с защищённым наименованием места происхождения. Для названных мною категорий вводится упрощённый порядок лицензирования», — пояснил Бахарев.
Помимо этого, по его словам, в Госдуме переработали перечень оснований для отказа в выдаче лицензии, сократив его в четыре раза: в новой редакции законопроекта он включает в себя лишь 12 оснований, а для КФХ и ИП — 8. Соответственно, при проведении проверки соискателя упрощённой лицензии Росалкогольрегулирование сможет проверить только эти 12 и 8 оснований.
Срок действия упрощённой лицензии предлагается увеличить в три раза — с 5 до 15 лет. Также в законопроекте содержится специальная норма для производителей Крыма и Севастополя, использующих защищённое географическое указание и наименование места происхождения, которая разрешает им до 2020 года вести на полуострове розничную продажу их продукции в розлив в стационарных торговых объектах, в местах оказания услуг общественного питания и аэропортах.
«Отдельно хотел бы отметить, что наша законодательная инициатива предусматривает внесение изменений не только в 171-ФЗ, но и в 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» в части возможности хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство винодельческой продукции из винограда, выращенного на территории РФ, пользоваться статусом «малых и средних предприятий». Напомню, что в настоящее время производители подакцизной продукции не вправе использовать данный статус, в том числе, в целях господдержки по линии Минэкономразвития России», — добавил депутат.
В целом, по его убеждению, предлагаемые парламентариями нормы коренным образом меняют правила регистрации винодельческой продукции.
«Мы рассчитываем достичь компромисса, который, на наш взгляд, мог бы заключаться в том, чтобы не распространять новые нормы относительно правовой охраны наименований мест происхождения товаров к правовой охране винодельческой продукции, произведённой из винограда, выращенного на территории России. Однако это предложение пока не нашло поддержки у членов рабочей группы. В качестве альтернативы ими предлагается пятилетний переходный период, в течение которого винодельческие предприятия должны привести свою хозяйственную деятельность в соответствие с новой редакцией Гражданского кодекса», — добавил депутат.
Винный боярышник
По словам председателя Общественной палаты Дербентского района из Дагестана Фетуллы Фатуллаева, несмотря на то, что в последние годы власти страны уделяют серьёзное внимание развитию отечественного виноградарства, предусматривая в бюджете большие средства на субсидирование, изменения в лучшую сторону пока так и не произошли.
«За последние три — четыре года у винодельческих предприятий республики наметилась устойчивая тенденция снижения объёмов производства и реализации продукции. Связано это во многом из-за наличия на рынке алкоголя страны под видом натуральной продукции большого количества винных напитков и коньяков, произведённых из сырья неизвестного происхождения, зачастую импортного, не имеющего виноградной основы и опасного для здоровья потребителей», — отметил специалист.
Главной причиной проблем производителей натуральных игристых и тихих вин с реализацией стало появление в массовом количестве так называемых винных напитков, произведённых, якобы, в соответствии ГОСТом «Напитки винные», в составе которых практически отсутствуют натуральные материалы.
«Введения вышеназванного ГОСТа «Напитки винные» нанесло огромный ущерб не только предприятиям-производителям натуральной продукции из отечественного виноградного сырья и экономике России в целом, но и здоровью населения страны. Виноделы России уже давно называют эти напитки «узаконенным боярышником», — уверен эксперт.
Он также сообщил, что на обращение директоров некоторых отечественных предприятий с просьбой запретить производства винных напитков, правительство РФ ответило отказом.
«По информации департамента налоговой и таможенной политики Минфина страны, в 2017 году винные напитки выпускали на 77 предприятиях, которые в совокупности произвели 22,9 млн декалитров продукции. Запрет на их производство, по мнению чиновников, может повлечь остановку или закрытие ряда заводов, что приведёт к снижению налоговых поступлений и спровоцирует усиление социальной напряжённости в обществе. Но они не учитывают, что ровно на то же количество уменьшился и выпуск продукции у производителей натуральных вин», — рассказал Фатуллаев.
Помимо прочего, из-за того, что производители винных напитков оплачивают акцизы из расчёта 18 рублей за один литр, а производители шампанского — 36 рублей за литр, последние оказались на грани банкротства.
«Аналогичная ситуация практически у всех производителей натуральной винодельческой продукции страны. Из-за жёсткой конкуренции на рынке алкоголя со стороны производителей ненатуральной продукции, которая имеет гораздо меньшую себестоимость, и реализуется на рынке по демпинговым ценам, производители натуральных вин, шампанского и коньяка вынуждены опускать свою продукцию практически по себестоимости. А в этом году винодельческие предприятия уже отказали виноградарям в частичной предоплате в счёт поставок винограда на переработку по заключенным договорам, которую они практиковали в качестве поддержки хозяйств многие годы», — резюмировал эксперт.
То есть многомиллиардные бюджетные средства, направляющиеся на поддержку отечественного виноградарства — за последние три года было выделено 6 млрд рублей, в 2019 году эта сумма составит 3 млрд рублей, — могут оказаться потраченными впустую.
Секретные виноматериалы
Согласно данным Росстата, общая площадь виноградников в России в 2017 году составила 91,5 тыс. га, из них: Краснодарский край — 25 тыс. га, Республика Дагестан — 24,8 тыс. га, Республика Крым — 18,7 тыс. га, Севастополь — 5,9 тыс. га, Ставропольский край — 5,9 тыс. га и Ростовская область — 4,3 тыс. га. При этом около 80% площадей виноградников приходится на сельскохозяйственные организации и только чуть более 5% приходится на долю фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей.
