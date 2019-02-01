События всегда разворачиваются по одному и тому же сценарию: всё начинается с разговоров о невероятно злом, недемократичном и некомпетентном государственном лидере, который якобы не имеет поддержки большинства своих граждан. После этого говорится, что Соединенные Штаты, верные «зову долга», должны предпринять ответные действия путем прямого или косвенного вмешательства. Вашингтон говорит, что он готов «спасти» всех этих бедных людей, чтобы, по словам, бывшего государственного секретаря США Джона Керри, «восстановить демократию», пишет Хилаль Каплан в статье для турецкого издания Daily Sabah.

Американские военные

Читайте также: Project Syndicate: США подписали соглашение о капитуляции в Афганистане

Мы становились свидетелями подобного заговора так часто, что в некотором смысле подобный сценарий можно назвать весьма обычным явлением для внешней политики Соединенных Штатов. Согласно имеющимся сообщениям, Соединенные Штаты в разные исторические периоды осуществили прямое или косвенное вмешательство во внутриполитическую ситуацию 17 стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Одним из последних примеров американской интервенции стала попытка переворота, направленного против бывшего венесуэльского лидера Уго Чавеса в 2002 году. Так же как и в случае Венесуэлы, в рамках своей интервенционистской политики США всегда оказывали всяческую поддержку латиноамериканским оппозиционным группам или политическим партиям, обычно происходящим из состоятельных семей, против избранных национальных правительств, проводящих политику, направленную против американского империализма.

Valter Campanato Agência Brasil Николас Мадуро с портретом Уго Чавеса

В качестве примера можно привести деятельность венесуэльской оппозиции в эпоху, когда Чавес находился у власти. Оппозиция Венесуэлы запустила «нефтяной локаут», в результате чего страна потеряла $20 млрд. Представители оппозиции потребовали, чтобы Чавес, избранный в ходе демократических выборов, покинул пост президента. Чавес ответил отказом и сместил оппозиционных деятелей с занимаемых ими постов, чтобы использовать нефтедоллары для поддержки национальных интересов, это привело к двукратному снижению уровня бедности. Противники Чавеса стали создавать образ «злого социалиста».

После прихода к власти нынешнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро та же оппозиция продолжила свою кампанию, поддерживаемую Соединенными Штатами. Представители оппозиции призвали бойкотировать выборы в учредительное собрание, после чего объявили результаты выборов недемократическими. Затем оппозиция вышла на улицу. Западные СМИ обходили стороной любые случаи насильственных действий со стороны оппозиции, в результате которых погибли более 50 человек во время протестных акций, проходивших в период с апреля по июль 2017 года.

Carlos Díaz Венесуэльская оппозиция на митинге

Протесты были настолько жестокими и крупными, что несколько протестующих стали наносить ножевые удары сторонникам Мадуро и даже сожгли несколько человек. Оппозиция организовала несколько политических убийств, включая убийства кандидатов в учредительное собрание. Что еще сделала венесуэльская оппозиция? Она поджигала государственные больницы, обстреливала общественный транспорт и совершала нападения на школы.

Читайте также: Project Syndicate: ЕС пока не осознает реальный масштаб ущерба от Брексита

Наконец, американский «спаситель» объявил о введении санкций против Венесуэлы, в том числе против государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela. Эти санкции привели к тому, что граждане Венесуэлы теперь сталкиваются с нехваткой продуктов питания, а в аптеках нет необходимых лекарства.

Отказавшись от своего принципа «невмешательства во внутренние дела», Банк Англии вдруг решил заморозить принадлежащие Венесуэле золотые активы на сумму в $1,2 млрд. Тем временем Европейский союз также не терял времени, присоединившись к антивенесуэльской кампании. ЕС продлит санкции против Венесуэлы еще на один год.

Казалось бы, что мы живем в постколониальный период, однако многое говорит об обратном.