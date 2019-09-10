Всякий раз, когда я или кто-то другой начинает говорить об увеличении военного бюджета США, критики всякий раз начинают напоминать о том, что военные расходы США сопоставимы с совокупными военными расходами восьми стран мира. США и так тратят намного больше, говорят критики, чем любой возможный противник Вашингтона. Однако данный аргумент в реальности настолько искажен, что его можно назвать фикцией, пишет Роберт Самуэльсон в статье для издания The Washington Post.

Американские военные

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Сравнение военного бюджета США с военными бюджетами других мировых держав может ввести в заблуждение по ряду причин. Одной из них является высокий уровень секретности. «То, что они говорят нам, не соответствует их реальным военным расходам», — считает сотрудник вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Тодд Харрисон. Во-вторых, после окончания Второй мировой войны США взяли на себя стратегическую ответственность за обеспечение стабильности в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Ни Китай, ни Россия пока не ставят перед собой сопоставимые цели. В этом причина роста американских военных расходов и сохранения относительно низкого уровня военных бюджетов в других странах, уверен Харрисон. У Вашингтона есть 10 «полноразмерных» авианосцев для проецирования своей мощи за рубежом. Ни одна другая страна не может сравниться с США по численности авианосцев. Перемещение войск, танков, кораблей и самолетов по всему миру обходится очень дорого. В 2017 финансовом году американским военным потребовалось 98 млн баррелей нефти общей стоимостью $8,8 млрд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Можно привести еще одну причину, по которой уровень китайских и российских военных расходов значительно ниже американских. Просто КНР и России дешевле обходится содержание своих солдат и моряков. США — это состоятельная страна, вооруженные силы которой формируются за счет добровольцев, поэтому Вашингтону приходится устанавливать дополнительные льготы и конкурентоспособную заработную плату, чтобы привлечь в вооруженные силы необходимое число добровольцев. В Китае и России существуют более низкие цены. Они могут позволить себе взять на службу большее число солдат за меньшие деньги.

«Из-за различий в покупательной способности в разных странах… обе страны гипотетически могли бы иметь в своем распоряжении одинаковое количество войск с одинаковым уровнем подготовки при наличии совершенно разных уровней военных расходов», — говорится в отчете консервативного аналитического Центра национальной обороны фонда «Наследие» за 2017 год.

Давайте разберемся, как это работает на практике. В отчете фонда «Наследие» указано, что США в 2016 финансовом году потратили на оборону $606 млрд. Также в отчете были перечислены восемь стран, совокупный военный бюджет которых также составил $606 млрд. Уровень военных расходов в КНР в 2016 году составил $226 млрд, в России — $70 млрд, в Саудовской Аравии — $61 млрд, во Франции и Индии — по $56 млрд, в Великобритании — $54 млрд, в Японии $42 млрд, а в Германии — $41 млрд.

Отчет фонда «Наследие» был подготовлен на основе оценок, составленных уважаемым Стокгольмским международным институтом исследований проблем мира (SIPRI). Он собирает данные о расходах на оборону в местной валюте и конвертирует их в доллары по преобладающим обменным курсам. Однако существует еще один способ пересчета местной валюты в доллары. Этот способ называется паритетом покупательной силы (ППС). Предполагается, что вещи одинаковой ценности в разных странах должны иметь одинаковые цены. Отсюда следует, что два сопоставимых истребителя в разных странах должны иметь одинаковую цену.

Когда эксперты фонда «Наследия» внесли приблизительные коррективы с учетом ППС, то совокупные военные расходы в перечисленных восьми странах практически удвоились — с $606 млрд до $1,1 трлн. Китайские военные расходы выросли на 66% до $376 млрд, а военные расходы России — на 150% до $176 млрд. Идея о том, что соотношение военных расходов США с нашими потенциальными противниками составляет примерно 8:1, выглядит нелепо.

Defense.gov Танки

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Во времена холодной войны — с 1950 года по 1990 год — военные расходы США составляли в среднем 40% федеральных расходов и 7,4% ВВП. Сегодня аналогичные цифры составляют 15% и 3,13% соответственно, согласно недавнему отчету Центра стратегических и международных исследований.

Здесь я не собираюсь детально прописывать, какой должна быть наша оборонная политика. Я преследую более скромную цель: дискредитировать ложное и опасное представление, поддерживаемое многими, о том, что США обладают настолько подавляющим военным превосходством и передовыми технологиями, что могут позволить себе сокращение военного бюджета. По мнению ряда экспертов, Вашингтон в настоящий момент отстает по ряду критически важных технологий, включая кибероружие и искусственный интеллект.