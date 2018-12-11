«Кровная вражда: Ведьмак. Истории»: жестокая мораль для взрослых

Алёна Соколова, , 18:06 — REGNUM

«Ведьмак 3: Дикая Охота» перевернул мир фэнтези-игр. До выхода проекта многие знали, что существует серия книг об убийце чудовищ, но после релиза от польских разработчиков CD Projekt Red имя Геральта из Ривии стало повсеместно упоминаемым, а Netflix объявил о запуске сериала о герое. Мир игрового «Ведьмака», состоявший прежде из одной трилогии, начал стремительно развиваться. Например, помимо двух дополнений к третьей части, появился «Гвинт» — карточная мини-игра, под которую создали отдельный клиент.

Год назад компания-разработчик объявила о разработке дополнения для этого карточного приключения: впоследствии оно превратилось в самостоятельную сюжетно-ролевую игру. «Кровная вражда: Ведьмак. Истории» — приквел к событиям основной трилогии, — вышла еще 23 октября для ПК, а 4 декабря состоялся официальный релиз консольной версии. Игра получила высокие оценки критиков — например, 9,4 по версии авторитетного портала IGN.

О чем получился проект? О том, что на войне невозможно сделать правильный моральный выбор, а также о том, что из двух зол выбрать меньшее не получится. Объясним, почему.

Жила-была сильная и отважная королева Мэва — властительница королевств-близнецов Лирии и Ривии. Женщина не чуралась махать мечом и управлять армией с мастерством прирожденного полководца, но война не щадит героев: с юга идут иноземцы, кровожадные войска Нильфгаарда. Этого эпизода касаются несколько глав в различных книгах Анджея Сапковского (автора саги о Ведьмаке). Нильфгаардцы («нильфы») — народ жестокий и беспощадный, жжет деревни, убивает женщин и стариков и наступает стремительно. Мэва, разумеется, отправляется защищать своих людей — и в пути сталкивается с различными жизненными обстоятельствами.

Игра представляет собой то ли «бродилку», то ли шахматную стратегию, то ли книгу-квест. Вы управляете Мэвой, чья тоненькая фигурка олицетворяет не только королеву, но и целую армию подчиненных и приближенных лиц. Мэва перемещается по деревням, лесам, горам, пепелищам, и, по законам жанра, подбирает на дороге ресурсы — золото, древесину и войска. Иногда до нее долетают рапорты, требующие немедленного решения — например, перед вами завал, а солдаты устали. Дать солдатам отдохнуть и повысить настроения в армии или безжалостно заставить трудяг работать, и получить больше ресурсов?

Большинство решений приводят к последствиям. У вашей армии есть индикатор настроения — он меняется по принципу «светофора». Зеленый — солдаты довольны своим командиром и полны сил, красный — ваши решения не одобряются рядовыми и боевые показатели могут упасть.

Игровой процесс рассчитан на 30+ часов (к слову, это больше, чем последнее дополнение «Кровь и вино» для The Witcher 3) и включает как основную сюжетную ветку, так и около 70 дополнительных квестов. Вам как будто зачитывают полноценную аудиокнигу со множеством страниц и диалогов: десятки героев повествуют о своих судьбах и заставляют быть причастным к их бедам и радостям.

Как и в трилогии The Witcher, разработчики-поляки сделали акцент на игровой морали. У большинства ключевых персонажей есть свои игровые финалы, положительные или отрицательные, к которым приводят ваши действия. Иногда решения могут показаться совершенно… незначительными. Но разве существует меньшее зло?

Основная механика, помимо собирательства — бой с помощью карт «Гвинта». Правила классической версии сильно переработаны, а сражение зачастую представляет не просто карточную партию, но целую головоломку с особенными условиями для победы. Каждая головоломка отличается от предыдущей и заставляет думать логически, что весьма оживляет игровой процесс. Ваша армия — это карты. Иногда к вам присоединяются персонажи с особыми свойствами, и бывает, что они вас предают или покидают по личным убеждениям. Знаменитая наемница Райла (знакомая читателям саги о Геральте) — отличная боевая единица, но ее взгляды в отношении различных нелюдей (вроде эльфов) слишком жестоки — если вы будете жалеть их, Райла покинет ваш отряд. Любое событие, будь то нападение тролля, столкновение с утопцами или вражеской армией — это карточный бой из 1−3 раундов последовательных ходов.

