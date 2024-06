«Gwent. Ведьмак: Карточная игра» (он же в народе «Гвинт») — набирающая популярность коллекционная карточная игра, выпущенная польской студией CD Projekt Red в 2016 году. 28 марта разработчики CD Projekt Red выпустили новое дополнение для игры: «Алое проклятье». Игрокам добавили дополнительные карты и новые спецэффекты. Устрашающий вампир Детлафф ждет восхода кровавой луны, чтобы оживить полчища чудовищ.

Playgwent.com Карточное дополнение для игры Гвинт — «Алое проклятие»

Впрочем, не это главное: мы видим, что «Гвинт» стал развиваться как типичная коллекционная карточная игра. После выхода в октябре 2018 года «Кровавой вражды» и перехода «Гвинта» из статуса бета-тестирования в полноценный релиз польская студия значительно изменила функционал и внешний вид игры. Однако «Кровавая вражда» отличилась присутствием длинной сюжетной линии и наличием игровых механик: геймеры могли решать логические головоломки и загадки. Решение вызвало неоднозначную реакцию у фанатов: с одной стороны, карточная стратегия — это отдельный жанр игр, в котором нет места абстракциям, с другой — так разработчики смогли значительно разнообразить процесс.

Отличается ли «Гвинт» чем-то от других игр своего жанра, или маркетологи решили использовать доверчивых фанатов и нажиться на бренде «The Witcher»?

Нынешнее дополнение не анонсирует никаких крупных изменений: только добавляет добрую сотню карт в игру. Их не приобрести одновременно — такое негласное правило всех ККИ, но можно оформить предзаказ и вам дадут 40 «бочек»: в каждой может оказаться 5 случайных новых карт. Итак, обо всём по порядку.

Magic.wizards.com Magic: The Gathering

Привет из прошлого века

Изначально любители бейсбола обожали собирать изображения спортсменов — это было настоящее американское хобби. В середине XIX века маленькие кусочки картона с фотографиями известных бейсболистов: как раз в конце 1860-х годов игру с битой и мячиками признали профессиональным видом спорта. Вся прелесть собирания карточек была в их редкости: некоторые изображения выпускались очень маленьким тиражом. Так, кстати, в 2007 году за 2,8 млн долларов житель Калифорнии приобрел карточку 1909 года с членом Главной лиги бейсбола Хомусом Вагнером. Таких карт было выпущено всего 57 штук.

Чаще всего их использовали в качестве рекламного средства, например, добавляя в пачки сигарет.

Первыми «коллекционные карточки» догадалось оформить в виде игры издательство Allegheny Card Company только в 1904 году. Карты стали продавать наборами в непрозрачных пакетах. Были придуманы несложные правила, позволяющие не только меняться и рассматривать карточки, но и взаимодействовать ими, играя. Правда, проект не получил отдачи у публики: его признали неинтересным.

Только в 1991 году математик Ричард Гарфилд придумал будущий хит ККИ: игру Magic: The Gathering (она же MtG — в сокращении или «Мотыга» — в просторечии). Взяв за основу тематику фэнтези-мира, Ричард смог заинтересовать любителей ролевых игр. В 1993 году его друг, владелец небольшого (на тот момент) издательства Wizards of the Coast, дочерней компании игрового гиганта Hasbro, поверил в проект и согласился его выпустить. Это стало звездным часом для всего жанра: если вначале игру оценили по достоинству только любители ролевых игр (Wizards of the Coast выпускает также знаменитые настольные ролевые игры Dungeons and Dragons), то спустя короткое время случился настоящий бум на различные карточные произведения, а MtG добралась до сердец геймеров-стратегов.

Серия карточек пополнялась ежегодно на 600−700 штук, в продаже можно было приобрести стартовый набор, подразумевающий комплект карт для новичков, или «бустер» — пакет из 16 случайных карт. С 1994 года проводились мировые турниры по этой игре, а стоимость коллекционных карт росла не по дням, а по часам — в 2013 году были экземпляры карточек, стоимость которых переваливала за 1 000 000 рублей.

