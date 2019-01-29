Приведут ли майские выборы в Европейский парламент к политической революции в ЕС? Популистские и националистические партии, безусловно, рассчитывают на это. Эти партии обещают положить конец свободному передвижению людей в рамках ЕС, отменить санкции против России, отказаться от НАТО, отказаться от будущих торговых соглашений, отменить политику в сфере борьбы с изменением климата и запретить однополые браки, пишет Марк Леонард в статье для издания Project Syndicate.

ЕС

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Большая часть перечисленных обещаний уже давно включена в предвыборные программы партий евроскептиков. Крупный опрос, проведенный в 27 европейских странах Сьюзи Деннисон и Павлом Зерка из Европейского совета по международным отношениям (ECFR), который будет опубликован на следующей неделе, показал, что в этом году избиратели больше поддерживают обещания евроскептиков, чем в прошлом году.

В прошлом европейские выборы носили преимущественно общенациональный характер. Имела место низкая явка избирателей. Однако, похоже, что эти дни остались в прошлом. Нынешние выборы уже превратились в общеевропейское событие. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и вице-премьер Италии Маттео Сальвини создали популистский альянс. Они намерены захватить европейские институты и обратить вспять процесс европейской интеграции. Они предлагают не что иное, как переформатирование Запада на основе нелиберальных ценностей.

Более того, явка избирателей в 2019 году, скорее всего, будет намного выше, чем обычно, на 20−40%. Европейские популисты могут сделать ставку на европейцев, которые считают, что традиционные партии забыли о них. Если эти избиратели пойдут на выборы, а сторонники умеренных лидеров, таких как канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон, останутся дома, то результаты популистских партий могут значительно превзойти результаты нынешних опросов общественного мнения.

Elysee.fr Эммануэль Макрон и Ангела Меркель

Более того, исследование ECFR показало, что, даже получив парламентское меньшинство, группировка евроскептиков может серьезно ограничить возможности ЕС в решении проблем избирателей. Например, заполучив всего лишь одну треть парламентских мест, популисты могут заблокировать санкции против государств-членов, которые нарушают правила ЕС и принцип верховенства закона. В настоящее время ЕС ввел ряд санкций в отношении правительства партии «Право и справедливость» (PiS) в Польше и правительства Орбана в Венгрии. Популистские партии могут также сорвать переговоры по бюджету ЕС. Получив парламентское меньшинство или установив контроль над определенными парламентскими комитетами, евроскептики могут воспрепятствовать заключению международных торговых сделок и помешать назначениям в Европейскую комиссию. Популисты, которые получат места в парламенте, также будут стремиться ослабить внешнюю политику ЕС. Учитывая то, что многие европейские популистские партии имеют финансовые связи с Кремлем, их цель состоит в том, чтобы ослабить европейские санкции против России. Помимо этого, популисты также стремятся сорвать усилия, предпринимаемые европейскими правительствами в рамках Парижского соглашения по климату.

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Что еще хуже, проевропейские партии, похоже, оказались в ловушке, которую подготовили антиевропейские партии. По всей Европе либералы, зеленые и многие левые партии рассматривают выборы в Европейский парламент как борьбу между глобализмом и патриотизмом. Это политическое обрамление скорее сыграет на руку евроскептикам, чем кому-либо еще. Однако еще ничего не потеряно. Чтобы избежать разгрома, проевропейские партии не должны идти на поводу у евроскептиков, которые называют проевропейские партии сторонниками статус-кво в Брюсселе. Это означает, что проевропейские партии должны начать честно критиковать недостатки ЕС, избегая при этом неправильной поляризации.

Diliff Европейский парламент

По крайней мере в теории политика Макрона всё еще представляет собой лучшую проевропейскую альтернативу атавистическому национализму. Но для того, чтобы предотвратить популистскую революцию в мае, Макрону и другим европейским лидерам придется выйти за пределы тесного космополитического элитного круга. В противном случае они попадут в ловушку евроскептиков.