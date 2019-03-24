Практически все заметные события, происходящие в Петербурге, в ближайшие месяцы будут восприниматься через призму предстоящих выборов. Хорошо, если это поможет решить действительно важные для города проблемы. Плохо, если всё ограничится только перемещением чиновников и сменой риторики, чтобы на время угодить избирателям.

Дарья Драй ИА REGNUM Вечерний Петербург

Снежный ком отставок

Порядком измучивший горожан снег в Петербурге сошел почти полностью. А вместе с ним постепенно «сходят» с вершин городской власти чиновники, в ведении которых, в той или иной степени, находилась борьба с последствиями снегопадов.

Как известно, в феврале были уволены главы четырех городских районов. В числе причин такого решения называлась, в том числе, плохая уборка вверенных им территорий. Правда, судя по всему, провинились чиновники не сильно, поскольку трое из них вскоре были назначены заместителями председателей трех городских комитетов, просто встав на соседнюю ступеньку в иерархической лестнице.

Затем пришло время «крупной рыбы». На заседании городского правительства 25 марта врио губернатора Петербурга Александр Беглов объявил об увольнении многолетнего главы Жилищного комитета Валерия Шияна. Формулировка, с которой отставили чиновника, в новейшей истории Петербурга была использована впервые: за многочисленные нарушения по обеспечению уборки внутриквартальных территорий города в зимний период и неудовлетворительный капитальный ремонт фасадов зданий в исторической части города.

Еще более устрашающий вид придавала многозначительная приписка о том, что «документы переданы в правоохранительные органы». О каких документах идет речь, не уточнялось. Сами органы до сих пор хранят молчание, и раньше публичных претензий к экс-главе Жилкома не предъявляли. Возможно, после непочетной отставки Шияна деятельность возглавлявшегося им комитета изучат под микроскопом и что-нибудь обязательно найдут.

Отставка Шияна примечательна тем, что одним из виновников снежного коллапса, накрывшего Петербург зимой и в начале весны, объявлен близкий соратник с почетом ушедшего в ОСК губернатора Георгия Полтавченко, с которым Шиян вместе служил в 90-х годах в петербургском управлении несуществующей ныне налоговой полиции. Ни демонстративно уволенного в декабре бывшего вице-губернатора Игоря Албина, ни других его коллег, потерявших свои должности с приходом Беглова, такого рода давние отношения с Полтавченко не связывали.

Отставки

Впрочем, сам Шиян особо не переживает из-за обстоятельств своей отставки. По данным «Фонтанки», он сам написал заявление об уходе еще 14 февраля. А к тому, как было обставлено это увольнение, отнесся по-философски: напомнив журналистам о достижении пенсионного возраста, сообщил, что на госслужбе себя не видит и пока что собирается отправиться на дачу. Перспектива того, что загадочным «документам» могут дать ход, бывшего сотрудника органов госбезопасности в чине полковника не пугает.

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Эксперты ИА REGNUM отметили, что громкая отставка Шияна «за снег и фасады» понадобилась Смольному прежде всего в качестве примера для других чиновников, которых, возможно, «не впечатлили» предыдущие увольнения глав районов и комитетов. Второй причиной стало объяснимое желание нынешнего руководства города видеть на ключевых постах не фигуры из бывшей команды Полтавченко, а свои кадры, которым можно доверять в период политических бурь.

Одновременно наблюдатели сходятся в том, что сезон предвыборных отставок в Петербурге еще не закрыт. Наиболее вероятной представляется отставка главы комитета по благоустройству Владимира Рублевского. В то же время никакие отставки сами по себе не исключают главной причины снежного коллапса — хронического недофинансирования сферы дорожного и коммунального хозяйства, вылившегося в нехватку снегоуборочной техники и дворников, неготовность к реагированию на сильные осадки. Об отставках все забудут быстро; о том, что северный город оказался не готов к зиме, будут помнить намного дольше.

