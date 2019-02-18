До конца 2019 года филиалы военно-патриотического парка «Патриот» намерены открыть в 16 регионах России — о таких планах в начале года сообщило Министерство обороны РФ, под эгидой которого реализуется этот масштабный проект.

Иван Шилов ИА REGNUM «Патриот-Тула»

«Всё пронизано патриотизмом»

«Свое название «Патриот» парк получил не случайно: здесь всё будет пронизано патриотизмом. Мы соберём на территории парка музей авиации, музей бронетанковой техники, музей артиллерии, спортивные сооружения, спортивные тренажёры, исторические выставки, экспозиции образцов вооружений и техники. Мы сделаем проект, который будет позволять молодёжи не только смотреть на экспонаты, но и поездить, полетать на военной технике, пострелять из боевого оружия, прыгнуть с парашютом», — этой цитатой министра обороны РФ, генерала армии Сергея Шойгу открывается официальный сайт Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот».

Парк был открыт в июне 2015 года в Одинцовском районе Московской области. Сейчас комплекс состоит из нескольких центров, музеев и демонстрационных площадок под открытым небом. Ежедневно, как отмечается на сайте, объекты парка «Патриот» посещают сотни жителей Москвы и Подмосковья. При проведении крупных мероприятий число гостей достигает десятков тысяч, в том числе и из других регионов России и иностранных государств. А международный военно-технический форум «Армия-2018», проходивший на территории парка, посетили более миллиона человек.

Сергей Шойгу ещё в 2016 году делился планами министерства открыть филиалы парка «Патриот» во всех четырёх военных округах, а также в Севастополе и Североморске. Но, кажется, только в 2019 году проект действительно будет масштабирован на всю страну.

Военно-патриотическая сеть

В октябре 2018 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в России пяти парков «Патриот»: на территории Западного военного округа — в Кронштадте, на острове Русский (Восточный военный округ), в городе Верхняя Пышма Свердловской области (Центральный военный округ), в Севастополе (Южный военный округ) и в посёлке Кильдинстрой Мурманской области, где будет создан парк «Патриот» Северного флота.

Mil.ru Сергей Шойгу

В начале 2019 года Минобороны сообщило о планах до конца года создать филиалы парка «Патриот» ещё в 16 регионах России, где дислоцируются соединения и воинские части Центрального военного округа: в Свердловской, Саратовской, Тюменской, Иркутской, Самарской, Оренбургской, Кемеровской, Ульяновской областях, в столицах Хакасии, Тувы, Марий Эл, Чувашии, Мордовии, Татарии, Башкирии и Алтайском крае. В ряде городов филиалы «Патриота» разместят на территории существующих парков или музейных комплексов. В Ульяновске, например, для этого реконструируют парк имени легендарного основателя ВДВ Василия Маргелова.

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Более того. Оказалось, что планы создать филиал военно-патриотического парка под эгидой Минобороны вынашиваются и в других городах России — например, в Великом Новгороде. И эти планы, мягко говоря, удивляют.

«Красное поле» для патриотов

Филиал военно-патриотического парка «Патриот», который в Великом Новгороде хотят назвать «Суворовским», предложили открыть не где-нибудь, а на Красном поле. Это заповедная территория, имеющая статус Р1 (зона историко-культурных заповедников). Сейчас здесь — заливные луга (регулярно, кстати, затапливаемые), рядом — церковь Рождества Христова с сохранившимися фресками предположительно конца XIV века и церковь Воскресения XVI века. К обеим церквям примыкают кладбища: Рождественское и Тихвинское.

Идею превратить эту территорию в парк активного отдыха — с велодорожками, верёвочным парком, лыжнёй, площадкой для караванеров и прочим — обсуждают в городе с 2018 года. С такой инициативой вышел предприниматель Александр Мунтян, известный как создатель горнолыжного курорта «Любогорье» в Любытинском районе Новгородской области. Для этого местность нужно перезонировать, и в этом вопросе власти готовы идти инвестору навстречу. Вот только нужно ли именно здесь экспонировать образцы вооружения?

«Красное поле сейчас — конечно, заброшенная территория. Там очень красивые ландшафтные места, и там, действительно, могли бы появиться спортивные объекты — лыжня, верёвочный парк, велодорожки… Но насколько там уместно городить военную технику?» — считает руководитель Новгородского общества любителей древности, кандидат исторических наук Сергей Трояновский.

Wikingenge Церковь Рождества Христова на Красном поле

По его словам, пока проект не прошёл историко-культурную экспертизу, что в случае с Красным полем неизбежно, о нём можно говорить только как о фантазии. Однако 7 февраля 2019 года в мэрии Великого Новгорода проект парка на Красном поле с территорией до 100 гектаров и с филиалом «Патриота» внутри обсуждался уже с участием нового мэра Великого Новгорода Сергея Бусурина.

И для миллионов туристов

Новому мэру Великого Новгорода Сергею Бусурину идея «Патриота» на Красном поле нравится. Об этом он заявил в начале февраля 2019 года, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM.

