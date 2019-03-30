России как русскому государству осталось жить не более 30 лет, заявил глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов. Похожая участь ждёт и соседей — Украину и Белоруссию. Наши страны вымирают и совсем скоро будут заселены другими народами. По словам протоиерея, демографическую ситуацию уже неверно называть кризисом.

Водоворот. Иллюстрация из эссе Жюля Верна «Эдгар По и другие» (Эдгар По и его труды, 1862)

«Это не кризис, а уже катастрофа. Украина, Беларусь, Россия вымирают. Нам вообще как государству русскому осталось лет 30. Все. На европейской части мусульмане станут жить, а азиатская будет китайская», — сказал служитель церкви.

Он напомнил пример Византии, которая когда-то считалась центром мира, а потом исчезла — «и не пахнет этой Византией». Дмитрий Смирнов считает, что спасти нашу страну может только чудо, и совершить его может только Бог.

Андрей Попов. Народная сцена на ярмарке в Старой Ладоге. 1853

Возразить страшному откровению нечего: и демографическая статистика, и личные наблюдения подтверждают выводы отца Дмитрия. Споры могут лишь вестись о точных датах прогноза — 30 лет, 40, 50… И главная причина в целом ясна — современная жизнь России и русских протекает в неестественных, искусственных условиях, в которых всё меньше остаётся места семье и детям. Воспроизводство нового поколения стало обузой и угрозой для русских, украинцев, белорусов, а также татар, чувашей, башкир и других коренных народов нашей общности. Выстроена некая вертикаль, в которой человек наилучшие условия для жизни может получить в крупном городе. А среда города оказывает ядовитое воздействие на традиционные институты, разрывает родственные связи, заменяет реальность различными симуляторами, помещает человека в состояние постоянной конкуренции и стресса.

Хуже всего с демографией в крупнейшем городе России Москве. 29 марта на круглом столе в Московской городской думе научный сотрудник Института экономики РАН, доктор экономических наук Марина Баскаковапредставила результаты социологического исследования «Гендерный профиль социально-экономических проблем столичного региона». Оно проведено по заказу уполномоченного по правам человека в Москве и основано на данных Росстата. Выяснилось, что москвички выходят замуж позже, чем другие жительницы России и затягивают с рождением первого ребенка в среднем на два года. При этом браки в Москве распадаются чаще, чем где-либо ещё в России.

«Это тот фактор, который ограничивает число детей в семье, — чем позже женщина вышла замуж, чем позже родила первого, тем меньше вероятность того, что она родит третьего ребенка», — сказала Баскакова.

Проживая в Москве, жители получают много плюсов — достойную зарплату, возможность выбора работодателя и как следствие наличие трудовых прав, отсутствие острых коммунальных и транспортных проблем, возможности для спорта, развлечений. Взамен они вынуждены жить по законам большого города, которые на деле формируют довольно агрессивную среду. Например, человек оказывается в условиях плотной застройки, где трудно найти уединённое место, постоянно нужно взаимодействовать с другими людьми. Столица уплотняется всё сильнее, поскольку новые квадратные метры стоят баснословных денег, и это выгодно. Старые советские стандарты застройки городов, предусматривавшие свободные пространства между домами, забываются. На бывших пустырях, скверах растут вверх башни по 20−25 этажей. Ряд территорий столицы давно превратились в «горячие точки», как их любят называть оппозиционеры, — места конфликта местных жителей и власти. Но эти истории, скорее, исключения, и свидетельствуют о вопиющих случаях. В основном возводить новые кварталы никто не мешает.

«Элитное жульё — вот кто наступает на Москву, на прекрасные советские районы, которые воспринимались как оазисы, как места, где люди могли спокойно жить, работать. Сейчас рядом строится безобразие. Строятся кварталы, микрорайоны, неприспособленные для жизни. Не будет счастья тем, кто будет здесь жить или работать. Потому что в такой вот скученной среде, таком муравейнике, люди не могут ни детей рожать, ни чувствовать себя нормально. Потому что это неприспособленное для человеческой жизни пространство», — заявил на митинге против точечной застройки в столичном Кунцево протоиерей Русской православной церкви Всеволод Чаплин.

Tempus Всеволод Чаплин

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Но проблема застройки в Москве не единственная. Не менее пагубно сказывается на демографии и другой источник стресса — сфера занятости. Обилие вакансий и неплохие зарплаты скрывают жёсткую конкуренцию на рынке труда постиндустриальной экономики. Будет работа завтра или нет — зависит от изменчивых факторов, не только от квалификации специалиста. Но и профессиональные требования постоянно повышаются. «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!» — знаменитая цитата из сказки «Алиса в Стране чудес» подходит для описания работы в большом российском городе. Когда-то в Москве были заводы-исполины со стабильным заказом, а теперь их территории переваривают кварталы элитного жилья. Да, новые производства в столице появляются, но их масштаб и роль не заметны. Например, на новом заводе по производству насосного оборудования, который 29 марта открыл мэр Москвы Сергей Собянин, предложат работу лишь 110 новым сотрудникам.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

Развитие технологий в Москве отказывает будущему для целого ряда стабильных профессий. Например, беспилотные автомобили, которые начинают испытывать в городских условиях, скоро они начнут вытеснять с рынка профессию водителя, в первую очередь, водителя такси и перевозчика грузов. Идёт автоматизация работы водителя общественного транспорта, что уже в обозримом будущем позволит отказаться и там от человека за рулём. Процессы автоматизации запущены в сфере образования. Многие специалисты предсказывают в качестве результата проекта «Московская электронная школа» (МЭШ) безработицу педагогов. По этим представлениям, знания будут передаваться ребёнку машиной, сначала под руководством наставников, а затем напрямую.

Впрочем, эти пояснения не открывают Америки, очевидно, что в условиях стресса и нестабильности живое существо не решается заводить потомство. Это свойственно не только русским и, вообще, не только человеку. Давайте вспомним мир животных, где особям, попадающим в искусственную среду зоопарка, непросто обзавестись потомством. Исходя из этой очевидной формулы, власти, казалось бы, должны сделать всё, чтобы спасти страну. И в первую очередь они должны осознавать, что центром демографической воронки, в которую засасывает страну, является Москва.

Да, крупнейший город Европы может быть привлекательным для туристов, удобным для пожилых людей и инвалидов. Но для новых поколений современная Москва становится символом бессмысленно потраченной и уходящей жизни. России срочно нужна другая среда для молодого поколения, которая совершит чудо и вернёт к жизни не только нашу страну, но и всю Русскую цивилизацию.