Почти год белорусов морально подготавливали к празднованию знаковой даты в истории республики — столетию провозглашения первого белорусского государства, коим официально пока считается Белорусская Советская Социалистическая Республика. Была она учреждена большевиками в Смоленске 1 января 1919 года как Советская Социалистическая Республика Белоруссия, позже переименованная и известная нам по аббревиатуре БССР.

Почтовая марка, посвящённая 100-летию образования БССР

БССР — одна из 15-ти республик СССР, соучредительница ООН и «сборочный цех Советского Союза». За время своего существования, особенно в сталинский период, она развивалась невиданными и до сих пор непревзойдёнными темпами, превратившись в мощный индустриальный центр нашего временно разделённого Отечества. На советском наследстве до сих пор существует Республика Беларусь — переименованная в 1991 году и радикально трансформированная бывшая советская республика, являющаяся с 1994 года президентской с бессменным лидером — Александром Лукашенко.

Флаг ССР Белорусия

Весь 2018 год руководство постсоветской Белоруссии готовилось пышно отпраздновать 100-летие провозглашения БССР. Центральные улицы городов были увешаны транспарантами и плакатами, напоминающими о приближающемся юбилее. По линии чиновничьей «идеологической вертикали» в учебные заведения и госорганизации пришли соответствующие разнарядки. Всё указывало на то, что власти намерены взять реванш за состоявшуюся с их же благословения в марте прошлого года массовую акцию националистов — празднование 100-летия фейковой «Белорусской Народной Республики». Наступило 1 января 2019 года —и… тишина.

Первым сигналом о том, что руководство Белоруссии не собирается ничего праздновать, стало новогоднее обращение бессменного белорусского руководителя. В этом своеобразном поздравлении он отметил:

«Но особую теплоту своих слов я направляю вам, труженикам полей и заводов, нашей интеллигенции, защитникам Отечества, старшему поколению и старикам. Всем, кто создал на благодатной белорусской земле первое суверенное и независимое государство, продолжает творить его настоящее. Мы должны укрепить свою государственность на принципах честности и справедливости и именно такой сохранить страну для детей и внуков».

«В уходящие мгновения старого года мы всматриваемся в очертания нового, 2019, года. Это год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Это год 25-летия Основного закона Беларуси. Это год II Европейских игр. Это будет год тяжелого труда, побед и поражений», — сказано в официальном обращении-поздравлении.

Как видно из официального, тщательно выверенного и распространённого всеми государственными СМИ текста, среди значимых дат 2019 года нет 100-летия образования БССР — первого белорусского государства, ведь именно так оно позиционируется в учебниках по таким предметам, как «История Беларуси», «Основы идеологии белорусского государства» и находящимуся на низком старте «Основам белоруской государственности». Тогда многие сочли, что это такой хитрый ход и в первый день нового года будет пафосное официальное обращение-поздравление, а затем с первого рабочего дня — то есть со среды 2 января — начнётся серия тщательно подготовленных научных, массовых и прочих мероприятий.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Наступил понедельник 7 января, и можно с уверенностью констатировать: ничего подобного за прошедшую неделю в Белоруссии отмечено не было. За этот период (по 6 января включительно) Лукашенко посчитал нужным направить поздравления кому угодно и по каким угодно поводам, но не белорусскому народу со знаковой датой.

В частности, как сообщает президентская пресс-служба, он «от имени белорусского народа и себя лично» поздравил президента Судана Омара Хасана Ахмеда аль-Башира с Днем независимости — и с таким же праздником — президента Мьянмы Вин Мьина; глав правительства и Компартии Кубы — с 60-й годовщиной Дня освобождения; президента Грузии Саломе Зурабишвили — с 25-летием установления дипломатических отношений между постсоветскими республиками. Лукашенко также поздравил работников и ветеранов системы органов и организаций социальной защиты со 100-летием системы органов по труду и социальной защите; поздравил теннисистку Арину Соболенко с победой на турнире WTA в Шэньчжэне, а 3 января поздравил участников и болельщиков хоккейных соревнований с началом нового спортивного года. То есть все эти персоны и поводы для Лукашенко гораздо важнее, чем поздравление белорусов со 100-летием первого в истории белорусского государственного образования.