Когда вы выбираете, как поступить — казнить дезертиров чужой армии или пригреть у себя, накормить армию или голодных крестьян, — внизу высвечивается строчка — «Вы выбрали одно из двух зол». И именно она отражает главную ценность, ключевую мысль всего проекта. Не бывает меньшего зла. На войне не бывает правильного решения — никакого. Ты можешь поступить в соответствии со своими внутренними убеждениями, но как отличить их от эгоизма или малодушия?

У CD Projekt Red получается морализаторская сказка для взрослых. Если в детских книжках нам всегда интуитивно понятно, какое действие правильное («поступай честно и дождешься счастливого финала»), то здесь нам приходится наступать на горло собственной совести или проигрывать. И даже если мы исходим из позиции канонов добра и не сталкиваемся с негативными последствиями, то благодарности слышим редко. Игра заставляет нас поступать по законам армии, а солдатские сердца частенько далеки от высокодуховных решений. Сам Сапковский любил такие приемы в своих произведениях: поступаешь как молодец, как учит тебя мораль… и не получаешь ни приза, ни почестей. Счастье — если живым уйдешь. Зато гордый, честный человек. Правда, мертвецам обычно честность ни к чему.

Например, вы присутствовали на свадьбе, как вдруг прибежали бандиты и украли невесту. Вы пришли на помощь и начали атаковать негодяев, но девушка-жертва внезапно упала вам в ноги в слезах и заявила, что это она сама попросила ее украсть, чтобы не выходить замуж по велению родственников. И что делать — отпустить несчастную жертву фиктивных отношений или наказать преступников?

Или вы спасаете эльфа от смерти, а он оказывается предателем, негодяем и отравляет воду вашему отряду. Или армии врагов помогает колдунья. Разбив войска, станете ли вы ее пленить или убивать, если узнаете, что ее вынуждали драться, а сама она отлично специализируется на целительстве и может вам пригодиться?

Каждая, казалось бы, понятная и недвусмысленная задача несет в себе несколько глубинных значений, раскапывая каждое из которых вы понимаете, что правильного не существует. На войне, — говорит нам игра, — в белом плаще остаться невозможно. Но и каким-то невообразимым способом надо балансировать на грани человечности, чтобы не прослыть в веках столь же кровожадной королевой, как и сами нильфгаардцы. Во взрослой жизни не бывает идеальных справедливых решений, как и зачастую самой справедливости — зато присутствуют расчет и хитрость, которым нужно учиться. Злой, жестокий урок — неотвратимый и безжалостный.

Сама Мэва вовсе не представляется нам женственной красавицей — изображена она статной девицей с золотой косой, однако от нее так и веет льдом, да и во вспыльчивости ей не занимать. Лучшее отражение поговорки про войну, у которой не женское лицо. Любовные линии для главной героини если и предусмотрены, то с весьма печальным уклоном. Словом, несмотря на то, что главный герой — женщина, игра никак не отличается от любой другой военной стратегии. Так, изначально обычная игра «в карты», превратилась в средней руки ролевой проект, где вы можете строить свой лагерь, собирать отряды, проходить квесты и искать сокровища.

Из плюсов — приятное на слух, звучное литературное повествование с участием профессиональных дикторов из предыдущих игр. Вы будто слушаете длинный подкаст: голоса героев благородные, харизматичные и с четко поставленной речью. Графика, впрочем, местами слаба, а игра еще полна «багов» и может вылететь в самый неподходящий момент, но все это, наверняка, поправимо.

Также у разработчиков по-прежнему сохраняется отличное чувство юмора. Вы будете улыбаться постоянно — из-за бесконечных перепалок ваших спутников, из-за смешных найденных писем, из-за коротких, но емких подписей на картах гвинта. Из маленьких деталей складывается целостное полотно, красочное и глубокое, заставляющее сопереживать персонажам, интересоваться их судьбой и ломать голову над поиском того самого недостижимого, меньшего зла.

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