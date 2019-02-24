В Курганской области продолжают внушать оптимизм населению, чихвостить чиновников и наказывать бандитов. Особенностью минувшей недели в Зауралье стало властное решение по увеличению зарплаты культурным работникам, борьба с браконьерством и коррупцией.

Alexander V. Solomin Курган

«Уважение — в основе всего»

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, озвученное 20 февраля 2019 года, стало толчком для появления своеобразного кодекса регионального чиновника в Курганской области. Врио губернатора Зауралья Вадим Шумков, который присутствовал на оглашении послания, поставил перед своими подчинёнными новые поведенческие задачи, заявив, что заставит их уважать население области. Получилось почти по-Пушкину — «он уважать людей заставит и лучше выдумать не мог».

«Сегодня у людей очень высокий запрос на обновление, включая обновление облика власти. На то, чтобы любой власть предержащий был обязан проявлять уважение к любому из тех, кто идёт к нему со своими нуждами и вопросами. Уважение — в основе всего. Это должен понимать всякий, кто исполняет эту работу. А также всякий, кто видит себя на государственной и муниципальной службе», — отметил Вадим Шумков.

В дао госслужащего Курганской области от Шумкова вошли отсутствие проявлений гордыни и чванства, способность нужным образом реагировать как на массовый запрос населения, так и на просьбу каждого конкретного человека в отдельности.

«Быть с людьми. Жить их нуждами. Быть гражданами единой огромной страны, перед которой стоят масштабные задачи. Хамство, невежество, неуважение, стяжательство и пренебрежение нуждами простых людей больше не в моде в Курганской области. Спуститесь с тех высот, на которые кто-то сам себя воздвиг. Беритесь за свою работу не по принципу «от девяти и до пяти», а с душой и искренним отношением к своему делу», — поставил задачи перед членами правительства Зауралья Вадим Шумков.

Осталось отметить, что лишь время покажет, насколько установки Вадима Шумкова действенны в реалиях Зауралья.

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Kurganobl.ru Вадим Шумков (в центре)

Кстати, глава региона с некоторых пор выдаёт чиновникам Курганской области кондуиты — «синие папки», в которых отмечаются основные проблемы и болевые точки территорий и указываются сроки их устранения.

В связи с новыми установками вспоминаются аксиомы про «мзду не беру — мне за державу обидно», «горячие сердца, холодные головы, чистые руки». А с чистотой рук у прежнего областного руководства было сложно, и за прилипнувшие деньги к «сладким» рукам им ныне приходится отвечать в судах. Как ранее сообщало ИА REGNUM, к трём годам лишения свободы за превышение полномочий был приговорён бывший замгубернатора Зауралья Сергей Чебыкин. По информации Курганского областного суда, апелляцию по делу коллегия рассмотрит 12 марта.

Дело другого экс-заместителя главы Зауралья Романа Ванюкова обрастает новыми подробностями. Напомним, бывший высокопоставленный чиновник обвиняется в многомиллионных «откатах». В отношении одного из его предполагаемых подельников, бизнесмена и депутата Щучанской городской думы Авака Бабаяна на минувшей неделе возбуждено два новых уголовных дела, сообщают в областном управлении СКР. Помимо дачи взятки, он сейчас обвиняется в мошенничестве.

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Следствие считает, что в 2017 году Авак Бабаян при выполнении госконтракта на строительство дороги дал своим подчинённым указание применить в работах щебень в гораздо меньшем объёме, чем было оговорено проектной документацией и условиями контракта.

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В итоге толщина дороги на некоторых участках вышла в два раза меньше положенной. Что вылилось в экономию для бизнесмена более миллиона рублей.

Курс на социальный оптимизм

Тем временем новому курганскому правительству на минувшей неделе пришлось отражать паническую атаку в СМИ, связанную с изменившимся порядком налогового администрирования на федеральном уровне: дескать, из депрессивного уральского региона уходят крупные налогоплательщики.

Kurganobl.ru ОАО «Курганмашзавод»

В соответствии с приказами ФНС России с 12 февраля 2019 года все крупные налогоплательщики России с суммарным объемом выручки свыше 10 млрд рублей перешли в ведение 12 инспекций, расположенных в разных регионах России. Отныне налоговое обслуживание ПАО «Курганмашзавод» и торговой сети «Метрополис» будет осуществляться в Санкт-Петербурге.

«Это значит, что по регламенту налоговой службы только администрирование, то есть налоговое обслуживание, «Курганского машиностроительного завода» и торговой сети теперь происходит в Санкт-Петербурге. Налоги «КМЗ» и «Метрополис», как и прежде, будут платить в бюджет Курганской области», — успокоил зауральцев директор департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области Андрей Саносян.