Александр Лукашенко

Судя по комментариям в социальных сетях, многие до сих пор не могут найти рационального объяснения произошедшему, выражая как минимум недоумение. Те, кого называют «упоротыми лукасеками», весьма сдержанны: они или многозначительно молчат и переводят стрелки, или комментируют ситуацию в духе «так надо», или ссылаются на «непростую ситуацию» — последствия декабрьских переговоров Александра Лукашенко с президентом России. В конце 2018 года Владимир Путин ясно дал понять, что Москва не намерена продолжать спонсорскую помощь «белорусскому чуду», которое «телепается» от кризиса к кризису и единственное, что может гарантировать белорусам в 2019 году, — тяжёлый труд и поражения (не исключены также и победы).

Всё, на что хватило руководства Белоруссии, так это на несколько локальных всплесков в государственных СМИ: вышло телешоу с известными в узких кругах персонами, Минсвязи отпечатало в Бобруйской укрупнённой типографии и погасило марку «100 лет БССР», а также лживое и игнорирующее копирайт государственное информагентство БелТА опубликовало материал по случаю юбилея. В публикации госинформагентства сказано, что «Белнацком заложил основы будущей белорусской советской государственности». Сообщается, что в 1918 году «Центральное партийное и советское руководство согласилось на провозглашение независимой Социалистической Советской Республики Беларуси», а в 1920 году «советским руководством было решено повторно провозгласить Советскую Социалистическую Республику Беларусь» — на самом деле государств с таким названием никогда не существовало.

Белтелерадиокомпания пошла дальше: распространяющее ложь и дезинформацию «Агентство теленовостей» выпустило «серию межпрограмных роликов» к 100-летию БССР. Среди них — сюжет, посвящённый памяти «нашего Песняра Владимира Мулявина», родившегося в РСФСР и никогда не называвшего себя ни белорусом, ни тем более белорусским националистом или сепаратистом. Из шести представленных АТН видеороликов видно, какая эклектика царит в головах чиновников постсоветской республики: здесь и один из основателей русофобского «Белорусского народного фронта» писатель Василий (Василь) Быков, и советский космонавт Пётр Климук, и советский партизан (которого в соседней Польше называют «террористом») Кирилл Орловский, и лауреат Сталинской премии (за активное прославление коллективизации, дерусификации, товарища Иосифа Сталина лично и в совокупности со всем партийно-советским руководством) Якуб Колас.

Отдельный ролик незамысловато назван «100 лет БССР» и в нём хитро переплетены старые и новые националистические мифы, призванные обосновать «белорусскую государственность» как естественный процесс и намекнуть на якобы имеющуюся основу под лживыми заявлениями нынешних официальных националистов во власти вроде главы МИДа Владимира Макея. В конце декабря этот чиновник публично заявил о том, что то ли он во множественном числе, то ли он с группой своих товарищей-долгожителей вынашивали сепаратистские планы: «Об этом суверенитете и независимости мы мечтали, думали на протяжении многих-многих веков».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Макей

На самом деле русские на Белой Руси, точно так же, как и русские на Малой Руси, Чёрной Руси и других русских землях веками мечтали о воссоединении и восстановлении некогда единой Руси, с раздробления которой по феодальным уделам и началась многие беды. Об этих вековых мечтах говорят все известные нам источники. Ни одного исторического источника в подтверждение лживых измышлений министра иностранных дел постсоветской Белоруссии не существует.

В этих и других роликах пропагандисты из БТ ловко подтасовывают факты, что-то недоговаривают, что-то приуменьшают или, наоборот, преувеличивают, создавая иллюзию некоего незамеченного современниками масштабного процесса, итогом которого стало образование формально самостоятельного белорусского государства. Причём «белорусского» в том смысле, который в него закладывали националисты начала XX века — русофобы, сепаратисты и коллаборационисты.

