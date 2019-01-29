На территории ЦВО будут созданы 16 филиалов военного парка «Патриот»

Екатеринбург, , 10:34 — REGNUM В 16 регионах, где дислоцируются соединения и воинские части Центрального военного округа (ЦВО), будут созданы филиалы военно-патриотического парка «Патриот». Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

Отмечается, что парки появятся в Свердловской, Саратовской, Тюменской, Иркутской, Самарской, Оренбургской, Кемеровской, Ульяновской областях, в столицах Хакасии, Тувы, Марий Эл, Чувашии, Мордовии, Татарии, Башкирии и Алтайском крае.

«Для оснащения парков с баз хранения Центрального военного округа выделены демилитаризованные исторические образцы вооружения и военной техники. Открытие филиалов парка «Патриот» запланировано до конца года», — говорится в сообщении.

Ранее отмечалось, что военно-патриотические парки «Патриот» создаются в регионах «для статического показа военной техники и проведения военно-патриотических мероприятий». На выставке гости смогут увидеть, к примеру, полевые пушки, гаубицы, технику противовоздушной обороны и другие. Для некоторых парков Поволжья военная техника уже получена.

В Ульяновской области, к примеру, региональный филиал парка «Патриот» будет размещён на территории существующего парка имени В.Ф. Маргелова, который планируется реконструировать. В регионе отмечают, что совместно с «нашей 31-ой бригадой ВДВ» разработана концепция парка, включающая военно-исторический сектор, который будет расположен на территории воинской части, выставочные и культурно-досуговые площадки, а также сектор паркового комплекса на полигоне «Поливно». В военно-патриотическом парке планируется размещение образцов военной техники — вертолета МИ-8, машин БМД-1, БМД-2, самолёта Л-39, гаубицы Д20.

Напомним, первый в России военно-патриотический парк культуры и отдыха «Патриот» открылся в Одинцовском районе Московской области в 2015 году. В парке действуют несколько музейных комплексов, огневой центр для проведения тренировок и соревнований по стрельбе, центр военно-тактических игр. Также здесь проводятся международные мероприятия.