Новый порт на Каспии?

Tom Thiel Мурманский порт

Министерство по делам Северного Кавказа выступило с идеей создать дополнительный порт в Махачкале. Об этом заявил глава ведомства Сергей Чеботарев в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития республики, сообщили СМИ на этой неделе.

Предполагается, что новый порт будет способен принимать и отправлять грузы в основном через железную дорогу, что, в свою очередь, соединит регион Каспийского моря с Причерноморьем.

На сегодняшний момент в Махачкале действует один порт. По итогам 2018 года грузооборот порта вырос почти на 80% и составил 2,5 млн т. При этом важно отметить, что в 2017 году был отмечен существенный спад показателей — на 57,3%, до 1,39 млн тонн. Таким образом, рост на 80% во многом связан с низкой базой предыдущего периода. При этом власти региона ожидают, что в 2019 году рост объемов перевалки грузов в порту сохранится.

За январь — февраль 2019 года порты Каспия увеличили объемы перевалки грузов на 6,7% и достигли отметки 0,95 млн тонн. Положительной динамики им удалось достигнуть за счет наливных грузов, перевалка которых выросла в 1,5 раза до 0,54 млн тонн. При этом сухих грузов порты Каспия обработали на 22,8% меньше, чем прежде — всего 0,41 млн тонн.

(сс) skeeze Груз в порту

Читайте также: Порты: грузооборот растет на наливных

Минприроды нашло 80 млн тон на СМП или ушло от ответственности?

К 2024 году «при сохранении инерционного сценария развития отрасли» уровень грузопотока по Северному морскому пути может составить порядка 60 млн тонн. К таким выводам пришли в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ в результате работы над планом «Реализация минерально-сырьевого и логистического потенциала Арктики».

Основу грузопотока, как указано на сайте ведомства, составляют СПГ, нефть, конденсат, твердые полезные ископаемые, уголь.

А вот для увеличения прогнозного объема грузопотока по Севморпути необходимо, по мнению Минприроды своевременно ввести в действие все планируемые проекты. В частности речь идет о Таймырском угольном бассейне, Пайяхском нефтяном месторождении, а также реализации подключения к СМП Сузунского, Тагульского, Лодочного нефтяных месторождений.

Таким образом, майский указ президента по достижению показателя 80 млн тонн к 2024 году может быть достигнут.

Однако, как уточняют эксперты отрасли подобных прогноз не дает никаких гарантий, что цель все же будет достигнута, а лишь уточняет, что для повышения грузопотока необходимы определенные финансовые вложения.

Как уточняют в телеграм-канале «Капитан Арктика», Минприроды данным документом пытается снять с себя ответственность за возможный срыв указа президента».

Северный морской путь представляет собой пространство, которое прилегает к северному побережью Российской Федерации и охватывает внутренние морские воды, территориальное море, прилежащую и экономическую зоны, ограниченное с востока морским пространством США и параллелью мыса Дежнева в Беринговом проливе, с запада меридианом Желания до архипелага Новая Земля и западными границами проливов Маточкин Шар, Карские ворота и Югорский Шар.

Kremlin.ru СПГ-танкер класса Yamalmax

Читайте также: Порты: «раскачка» Севморпути и обход России в Закавказье

Транзитными трассами являются пути вдоль побережья Арктики с октября по май, исключая Берингов пролив, пролив Лонга и Карские Ворота. При сквозном передвижении на западном участке Северный морской путь наиболее благоприятным является в июне и июле, если идти через проливы Югорский Шар и Карские Ворота. В период с сентября по октябрь нужно обходить вокруг мыса Желания. В августе можно с одинаковой эффективностью использовать любое направление.

Читайте также: Законопроект, разрешающий перевозку СПГ не под флагом РФ, внесен в Госдуму

Когда Усть-Луга перерастет Новороссийск

К 2024−2025 году грузооборот порта Усть-Луга достигнет отметки 160−180 млн тонн, то есть вырастет примерно на 60−80% с показателя 2018 года. Такой прогноз представила генеральный директор ОАО «Компания Усть-Луга» Виктория Федорова в ходе своего выступления на конференции «Логистика 2019: инвестиции в эффективность», которая прошла в Москве.

Таким образом, порт Усть-Луга может стать крупнейшим российским портом, обогнав Новороссийск — по итогам 2018 года грузооборот этого порта на Черном море составил 154,9 млн тонн.

Такие прогнозы основываются на том, что в ближайшие годы на территории морского порта Усть-Луга планируется строительство новых терминалов. В частности комплекса компании «Новотранс», расширение угольных мощностей компании ОАО «Морской торговый порт Усть-Луга», запуск проекта «Балтийский СПГ» компании «Газпром».