Не случайно в последние годы Институт истории Академии наук экс-БССР столь большое внимание уделяет продвижению новых мифов и реставрации старых — например о состоявшемся в декабре 1917 года так называемом «Всебелорусском съезде», который якобы стал «первой попыткой провозглашения Беларуси как самостоятельного государства». При этом пропагандисты цитируют документы, в которых говорится о самоуправлении в «крае», что совсем не тождественно государственному управлению в самостоятельном государстве.

И госпропагандисты, и маргинальные националисты превратили «Всебелорусский съезд» в фетиш. На это мероприятие якобы собрались представители всех слоёв белорусского народа со всех белорусских регионов. Регионов непонятно какого образования — Белоруссия тогда существовала лишь как этнографический регион, а в административно-территориальном обозначении считалась Северо-Западным краем России (Российской империи, после 1917 года — Российской республики и РСФСР). Никто этих «всебелорусских» самозванцев не избирал, даже их точное количество и имена до сих пор не известны — то есть легитимности у этого самочинного сборища не было никакого. Тем не менее некая группа политических авантюристов, преступно присвоившая себе право вещать от имени ничего не подозревающих белорусов разных сословий, нарисовала себе фальшивую массовость собрания и наштамповала кипу бумаг, которыми затем ловко жонглировали все, кому не лень. От имени разогнанного «Всебелорусского съезда» впоследствии вещали и местечковые сепаратисты, и криминальные элементы, и даже пособники гитлеровских оккупантов, продолжившие «барацьбу за Беларусь» в качестве агентуры ЦРУ.

100 лет БССР так и не состоялось. Верховный совет (парламент) республики после августовских событий 1991 года оказался под управлением небольшой группы местечковых нациков, изменив в угоду им Конституцию, символику и даже название республики. Поэтому праздновать в наши дни 100-летие БССР так же рационально, как и юбилеи давно канувших в Лету государственных образований — Византийской империи, Крымского ханства — или failed states вроде упомянутой БНР или так называемой Гуляйпольской республики.

Шильда военно-дипломатической миссии БНР в Латвии и Эстонии

Однако оторванная от народа (не от власти) «идеологическая вертикаль» чиновников Белоруссии упорно педалирует националистические мифы, пытаясь, с одной стороны, встроить их в апологетику «тысячелетней белоруской государственности» (для этого «навуковцы» в НАН даже породили инновационную трактовку термина «государственность»), с другой — как-то сочленить националистическое сепаратистское мифотворчество с объединительными процессами в рамках постсоветских интеграционных структур (Союзное государство Белоруссии и России, ЕАЭС, ОДКБ и т. д.). Проблема в том, что у так называемых «идеологов» нет своей повестки, и они банально воруют идеи у националистического андеграунда. В свою очередь, националисты рады помочь не только идеями, видя, что бесталанный и коррумпированный госаппарат в конечном итоге работает на реализацию русофобского сепаратистского проекта.

Такое положение дел объясняет, почему «внезапно» в Белоруссии началось идеологическое перерождение так называемой элиты, почему русофобы и националисты находятся на ответственных должностях или являются субподрядчиками МИДа и других госструктур, почему за почти 20 лет у Союзного государства не появилось не то что общего парламента и единой валюты, но даже государственной символики. Когда на брестском заседании Союзного Совмина председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поставил вопрос о реализации союзного договора, то буквально на следующий день Александр Лукашенко как бы вдруг заговорил о «впихивании» Белоруссии в состав России, о стремлении кое-кого где-то в Москве лишить постсоветскую республику «святого» с применением сложного акробатического приёма.

«Шантажировать нас, пытаться наклонять, стать коленом на грудь бесполезно», — заявил 14 декабря Лукашенко. После последующих московских переговоров с обсуждением дотаций, нефтегазовых, интеграционных и прочих вопросов он надолго замолчал.

