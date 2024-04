Уровень безработицы в Индии достиг кризисных показателей, однако национальное правительство заинтересовано в том, чтобы вы об этом никогда не узнали. В прошлом месяце индийские власти поспешно внесли поправки в конституцию, чтобы зарезервировать 10% государственных должностей для трудоустройства малоимущих. Правительственные должности могут гарантировать постоянную занятость и достойную заработную плату, поэтому они пользуются популярностью среди населения. К малоимущим в Индии относят домашние хозяйства, которые владеют очень маленьким земельным наделом или годовой доход которых составляет менее 800 тыс. рупий (примерно $11 200). По мнению социолога Сональде Десаи, под определение малоимущих подпадает около 95% населения Индии, пишет Каушик Басу в статье для издания The New York Times.

murthysnraj Индия

Относительно выделенных 10% государственных должностей нужно отметить, что там есть оговорка. На государственные должности не примут лиц, принадлежащих к обездоленным низшим кастам Индии, для них предусмотрены другие программы помощи. Это все равно, если бы правительство США зарезервировало 10% государственных должностей для всех, кроме афроамериканцев.

Как Индия скатилась до этого? Нынешний премьер-министр Индии Нарендра Моди, пришедший к власти в 2014 году, пообещал создать больше рабочих мест. Тогда Моди и его «Бхаратия джаната парти» заявили, что рабочая сила Индии является «опорой нашего роста». Согласно данным министерства труда Индии, уровень безработицы в 2013−14 годах составил 4,9%. Однако, согласно исследованию, проведенному правительственной индийской организацией NSSO, уровень безработицы в 2017−18 годах составил 6,1%, т. е. уровень безработицы достиг 45-летнего максимума.

Моди Нарендра

Измерить уровень занятости в Индии довольно сложно. Одна из причин этого заключается в том, что стандартное определение работы, т. е. наличие постоянной занятости в течение определенного количества часов и регулярной заработной платы, пришло из промышленно развитых стран. Согласно различным отчетам, более 80% граждан Индии работают или ищут работу в неофициальном секторе, причем многие работают от случая к случаю у разных работодателей, а не на регулярной основе. Поэтому экономистам сложно определить точный уровень занятости. Ситуация дополнительно осложняется тем, что правительство скрывает официальные данные о трудоустройстве. Два сотрудника NSSO на этой неделе подали в отставку в знак протеста против решения руководства NSSO не публиковать результаты своих исследований в сфере занятости.

Экономисты традиционно обращались к официальным данным министерства труда Индии, которое регулярно публиковало статистические данные до 2016 года, после чего внезапно приняло решение отказаться от этой практики. Теперь аналитикам приходится полагаться на другие источники, косвенные данные и частные исследования. Центр по мониторингу индийской экономики (The Center for Monitoring the Indian Economy) — уважаемая компания, которая собирает первичные данные по различным аспектам индийской экономики. Представители этой компании считают, что уровень безработицы в Индии в декабре 2018 года достиг 7,38%.

Согласно прошлогоднему крупному исследованию, проведенному центром устойчивой занятости при Университете Азима Премджи, уровень безработицы среди молодежи в Индии достиг 16%. На долю женщин приходится всего 16% рабочих мест в сфере услуг. В 2011 году женщины занимали всего 13% высших управляющих должностей, а к 2015 году этот показатель снизился до 7%.

Неофициальные данные свидетельствуют о том, что люди страдают. Темпы экономического роста в Индии остаются устойчивыми, но выгоды, связанные с этим ростом, почти полностью достаются высшим слоям общества, а рабочий класс оказался в сложной ситуации. Экономическая политика правительства Моди была непропорционально сосредоточена на нескольких крупных корпорациях. Правительство Моди пренебрегло мелкими компаниями, предприятиями сельскохозяйственного сектора и большинством рабочих. Результаты такой политики сейчас дают о себе знать.