Однако несмотря на столь оптимистичные прогнозы, примерно такие же показатели по грузообороту в компании, управляющей портом, называли еще в 2010 году. По-прежнему порт остается малопривлекательным для перевозчиков контейнерных грузов, а ведь именно контейнеры сегодня выступают наиболее перспективным направлением в данной сфере.

Ust-luga.ru Порт Усть-Луга

Также под вопросом остается полная переориентация российских грузов из Прибалтики, так как несмотря на перевод нефти, части угля в Россию, контейнеры, а также минеральные удобрения по-прежнему идут через Латвию, Литву и Эстонию. Для перевозчиком основным аргументом выступает низкая стоимость услуг в портах соседних стран, а также ряд недоступных в России опций.

Таким образом, достижение отметки в 160−180 млн тонн пока остается под сомнением.

Быть ли порту Тамань?

На этой неделе стало известно, что масштаб и этапы реализация проекта порта Тамань изменены. Как сообщила газета «Коммерсант», в 2024 году должны быть введены в строй семь терминалов с суммарной мощностью 66,94 млн тонн. В рамках первого этапа это будут терминалы «Кузбассразрезугля», СУЭК, терминал металлогрузов УК «Металлоинвест», терминал под перевалку зерна ЭФКО, терминал сортового угля «СДС-Уголь», а также бункеровочные базы «РН-Бункер» и терминале спецназначения Ростеха.

Второй этап, рассчитанный с 2027 по 2030 год, предполагает увеличение мощности порта еще на 37 млн тонн. При этом, как уточняет издание, окончательного решения о реализации второго этапа пока не принято — дополнительные терминалы смогут быть построены только после одобрения в 2025—2030 годах, когда будет учтена рыночная конъюнктура и рассчитаны другие внешние факторы, которые могут повлиять на успешность проекта.

Среди прочего, в Министерстве транспорта РФ предлагают продать 75% в компании, управляющей портом, Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), а позднее эту же долю продать «стратегическим инвесторам», в частности — КРУ, СУЭК, «Металлоинвесту», а также ОАО «РЖД». Предполагается, что такая мера поможет ускорить реализацию проекта.

Admkrai.krasnodar.ru Порт Тамань

Напомним, порт «Тамань» рассчитан на то, чтобы избавить регион от дефицита перегрузочных мощностей в Азово-Черноморском бассейне и снизить объем транзита через соседние страны. Министерство транспорта одобрило инвестпроект в 2006 году, а затем его включили в Транспортную стратегию России. Изначально сухогрузный порт Тамань должен был заработать к 2018 году, и его грузооборот к 2020 году мог достичь 90 млн тонн в год.

Китайский путь в Скандинавию

Около 15 млрд евро может быть выделено со стороны китайской компании Touchstone Capital Partners Ltd на строительство подводного тоннеля между Финляндией и Эстонией. Об этом сообщили на сайте FinEst Bay Area, которая ведет данный проект.

Такие инвестиции, вероятно, рассчитаны на то, чтобы Китай в дальнейшем мог открыть для себя через европейский рынок также рынки стран Скандинавии. Более того, Эстония уже выражала свою заинтересованность в том, чтобы выступить в роли транзитной базы для китайского транзита, как и другие прибалтийские страны.

Однако важно понимать, что китайские инвесторы нередко заявляют о готовности поучаствовать в тех или иных транспортных проектах на территории других стран, и не всегда подобные планы завершают реальными вложениями.

Планируется, что первый скоростной поезд, способный разгоняться до 350 км/ч, отправится по тоннелю 24 декабря 2024 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект морского тоннеля Таллин — Хельсинки, по которому курсировали бы грузовые и пассажирские поезда, был представлен руководству столицы Эстонии в ноябре 2017 года. Финские, шведские и эстонские эксперты, изучившие возможности проекта, пришли к выводу, что подводный тоннель сможет окупиться при условии, что через него будет проходить пересекающая страны Прибалтики европейская железнодорожная магистраль Rail Baltica. Однако пока что судьба этого проекта окончательно не решена.

Ministry of Transport and Communication of the Republic of Latvia Тоннель между Хельсинки и Таллином по проекту соединяется с железнодорожной магистралью Rail Baltica

В начале марта в СМИ просочилась информация о том, что Еврокомиссия может отказаться от финансирования данной «стройки», а ведь ЕК должна обеспечить 85% бюджета данного проекта. Общая стоимость проекта до 2026 года составляет около 5,8 млрд евро.

И хотя пока что официальных решений Европейской комиссии объявлено не было, слабая экономическая обоснованность проекта и проблемы с финансированием позволяют предположить, что прибалтийский долгострой может так и остаться нереализованным.