Вне этих идеологического, политического и экономического контекстов трудно понять, почему чиновники, «государственные учёные», а также сознательные латентные и открытые националисты занимаются самовнушением, проговаривая такие мантры, как «Республика Беларусь состоялась как независимое и суверенное государство, признанное мировым сообществом». Таким образом они подавляют в себе очевидный когнитивный диссонанс, противоречие их представления об идеальном и должном историческим фактам и объективной реальности современности.

Поэтому известный специалист по постсоветскому национализму в Белоруссии и на Украине, соавтор книги «Белорусский национализм против русского мира» Владислав Мальцев в опубликованной на севастопольском новостном портале ForPost статье вполне резонно проводит параллели между заявлениями Александра Лукашенко и его давнего политического врага Зенона Позняка, обращает внимание на вышедшую 30 декабря 2018 года в прайм-тайм передачу «Точки отсчета» гостелеканала «Беларусь-1». Как выясняется, дело дошло до демонстрации карт вековой давности, согласно которым Белоруссию «обрезали» на земли, входящие ныне в состав России, Литвы, Латвии и Украины.

«Фильм кошмарный по исполнению, настолько убогий, что напоминает позднесоветские дешевые поделки — максимум покажут фасад какого-то здания, а дальше телекартинка забивается одними и теми же черно-белыми фотографиями и косноязычными экспертами. Видимо, делали его как можно быстрее, то есть — уже в условиях заявлений Москвы о необходимости углубления интеграции. Вот мол наш ответ на это — да вообще-то вы нам еще должны пару областей вернуть как «этнически белорусские»!» — констатировал Мальцев.

Трудно не согласиться с его мнением. Особенно учитывая, что дата 1 января 1918 года — как и 17 сентября, как и 7 ноября, как и многие другие «красные дни календаря» — совершенно не вписывается ни в прежний идеологический заказ (завершившийся фиаско после «распила» миллиардов бюджетных денег), ни в нынешние реалии (легализованный русофобский национализм с ревизионизмом и прочими «вышиванками»). К сожалению, академик-западнорусист Евфимий Карский ни при большевистской «белорусизации», ни при нынешней не мог и не может ответить на репрессии и жульничество местечковых националистов-русофобов. Его филологические и этнографические исследования используются его идейными оппонентами и политическими проходимцами для обоснования проекта, враждебного общерусскому единству, — то есть тому, за что на самом деле веками боролись предки нынешних белорусов и заплатили за это огромную цену чудовищных страданий и колоссальных испытаний.

Cesco Белорусские националисты

Очевидно: все эти манипуляции с картами, заявления должностных лиц и госпропагандистов — не их самодеятельность. Следовательно, белорусы вправе предъявить претензии не столько к Белтелерадиокомпании и Мининформу, которые выступали лишь исполнителями, и уж тем более не к спецслужбам, которые всё это курируют и с которыми согласовывается едва ли не каждый шаг создателей подобных продуктов, сколько первому лицу республики.

За отрицанием исторической памяти и переформатированием общерусского общественного сознания торчат уши идеологов и практиков пробирочного синтеза «модернового проекта», о котором так любят рассуждать националисты всех мастей в государственных и негосударственных учреждениях Белоруссии, в том числе в номенклатурном объединении РОО «Белая Русь». На очереди — использование фактора «белоруской автокефалии». Судя по сообщениям самих «автокефалистов», близких к отдельным священникам Белорусского экзархата РПЦ, а также по заявлению «православного атеиста» Лукашенко о «нашей церкви», пресловутый украинский сценарий для Белоруссии не столь уж далёк. Тем более, что консультанты официального Минска из лондонского Chatham House прямо рекомендуют использовать украинский опыт и приводят Украину в качестве примера для желаемой на Западе трансформации Белоруссии.

Россия не должна наблюдать за этим безучастно. Наверное, стоит использовать передовой зарубежный опыт, который за последние десятилетия западные друзья и партнёры успешно демонстрировали в Европе и по всему миру.