Интересно, что у Magic: The Gathering все карты были объединены в общую фэнтези-вселенную, в которой были свои персонажи, артефакты, географические места. Игроки сначала выставляли карты, позволяющие добывать игровые ресурсы, а потом использовали их для выставления различных игровых предметов или использования оружия.

В 2003 году «Мир Хобби» выпустил русскоязычный вариант ККИ — игру «Берсерк», авторами которой стали Иван Попов и Максим Истомин. В 2008-м издательство «Азбука» тоже начало выпускать фэнтези-книги по выдуманной вселенной, а в 2015 году классическую версию игры заморозили и начали развивать новую — «Берсерк. Герои».

Что у «Берсерка», что у MtG, что у похожей по принципу и тоже популярной игры Hearthstone по вселенной Warcraft есть компьютерные версии.

Gwent — польская «Мотыга»?

Что вообще такое «Гвинт» и откуда он взялся? Изначально в книгах Анджея Сапковского (в серии «Ведьмак») он упоминался в качестве карточной народной игры краснолюдов. Позже польские разработчики CD Projekt Red выпустили «The Witcher 3: Wild Hunt», в которой «Гвинт» использовался в качестве мини-игры. Геймер мог получать карточки за выполнение игровых миссий, покупать их у торговцев или выигрывать в карточных поединках. Как и в других ККИ, игрок сам выбирал, какие карты войдут в его боевую колоду.

Карты в «Гвинте» можно было разложить в три ряда: рукопашный, стрелковый и дальнобойный. В зависимости от локации карта влияла на соперника или усиливала армию игрока. У каждой карты был номинал — количество очков, которое она приносила. Матч заканчивался, когда оба игрока не могли или не хотели сделать ход, а чтобы победить в партии, нужно было выиграть 2 из 3 матчей. Побеждал тот, у кого окажется больше всего очков при финальном подсчете.

Еще до того, как «Гвинт» оброс собственной платформой, фанаты самостоятельно составляли макеты и печатали карты в живую. Правда, пропадала главная изюминка ККИ: за 2000−2500 рублей можно было купить все существующие выпущенные колоды «вживую» и играть дома за столом. Можно было также скачать и вырезать карты самостоятельно.

В 2016 году состоялся официальный анонс — «Гвинт» превратился в отдельный проект. Два года велось бета-тестирование, и правила игры соответствовали «ведьмачьим». В 2018 стало известно о «Кровавой вражде»: фанаты подумали, что теперь дополнения для игры будут выходить именно такими, превращая карточную механику в инструмент прохождения игровых квестов и обрамляя происходящее оригинальным литературным сюжетом.

Но нет: конечно, в релизе угадывались элементы «Вражды», но головоломок или крутых сюжетных поворотов не было (если не считать первые обучающие партии). Подозрение, что «Гвинт» окажется очередной рекламной жевательной резинкой, получило подтверждение и с «Алым проклятьем».

«Гвинт» — игра типа free-to-play, то есть сам процесс абсолютно бесплатный, но некоторые элементы геймплея требуют оплаты. Также за деньги можно приобретать новые карты (как уже было сказано выше — в бочках) и даже участвовать в отдельном режиме Арены. Хороший состав колоды увеличивает шансы в рейтинговых сражениях, а лучшие игроки по количеству выигранных партий могут участвовать в мировых турнирах Gwent Masters — киберспортивного мероприятия.

У «Гвинта» есть потрясающий атмосферный потенциал: персонажи и события на карточках колоритны, героев «Ведьмака» любят и узнают по всему миру, а CD Project Red умудряются каждый раз писать красивые, душещипательные истории. Можно было развить совсем новый продукт на стыке ролевых игр и ККИ, но, кажется, «Гвинт» решили развивать по тому же пути, что и MtG, а «Кровавую вражду» сделать частью проекта «Ведьмак. Истории». Правда, неизвестно, получит ли он продолжение или ограничится историей о войне Лирии с Нильфгаардом.

Впрочем, азарт получения карт — чуть ли не основное эмоциональное преимущество ККИ. Вспомните себя в детстве: обмен календариками и специальными «фишками» будоражил умы школьников в 90-е и начале 2000-х. Теперь мы можем коллекционировать виртуальных Геральта, Йеннифер и Цири — в преддверии сериала от Netflix неплохой маркетинговый ход.