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К слову, финансовое самочувствие «Курганмашзавода» идёт на поправку. В середине февраля 2019 года было прекращено дело о его банкротстве. От исковых требований отказался самый крупный кредитор предприятия, правопреемник кредита от Внешэкономбанка ООО «КТЗ».

Заявления ряда кредиторов ПАО «Курганмашзавод» о признании его несостоятельным, то есть банкротом, рассматривались Арбитражным судом Курганской области с марта 2017 года. Среди основных заявителей были ОАО «Минский механический завод имени С. И. Вавилова — управляющая компания холдинга «БелОМО», ПАО «Мотовилихинские заводы» и ООО «КТЗ».

«КТЗ» и «Мотовилихинские заводы» отозвали иски. Заявление «Минского механического» суд 24 января 2019 года повторно оставил без рассмотрения: истец не доказал, что у «Курганмашзавода» отсутствует необходимое имущество для удовлетворения в полном объёме его требований.

Как заявил в СМИ врио губернатора Зауралья Вадим Шумков, «Курганмашзавод» банкротить никто не будет. На единственном в России предприятии, выпускающем боевые машины пехоты, работают 7 тысяч человек.

До конца февраля «Курганмашзавод» окончательно войдёт в «НПО «Высокоточные комплексы», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе предприятия.

Kurganobl.ru ОАО «Курганмашзавод»

Напомним, ПАО «Курганмашзавод» — один из лидеров военно-промышленного комплекса России, единственное в стране предприятие, выпускающее боевые машины пехоты. Основано в 1950 году как завод по производству тяжелых кранов. В октябре 1966 года постановлением Совета министров СССР заводу был установлен план производства боевой машины пехоты БМП-1, серийное производство которой началось с 1967 года. Сегодня ОАО «Курганмашзавод» производит не только военную технику, но и широкий ассортимент продукции гражданского назначения: многоцелевые коммунально-строительные машины (МКСМ) грузоподъемностью от 800 до 1 000 кг с различными функциональными навесками, гусеничные транспортные машины ЧЕТРА ТМ-140 различных модификаций, автомобильные прицепы. Является одним из крупнейших предприятий Курганской области.

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Хочется отметить продолжение курса на повышение социального оптимизма в Зауралье. Здесь увеличат оклады работникам культуры, в том числе и библиотекарям, правда, за счёт стимулирующих выплат. А они, как известно, нестабильны и эфемерны. И не подчиняются законодательным постулатам.

Рост основной части заработной платы произойдёт более чем в два раза, обещают авторы нововведения из регионального управления культуры. Данное решение принято на заседании областного правительства 18 февраля 2019 года.

Как пояснил начальник регионального управления культуры Владимир Бабин, ранее оклад зауральского работника сферы культуры составлял лишь четвёртую часть зарплаты: при окладе пять тысяч рублей стимулирующие выплаты доводили зарплату до 25 тысяч рублей. Отныне соотношение оклада и стимулирующих выплат будет соответственно 60% и 40%. При этом за работниками сохранятся выплаты за выслугу лет, входящие в стимулирующую часть. Смещение приоритетов произошло прежде всего ради чёткого понимания стабильной части зарплаты, заявляют в правительстве Зауралья.

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На сегодня в Курганской области трудятся 625 работников культуры и 136 работников библиотек.

Kurganobl.ru Курганская областная филармония

Охота по обе стороны закона

Тема охоты стала основополагающей в Зауралье в течение недели. Во-первых, дошло до суда дело 29-летнего бывшего ведущего специалиста сектора государственного охотничьего надзора из села Шатрово. Мужчина обвиняется в четырёх эпизодах превышения должностных полномочий.

По версии следствия, в 2017—2018 годах охотник за браконьерами при досмотре транспорта предполагаемых нарушителей вместо учтивости применял в отношении подозреваемых в браконьерстве кулаки. Также следователи установили, что в январе 2018 года он досматривал автомобиль жителя Тюмени. Помимо применения насилия, изъял у гражданина личные документы, имущество и законную добычу.

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Во-вторых, полицейскими в Далматовском районе Курганской области был задержан автомобиль из Тюмени с четырьмя пассажирами. В багажнике авто обнаружены шесть застреленных косуль. Эксперт Госдумы РФ по вопросам охотохозяйственной деятельности, экологии и охраны природы Валерий Кузенков утверждает, что пришлый люд, который дорогой длинною да ночкой лунною прибыл на зауральскую землю для варварской бойни — именитые тюменские бизнесмены.

В пресс-службе УМВД по Курганской области, не называя имён, сообщили, что 20 февраля 2019 года на территории охотугодий Уксянского и Песчаноколединского охотхозяйств производственными охотничьими инспекторами был обнаружен автомобиль «Саньенг», с которого в закрытые для охоты сроки в темное время суток осуществлялась незаконная охота на сибирскую косулю.