Исаакиевский собор — «тема закрыта»: навсегда или до выборов?

На минувшей неделе вновь — второй раз за последнее время — в новостных заголовках замелькала тема принадлежности Исаакиевского собора. Формально для реанимации этой болезненной для города темы нет никаких оснований. Ведь за два года, прошедших после известия о возможном переходе Исаакия под управление Русской православной церкви, официальная заявка РПЦ с просьбой передать собор в Смольный так и не поступила. Соответственно, в конце 2018 года утратила юридическую силу «дорожная карта», составленная комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга на случай получения соответствующей просьбы церкви о передаче храма.

В конце января 2019 года в телеинтервью врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что РПЦ, согласно закону о церковной реституции, сохраняет за собой право подать заявку о передаче ей любого культового сооружения, однако подчеркнул, что в вопросе Исаакиевского собора необходимо учитывать мнение горожан. Беглов подтвердил, что успешно работающий в храме городской музей и религиозная община Исаакия спокойно уживаются и при нынешнем светском статусе собора. «Там нет каких-то противоречий: церковь не мешает музею, музей не мешает церкви», — сказал тогда врио губернатора, имея в виду регулярные богослужения, доступ верующих на которые свободен.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Исаакиевский собор

Казалось бы, на нет и суда нет. Однако уже через месяц Исаакиевский собор оказался в центре громкого скандала после мероприятия ко Дню защитника Отечества, в ходе которого концертный хор Санкт-Петербурга исполнил в стенах храма шуточную и не слишком умную песню самодеятельного автора 1970-х годов о советском ядерном ударе по США. Сначала «либеральная общественность» на голубом глазу обвинила хористов в «разжигании войны» и «мракобесии», хотя с самого начала было понятно, что ни с какой политикой не транслировавшийся никем камерный концерт не связан.

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Некоторые наблюдатели, склонные к конспирологии, тогда предположили, что за этим скандальным исполнением стоят церковники, которые якобы хотят таким хитрым способом дискредитировать музей Исаакиевского собора, допустивший исполнение «военных» песен в храме. Церковь действительно отреагировала негативно, хоть и полуофициально: в телеинтервью председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Иларион сказал, что «стены храма должны оглашаться священными песнопениями», заявил о «ненормальном статусе, в котором сегодня находится Исаакиевский собор», и о том, что «собор должен принадлежать Церкви», сохраняя свои музейные функции.

Учитывая высокий ранг митрополита Илариона в церковной иерархии, эти слова сторонниками сохранения нынешнего статус-кво Исаакия были восприняты как попытка начать новый раунд тяжбы вокруг собора. Что за несколько месяцев до выборов губернатора и муниципальной власти Петербурга спровоцирует глубокий раскол среди горожан. Именно стремлением не допустить возобновления едва утихнувших споров, казалось бы, можно объяснить новый вброс темы Исаакиевского собора в СМИ.

На минувшей неделе источник РБК в правительстве России рассказал, что «все стороны пришли к пониманию, что передача Исаакия — не первостепенный вопрос», и поэтому «тема закрыта». А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что вопрос принадлежности собора — дело Смольного, а не Кремля. Приходится согласиться с мнением о том, что новые разговоры об Исаакии, которые завели как будто «на пустом месте», однозначно указывают на их предвыборный характер.

…Такова уж природа человека: чем чаще его пытаются уверить в том, что «вопрос снят» и «тема закрыта», тем больше он начинает подозревать, что на самом деле всё обстоит с точностью до наоборот. И заверения, что с Исаакиевским собором всё останется как есть, вызвали в соцсетях и среди ряда петербургских политиков гипотезу о том, что как раз после сентябрьских выборов собору уготована кардинальная перемена участи. А значит, вопреки чьим-либо желаниям, «исаакиевский сюжет» обязательно будет использоваться перед выборами в политических целях.