В правительстве РФ заявили о планах увеличить закладки виноградников и доведении площадей насаждений к 2020 году до 140 тыс. га.
Однако в последние годы, по словам участников форума, складывается устойчивая тенденция не полной востребованности винограда по причине увеличения объёмов производства алкогольной продукции не из российского винограда.
По данным специалиста из Дагестана Али Магомедова, сегодня более 40% вина и виноматериалов ввозится в Россию из-за рубежа. А в 2017 году в стране произвели всего 11,8% коньяка из своего винограда.
«Всё это может привести к тому, что перерабатывающие предприятия в ближайшем будущем не будут закупать виноград из-за невостребованности и спада производства алкогольной продукции из натурального сырья, что в свою очередь приведёт к уменьшению площадей закладки новых виноградников», — отметил специалист.
Проблема усугубляется и тем, подчеркнул Магомедов, что до настоящего времени в России, в отличие от всех традиционных винодельческих стран, нет профильного закона, комплексно регулирующего вопросы виноградарства и виноделия. А производство и оборот алкогольной продукции на основе этилового спирта не разграничено.
«Президент России Владимир Путин заявил 18 марта на встрече с общественностью Крыма, что поддержка необходима именно тем производителям, кто вкладывает в землю здесь, в России, создаёт рабочие места, добавленную стоимость, а не тем, кто привозит из-за границы виноматериалы и здесь их разливает», — напомнил Магомедов.
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При этом в кулуарах форума также неоднократно сетовали на то, что в структурах власти РФ есть люди, которые зарабатывают огромные деньги на ввозе зарубежных виноматериалов в страну. И одними законопроектам, без воли высшего руководства, её будет сложно решить.
О фермере бедном замолвите…
По убеждению мелких производителей, в России нужно создать условия, при которых фермер будет иметь право производить из выращенного на своей земле собственного винограда любую винодельческую продукцию.
«Необходимо сделать виноградарство и виноделие доступным любому гражданину, имеющему руки и желание. Если у человека есть хотя бы полгектара земли под виноград, он должен иметь нулевое налогообложение, а также возможность получить право на беспроцентный льготный кредит со сроком погашения 5−10 лет, начиная не ранее чем с пятого года после его получения. Фермер также должен иметь право выращивать столько винограда, сколько хочет, и делать из него всё, что можно из него сделать. Использование любых отходов, любых побочных продуктов виноградарства и виноделия, его переработки должно быть доступно бесплатно и без ограничений», — заявил член Совета СРО «Виноградари и виноделы Дона и Волги» Алексей Скляров.
Лицензию фермерам специалист предлагает выдавать на 15 лет и на объём производства до 150 декалитров вина или тихого вина, или иных винодельческих продуктов с соответствующим коэффициентом.
«В случае если в Федеральном законе №171-ФЗ сохранится право использования виноматериалов импортного производства, разливаемого на российской территории, на этикетках и контрэтикетках должно быть не менее чем на треть окрашено в зелёный цвет — 100% винограда российского производства; жёлтый — до 50% или красный — свыше 50% содержание импортного виноматериалов. Там же нанести надпись, что данный продукт содержит столько-то процентов винного материала неизвестного происхождения», — добавил Скляров, подчеркнув, что понятие винный напиток необходимо полностью исключить из наших законов.
Производители предлагают…
Большинство участвовавших в форуме фермеров уверены, что для прорыва в области отечественного виноградарства и виноделия в стране необходимо ввести минимальную цену на винные напитки и поднять акциз на них до уровня не ниже акциза на натуральные шампанские и тихие вина. Совокупную площадь виноградников, по их мнению, необходимо увеличить до 592 тыс. 440 га, из которых 30% отводится на долю Крыма (не менее 153 тыс. га). Производителей фермеры предлагают обязать на этикетке и контрэтикетке крупным шрифтом наносить надпись «винный напиток».
«Необходима полная инвентаризация отрасли и создание национальной программы её развития, а также структурные изменения системы государственного управления, курирующей сельское хозяйство. На территории Крыма в рамках свободной экономической зоны нужен специальный режим, стимулирующий развитие виноградарства и виноделия», — отмечают фермеры.
Они также предлагают изменить подходы к привлечению инвесторов.
«Пора уходить от существующего принципа: инвестор делает — власть соглашается и не мешает, пока выполняются обязательства. Власть делает — инвестор помогает. Это более эффективный подход», — заявил эксперт торгово-промышленной палаты Крыма Андрей Стоянов.
В итоге, производители вина обратились к Госдуме с просьбой отложить принятие законопроекта о поддержке отечественных производителей вин и доработать его с учётом их поправок.
«Сейчас возникла реальная угроза того, что законопроект будет выхолощен дотла и станет локальным маленьким проектом для избранных. Если его примут в том виде, в каком он сейчас представлен, ни виноградарство, ни виноделие в нашей стране развиваться не сможет. Депутатам необходимо взять паузу и пригласить наконец-то людей, которые имеют реальный производственный опыт. Мы вместе со своими юристами уже подготовили ряд предложений, позовите нас и выслушайте хоть раз. Не надо писать его для нас, давайте вместе сделаем это», — выразил общее мнение Алексей Скляров.
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