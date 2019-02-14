Завод Ford Sollers в Ленинградской области в 2019 году не закроют

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 12:04 — REGNUM Руководство Ленинградской области и компания Ford Sollers достигли договоренности о сохранении завода во Всеволожске, выпускающего легковые автомобили марки Ford. Об этом губернатор Леобласти Александр Дрозденко сообщил 14 февраля ТАСС в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.

Напомним, в январе стало известно, что компания Ford Sollers в 2019 году проведет массовые сокращения сотрудников. Предполагалось, что завод во Всеволожске, выпускающий модели Focus и Mondeo, будет закрыт, как и один из заводов компании в Татарии (в Набережных Челнах). Ожидалось, что сохранится только производство фургонов Ford Transit на заводе в Елабуге.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Татарии заинтересованы в сохранении заводов Ford в регионе

«Завод Ford у нас пока остается. <…> Мы сейчас можем говорить по 2019 году: в 2019 году завод будет работать», — заявил сегодня Александр Дрозденко.

По его словам, производство автомобилей Ford в Ленобласти имеет ряд преимуществ по сравнению с автосборочными предприятиями в странах Европы.

«Поэтому в Европе, как вы знаете, принято решение два завода закрыть, а наш завод в этот список не попал по двум причинам: себестоимость ниже и удобное географическое положение», — сказал Дрозденко.

Он также отметил, что свою роль играют и различные формы поддержки, которые применяют власти региона в отношении автопредприятия Ford Sollers.

Как пояснил губернатор, закрытие завода во Всеволожске не нанесло бы большого ущерба экономике и бюджету Ленинградской области, и высвободившиеся кадры также были бы трудоустроены, однако «для нас это была бы имиджевая потеря», отметил Дрозденко.

Завод Ford во Всеволожске был открыт летом 2002 года, это предприятие стало первым в России автозаводом иностранного бренда с производством по технологии полного цикла. Производственная мощность завода составляет 162 тыс. автомобилей в год.

С октября 2011 года завод во Всеволожске является частью совместного предприятия Ford Sollers. Два других завода совместного предприятия располагаются в Елабуге и Набережных Челнах. Помимо выпуска моделей Focus и Mondeo, завод во Всеволожске производит различные комплектующие для других предприятий Ford Sollers.

На заводе в Ленинградской области работают свыше 2,7 тыс. сотрудников. Они не раз устраивали забастовки, требуя повышения зарплаты и улучшения условий труда.

Читайте ранее в этом сюжете: На заводе Ford в Ленобласти рабочие объявили забастовку