The Guardian: в чем причины роста военной напряженности в Арктике?

Анна Горохова, , 15:28 — REGNUM

Как климатические изменения провоцируют новый рост военной мощи в Арктике, и что предпринимают страны региона в попытке обезопасить свои северные границы — ученые, эксперты, дипломаты и представители власти обсудили на конференции Arctic Frontiers в норвежском городе Тромсё 22−24 января.

Россия вновь открывает и укрепляет базы времен холодной войны на Кольском полуострове. Норвегия параллельно укрепляет свое военное присутствие в высоких широтах Арктики. В октябре 2018 года состоялись крупнейшие за последние десятилетия учения НАТО на Севере Trident Juncture. Месяцем ранее Великобритания опубликовала новую «Арктическую оборонную стратегию», где объявила о том, что на территории Норвегии будут развернуты 800 коммандос, а исландское воздушное пространство будут патрулировать четыре истребителя Тайфун. США, также отправляя более сотни морских пехотинцев в регион на долгосрочную службу, грозит впервые отправить военные корабли через арктические судоходные пути.

https://regnum.ru/news/society/2507800.html

Но несмотря на то, что все эти шаги напоминают о времени холодной войны, по сравнению с той эпохой это слишком скромные меры, и во многих областях сохраняется сильный дух арктического сотрудничества, отмечает The Guardian. Нынешняя напряженность является результатом того, что климат в Арктике меняется в два раза быстрее, чем в других частях планеты.

«Причины роста военной активности заключаются в том, что страны обеспокоены призраком открытой воды, — сообщил The Guardian один из докладчиков конференции в Тромсё Клаус Доддс, профессор геополитики в Королевском Холлоуэйском университете Лондона. — Уникальная архитектура безопасности в Арктике зависит от ледового покрова и разрушится, если Арктика станет еще одним океаном».

Растет интерес бизнеса к региону. Прошлым летом по Северному морскому пути из Азии в Европу впервые прошел контейнеровоз компании Maersk. Энергетические компании осваивают новые месторождения нефти и газа.

Кроме того, отдаленные регионы становятся важными геополитическими точками. Тот же Тромсё когда-то был крошечным торговым постом. Сегодня это туристический центр и ворота на пути к богатым запасам севера.

«Мы находимся в непривычной политической и экономической ситуации. Так много людей стучат в нашу дверь, включая представителей бизнеса и власти из Китая, Пакистана, Сингапура и Марокко», — рассказала The Guardian мэр Тромсё Кристин Реймо.

Норвежские политики, выступая на конференции, старались преуменьшить значение нынешнего военного наращивания. Экс-министр обороны Эспен Барт Эйде оспорил связь между изменением климата и военным присутствием стран в Арктике:

«Это происходит не из-за наличия прямой угрозы, а по мере того как Арктический регион приобретает более важное значение, поэтому повышенное военное присутствие вполне естественно».

Эйде сравнил ситуацию с Южно-Китайским морем, где Китай, США и другие страны конкурируют, не используя оружие, а только демонстрируя свой военный потенциал.

Однако напряженность налицо. В своей программной речи министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде пожаловалась на действия России на Крайнем Севере и заявила о планировании встречи с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым: «Самое главное — начать политический диалог и говорить не только о том, о чем мы договариваемся, но и о том, о чем мы не договариваемся».

По словам Теймураза Рамишвили, посла России в Норвегии, военная модернизация с российской стороны назрела после двадцати лет пренебрежения, и ее значение не следует преувеличивать.

«В Европе есть военные объекты, которые используются в мирных целях. Почему то, что положительно воспринимается в Европе, не может быть использовано в России? — спросил он. — Для нас это прежде всего вопрос устойчивого развития российской территории. Это не открытая вода, это российская территория. Арктика не является природным курортом. Это место, где русские жили долгое время».

В настоящее время грузовые компании, использующие северные судоходные пути, вынуждены пользоваться услугами России. Но, пишет Guardian, это может измениться по мере отступления морского льда и открытия арктических маршрутов в международных водах. Китай, который объявил себя «почти арктической нацией», входит в число стран, изучающих эти возможности. В прошлом году страна начала строить второй ледокол и опубликовала Белую книгу о госполитике в Арктике.

https://regnum.ru/news/polit/2543054.html

США, для сравнения, отстают. Хотя американские атомные подлодки эксплуатируются в течение десятилетий, поверхностный флот к арктическим условиям подготовлен плохо.

«Там есть все, кроме нас, — заявил министр военно-морских сил США Ричард Спенсер в прошлом месяце. — Угроза вернулась, и мы должны сосредоточиться». Спенсер призвал к строительству порта на Аляске и увеличению числа навигационных операций в течение 2019 года на северных маршрутах.

Перспектива появления американских военных кораблей вблизи обширной Северной границы России, несомненно, усилит беспокойство, считает Лиза Мурковски, сенатор США от Аляски.

«Для США важно проецировать военную мощь, но действия не должны быть чрезмерно провокационными», — сказала она в ходе своего выступления в Норвегии. Проблема, по ее словам, заключается в том, что Белый дом не обновил свою арктическую стратегию: «При таком управлении мы не считаем свою роль арктической нации приоритетом».