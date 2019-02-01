Foreign Policy: Арабские военные оказались США не по зубам

Александр Белов, , 07:05 — REGNUM

Соединенные Штаты потратили 70 лет и десятки миллиардов долларов на военную подготовку арабских военных и не добились никаких особых успехов, пишет Кеннет Поллак в статье для издания The Foreign Policy.

В прошлом арабские союзники США часто не оправдывали ожиданий Вашингтона. Египетские военные, подготовленные американскими инструкторами, с треском провалились в 1991 году во время операции «Буря в пустыне». Как бы там ни было, египетские военные воевали немногим лучше, когда они находились под советской опекой. Иракские военные, прошедшие подготовку в США, потерпели крах в 2014 году, когда их заставили отступить несколько тысяч фанатиков из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Саудовские военные, прошедшие подготовку в США, так ничего и не смогли сделать после вторжения в Йемен в 2015 году, и сильно там увязли.

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Всё это вызывает чувство стыда. На протяжении десятилетий военная подготовка в США являлась одним из важнейших элементов союзнических отношений с ближневосточными странами. В последние несколько лет американцы стали присматриваться к возможности выхода из ближневосточного региона, однако мало кто хочет, чтобы после ухода американских войск Иран, ливанское движение «Хезболла», ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или другие враги США взяли регион под свой контроль. В идеале США могли бы оставить после себя сильных арабских союзников, способных защитить себя от общих врагов. Однако всё это до сих пор кажется несбыточной мечтой. Практически ничего не изменилось с 1950-х годов, когда США впервые начали подготовку арабских вооруженных сил.

Все усилия военных США обучить арабских военных оказались тщетными. ВВС США пытались обучить летчиков ВВС Египта летать на истребителях F-16 на протяжении десятилетий. Никто на оперативном уровне не хочет раскачивать лодку, указывая на то, что тактика египетских ВВС просто самоубийственна, а процесс обучения на самом деле был сфальсифицирован. Один американский пилот, который принимал участие в тренировочных полетах с пилотами ВВС Египта, заявил, что ему крупно повезло, потому что египетские пилоты не использовали боевые снаряды, иначе они бы потеряли не только много самолетов, но и пилотов, из-за своей нелепой тактики, прописанной в наставлениях ВВС Египта.

В арабском мире некоторые правители сильно напуганы тем, что их могут свергнуть амбициозные генералы, поэтому они намеренно поддерживают слабый уровень подготовки своих военных. Нередко это приводило к подрыву стратегического руководства, а также к низкому моральному духу среди солдат и отсутствию сплоченности подразделений. Арабский мир никогда по-настоящему не проводил индустриализацию. Подобное отставание в развитии означало, что многие арабы, пришедшие в армию, просто были не готовы к работе с продвинутой техникой. В результате этого арабские военные никогда не могли полностью раскрыть потенциал военной техники и поддерживать ее в надлежащем состоянии, поэтому они всегда выставляли на поле боя гораздо меньше танков, самолетов и артиллерийских орудий, в сравнении с количеством приобретенной техники.

Но наиболее важным фактором, обуславливающим сложившуюся ситуацию, являются арабские культурно-образовательные практики, которые приводят к тому, что военные остаются пассивными на всех уровнях военной иерархии и часто манипулируют информацией, чтобы избежать обвинений. В современном бою победа часто зависит от способности младших офицеров молниеносно реагировать на непредвиденные обстоятельства и использовать мимолетные возможности. Этому арабских военных никак не могут научить.

Наиболее эффективным подходом к подготовке арабских военных оказалось создание малых элитных подразделений, состоящий из солдат и офицеров, максимально усвоивших новые навыки ведения боя. Преимущество использования небольших элитных формирований заключается в том, что, если всё сделано правильно, это позволяет армии отобрать лучших солдат и офицеров, которых потом можно эффективно задействовать на определенном направлении. По сути, именно этот подход США использовали в Ираке после 2014 года, вложив значительные средства в создание небольшой элитной контртеррористической службы, которая не раз возглавляла крупные иракские операции против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Однако подход, подразумевающий создание элитных подразделений, носит весьма ограниченный характер. Альтернативой могло бы стать использование сильных сторон арабских военных и отказ от использования арабских военных в тех военных областях, в которых их использовать весьма трудно или просто невозможно. Арабские армии отлично ведут заранее отрепетированные действия и хорошо зарекомендовали себя в статических оборонительных операциях, нередко проявляя исключительную храбрость. Однако арабские армии не годятся для проведения военных маневров, специальных операций, операций, подразумевающих четкую координацию наземных и воздушных сил. Всё, что связано с гибкой и точной координацией боевых действий, лучше доверить западным силам.

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Не только США, но и другие страны не смогли повысить боевую подготовку арабских вооруженных сил. Это не вина США. Однако Соединенные Штаты уже давно должны были понять, что все попытки превратить арабских военных в точную копию американских морских пехотинцев оказались тщетными. Вместо того, чтобы пытаться обучить арабских военных новым навыкам, нужно было улучшить их подготовку в тех областях, в которых это возможно. Все попытки заставить их думать и действовать, как американцы, оказались безуспешными, вероятно, этого так никогда и не удастся добиться.

Однако в долгосрочной перспективе ситуация может существенно изменится. Арабское общество кардинально меняется, как в политическом и экономическом, так и в культурном плане. Об этом свидетельствует волна восстаний в 2011 году. Когда-нибудь новое арабское общество окажется лучше подготовлено для ведения будущих войн. Когда это произойдет, возможно, американским инструкторам уже не нужно будет обучать арабские армии. Черт побери, однажды может случиться так, что арабские инструкторы будут тренировать американских солдат.