«Под эгидой Министерства обороны РФ сейчас в некоторых областях нашей страны реализуются парки «Патриот». Я, например, вижу обустройство этого парка на территории Красного поля, перед валом. Этот вопрос нуждается в проработке, но там было бы очень хорошо», — заявил мэр Великого Новгорода.

В СМИ также сообщали, что на встречах с населением новгородский мэр заявлял, что создание такого парка было бы хорошим подарком Великому Новгороду и к 75-летию освобождения города от фашистов, которое город отметил в январе 2019 года, и к 75-летию Победы, которое будет отмечаться в 2020 году.

К тому же инвестор Александр Мунтян прогнозирует, что парк на Красном поле сможет привлекать до миллиона туристов в год, а это — мечта для городских властей (сейчас ежегодный туристический поток в Великий Новгород оценивается примерно в 400 тыс. туристов — прим. ИА REGNUM). У инициаторов создания проекта «Красное поле» есть и ещё один козырь: на той же территории можно разместить и Музей воинской славы, о котором ветераны давно просят власти, ведь в действующем в центре города Зале воинской славы уже тесно.

Другой путь

Вечно соперничающий с Великим Новгородом Псков тоже рассчитывает на рост туристического потока, но парк создаёт совсем другой. Новый митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) именно в Пскове — небольшом областном центре — решил открыть мультимедийный исторический парк «Россия — моя история», созданием которых занимается возглавляемый им Патриарший совет по культуре. Можно сказать, что Пскову повезло: такой парк впервые откроется не в городе-миллионнике. Псковский проект планируется реализовать уже в 2019 году, сейчас под парк ищут подходящее место.

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Kremlin.ru Митрополит Псковский и Порховский Тихон (в центре)

«Интерактивное путешествие в историю» создают исследователи и историки Русской православной церкви совместно со светскими историками, учёными РАН, МГУ, РГГУ и многих других исторических вузов. Для парка «Россия — моя история» в Санкт-Петербурге, например, некоторые тексты писали сотрудники Санкт-Петербургского института истории РАН.

Проект исторических парков «Россия — моя история» вырос из мультимедийной выставки «Рюриковичи», которая с большим успехом прошла в 2013 году. Сейчас его география охватывает почти два десятка городов — от Санкт-Петербурга до Якутска.

«Подобные мультимедийные парки рассчитаны, в большей степени, на подрастающее поколение. Как историк, скажу о его содержании так: местами, может, и не бесспорно, но небезынтересно. По крайней мере, мы с родственниками взяли и туда пошли. И, мне кажется, именно из таких проектов и начинается воспитание патриотизма — то, с чем не справится ни один патриотический флешмоб», — считает доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Борис Ковалев.

«Если надо — повторим»

Историка Ковалева удивляет, почему в России всё чаще «ставится знак равенства между словами «патриотизм» и «милитаризм».

"Почему патриот — это человек, который должен прыгать на танки, стрелять из пушки, то есть проявлять некую агрессию? Конечно, в случае с парками «Патриот» это будет подаваться как защита Отечества, но мне эта милитаризация напоминает замечательную песню из кинофильма «Максим Перепелица»: «Пусть враги запомнят это:/Не грозим, а говорим./Мы прошли с тобой полсвета,/Если надо — повторим». У Советского Союза была 5-миллионная армия, однако наличие 5-миллионной армии и обязательной воинской службы почему-то не спасли Советский Союз. Почему-то ставка на сверхармию оказалась никакой, нулевой. Мне кажется, что патриотизм всё-таки должен был многоаспектным», — отметил Борис Ковалев.

Mil.ru Военная техника

В качестве примера интересной с исторической точки зрения военной экспозиции он назвал «Линию Сталина» под Минском в Белоруссии, а также аналогичные музейно-мемориальные комплексы в России. При этом, как подчеркнул историк, там демонстрируются подлинные объекты, расположенные именно на тех местах, где они были в военные годы, а экскурсии проводят хорошо разбирающиеся в истории специалисты.

Почём патриотизм для народа

Главный вопрос, на который пока нет исчерпывающего ответа — как дорого обойдётся российскому бюджету военно-патриотическая парковая сеть?

Известно, что на строительство парка в подмосковной Кубинке Минобороны в 2015 году потратило около 20 млрд рублей, примерно в ту же сумму оценивался проект парка «Патриот» в Севастополе. Объёмы финансирования заявленных 16 филиалов «Патриота» на 2019 год нигде не названы.

Ещё один вопрос: будут ли эти парки бесплатными для посещения? Ведь если мы говорим о воспитании патриотизма у молодёжи и о необходимости познакомить подрастающее поколение с образцами вооружения — всё это должно быть бесплатным.

Опыт Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот» показывает: экскурсии здесь платные, все тренажёры — тоже, парк зарабатывает и на конно-спортивной школе, и занятиями в огневом центре, и просто сдачей в аренду площадей под проведение любых мероприятий — от дней рождения до корпоративов.

Словом, как и любому бизнес-проекту, «Патриоту» нужно как-то окупать миллиардные инвестиции.

Ну и где тут патриотизм?