Ford дальше не поедет

27 марта совместное предприятие Ford Sollers, которому принадлежат три автомобильных завода в Татарии и один — в Ленинградской области, сообщило о полном уходе американской марки Ford с рынка легковых автомобилей в России и закрытии трех автозаводов, в том числе предприятия во Всеволожске под Петербургом. Здесь без работы останутся около 1000 сотрудников, из них около 500 человек — жители Ленобласти, остальные — петербуржцы и жители других регионов.

О кризисном состоянии завода Ford во Всеволожске говорилось несколько последних лет, как только авторынок России просел в связи с падением рубля и платежеспособного спроса населения. Не добавило оптимизма даже некоторое оживление продаж автомобилей этой марки в 2018 году. Однако в то, что Ford решит фактически полностью уйти из России, оставшись только в сегменте легкого коммерческого транспорта, до конца не верилось. Еще в середине февраля 2019 года, когда уже вовсю говорилось о скорой реструктуризации бизнеса автоконцерна, власти Ленобласти заверяли, что завод во Всеволожске в 2019 году не закроется.

Marcin Mincer Логотип Ford

Однако решение принято: построенный в далеком 2002 году завод — первенец компании Ford в России — завершит выпуск автомобилей 20 июня 2019 года. Бюджетные потери от закрытия завода в Ленобласти назвали несущественными: объем налоговых отчислений предприятия не превышал 150 млн рублей в год, что составляет всего 0,1% от доходов бюджета Ленобласти. Губернатор региона Александр Дрозденко ранее признавал, что уход «Форда» является, скорее, имиджевой потерей. Которая, впрочем, тоже невелика на фоне многомиллиардных инвестиций, пришедших в Ленобласть в последнее время.

Главным вопросом после свершившегося факта являются условия увольнения работников. Действующий на заводе межрегиональный профсоюз МПРА (эта структура выросла и окрепла именно на всеволожском предприятии) объявил, что будет добиваться выплаты увольняемым двухгодичного оклада, ссылаясь на аналогичные условия для сотрудников двух закрывшихся заводов в Германии. Ford Sollers в своем заявлении говорит о «программе добровольного увольнения с дополнительными улучшенными компенсационными условиями». Ее подробности станут известны уже в первых числах апреля. Профсоюз же заранее предупредил, что готов на массовые акции протеста, если условия увольнения рабочих не устроят.

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Ситуация с грядущим закрытием завода и высвобождением работников будет публично обсуждаться во Всеволожске 5 апреля, с участием представителей завода и властей региона. Работники завода возлагают на эту встречу большие надежды и рассчитывают увидеть на ней губернатора региона. Сам же Александр Дрозденко после встречи с руководством завода на своей странице в Instagram сообщил, что этап «добровольного» увольнения сотрудников предприятия продлится до сентября, после чего произойдет плановое сокращение оставшихся. Максимальные выплаты получат те, кто отдал заводу Ford по 10 и более лет своей жизни.

«В то же время компания ведёт переговоры с двумя работающими в России автоконцернами, осуществляющими сборку. При успешном исходе переговоров приобретатель площадки будет заинтересован в максимально быстром развертывании производства с сохранением трудового коллектива», — добавил Дрозденко.

Однако эксперты крайне скептически оценивают эти ожидания, напоминая, что закрытая еще в 2015 году промышленная площадка автозавода GM в Петербурге до сих пор пустует. «В России — переизбыток мощностей по производству автомобилей. Все лидеры авторынка уже локализовали в стране выпуск своих бестселлеров. Площадка завода Ford во Всеволожске <…> не может быть кому-то интересна», — сказал в комментарии ИА REGNUM гендиректор профильного агентства «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

То, как обойдутся в итоге с сотрудниками, не раз прибегавшими за время работы завода к коллективным действиям по защите своих прав, будет и демонстрацией зрелости профсоюзного движения, и реальной готовности властей защищать интересы активного трудоспособного населения, а не только тех, кто не может за себя постоять.