Автомобиль пытался скрыться по автодороге Шадринск — Миасское, но был задержан нарядом ДПС ГИБДД. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили в транспорте шесть туш сибирской косули — четыре самки и два самца. В действиях пассажиров автомобиля усматривается преступление, предусмотренное ч.2 ст.258 УК РФ («Незаконная охота, совершенная группой лиц, с применением автотранспорта, с причинением особо крупного ущерба государству»).

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Kurganobl.ru Косуля

Стоимость убитых животных приблизительно оценивается в 1,4 млн рублей. Санкция ч.2 ст.258 УК РФ предусматривает штраф в размере от 500 тысяч до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельность на срок до трех лет, а также конфискацией в доход государства транспортных средств и оружия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отреагировали после рецидива

На минувшей неделе стало известно, что наказаны виновные за недопуск ребёнка-инвалида на борт авиакомпании «ЮТэйр». Наконец-таки Уральская транспортная прокуратура отчиталась об итогах проверки скандала мая 2018 года. На следующий же день после выхода статьи в ИА REGNUM о мытарствах юных пациентов центра Илизарова.

Случайное это совпадение или реакция на поднятые проблемы, трудно сказать. Напомним события 13 мая 2018 года в аэропорту Кургана. Тогда представители ПАО «Авиакомпания ЮТэйр» отказали 16-летнему инвалиду и его отцу в регистрации на рейс из Кургана до Москвы.

Согласно версии транспортной прокуратуры, ребёнок-инвалид после лечения в травматологическом Центре Илизарова в сопровождении своего отца прибыл в аэропорт Кургана в коляске. Ему требовалось два посадочных места, так как ноги были загипсованы. Однако у авиакомпании отсутствовала информация о необходимости перевозки маломобильного пассажира, и ему было отказано в связи с отсутствием мест в самолёте, сообщают в надзорном ведомстве.

«Электронный билет на самолет был приобретён Приморским региональным отделением Фонда социального страхования (ФСС), которое в нарушение требований законодательства не сообщило перевозчику об имеющихся у несовершеннолетнего ограничениях, что привело к отказу в перевозке», — поясняют в Уральской транспортной прокуратуре.

Курганским транспортным прокурором в адрес управляющего краевым отделением ФСС было внесено представление об устранении нарушений законодательства. В Фонде его проигнорировали. Было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ («Невыполнение законных требований прокурора»). Чиновник оштрафован, а с краевого отделения ФСС взыскана компенсация морального вреда, нанесённого несовершеннолетнему инвалиду, в размере 50 тыс. рублей.

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Отметим, что майский скандал вспомнился после громкого случая требования компанией «ЮТэйр» оплаты девяти мест на борту самолёта для лежачего прооперированного в Центре Илизарова семилетнего мальчика на рейс Курган-Москва в начале февраля 2019 года.

Месторождение криминала

И приходится констатировать, что Курганская область продолжает оставаться месторождением криминальных новостей. Основная из них на минувшей неделе была об отмене Верховным судом России приговора, вынесенного на основании вердикта курганских присяжных в отношении пяти участников банды «охотников за драгдилерами». Молодые люди обвинялись в нападении на торговцев наркотиками, также они вымогали деньги у телефонного мошенника. Кроме того, участникам банды было предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений, связанных с похищением и незаконным лишением людей свободы.

Приговор был вынесен 1 октября 2018 года. Гособвинение сочло его мягким. По результатам рассмотрения уголовного дела в суде первой инстанции четверо подсудимых были частично оправданы, а девушка, с которой ранее заключалось досудебное соглашение о сотрудничестве и благодаря показаниям которой удалось выявить ряд преступлений, была оправдана по всем пунктам обвинения.

Гособвинитель подал апелляцию в Верховный суд, где с ним согласились. Судебная коллегия высшей инстанции отменила решение Курганского областного суда и направила уголовное дело на новое рассмотрение.

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Обвинительное заключение по другому громкому уголовному делу утверждал заместитель генерального прокурора России Юрий Гулягин. Участник курганской организованной преступной группы шесть лет скрывался от правосудия. Был найден в Москве, затем заключён под стражу и этапирован на малую родину. Его подельники осуждены в декабре 2018 года на сроки от 5 до 13 лет лишения свободы в зависимости от тяжести совершённых преступлений.

По версии следствия, обвиняемый вместе с сообщниками в июне 2012 года вымогал с применением насилия деньги у жителя Кургана. После этого соучастники прибыли в город Тюмень, ворвались в квартиру местной жительницы и совершили там разбойное нападение. Далее, 23 августа того же года обвиняемый вместе с членами группировки на территории Звериноголовского района Курганской области вымогал деньги у владельца автомастерской. Не получив деньги, участники ОПГ похитили автомобиль знакомой потерпевшего.

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Сейчас дело отправлено в Звериноголовский суд Курганской области для рассмотрения по существу. Каким будет новый приговор, время покажет.