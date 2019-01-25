Экс-замгубернатора Курганской области продлили срок ареста

Курган, , 11:42 — REGNUM В Курганской области до 28 марта 2019 года продлён арест бывшего исполняющего обязанности заместителя губернатора Романа Ванюкова. В деле экс-чиновника появились новые эпизоды взяточничества. Следствие полагает, что находясь на свободе, он может оказывать давление на свидетелей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Курганском городском суде.

Напомним, Роман Ванюков был задержан 29 ноября сотрудниками УФСБ России по Курганской области по подозрению в получении взятки на сумму в три миллиона рублей от посредника директора фирмы, строившей автомобильные дороги на территории Зауралья. В следственном управлении СКР по Курганской области отметили, что это была лишь часть взятки на общую сумму свыше 26 млн рублей.

Против Романа Ванюкова возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Экс-чиновник находится под стражей.

Как сообщает СКР по Курганской области, в ходе следствия выявлены новые эпизоды взяточничества экс-замгубернатора. А именно, по версии правоохранителей, в 2018 году Роман Ванюков получил от представителей двух коммерческих организаций взятки свыше миллиона рублей.

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