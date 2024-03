ИА REGNUM продолжает знакомить читателей с результатами работы профессора Московского университета имени М.В. Ломоносова Алексея Юрьевича Ретеюма, посвященной дальнодействиям в Солнечной системе (см. статьи «Послеледниковая эпоха голоцена закончилась. Началась новая эпоха — нооцен» и «Связь Земли и Солнца через вихри эфира»).

* * *

Введение

Природа периодических колебаний солнечной активности, открытых Самуэлем Генрихом Швабе, служила предметом научных дискуссий на протяжении более полутора веков.

Уже первые исследователи солнечной активности высказывали предположение об экзогенном происхождении её изменений. Иоганн Рудольф Вольф с 1859 года развивал мысль о доминировании в Солнечной системе Юпитера с его периодом обращения, весьма близким к 11-летнему циклу (при подчиненной роли Сатурна, Венеры и Земли, отвечающих за кратковременные вариации).

Ричард Кристофер Кэррингтон, подводя итог своих наблюдений, писал в 1863 году, что расстояние до Юпитера — «единственное приемлемое приближение» для числа солнечных пятен, поскольку прослеживается «очень хорошее общее соответствие» между максимумами их частоты и положением планеты в афелии.

Балфур Стюарт в 1864 году подтвердил тот факт, что

«солнечная поверхность полна солнечных пятен, когда Юпитер далеко от нашего светила, и свободна от них, когда он находится близко».

Вслед за основоположниками солнечной астрономии несколько поколений ученых, изучавших самый важный периодический феномен, вплоть до наших дней связывали его с обращением Юпитера и других планет, несмотря на значительную временную невязку и отсутствие сведений о действующей силе.

Однако гораздо больше сторонников приобрела эндогенная гелиофизическая гипотеза, хотя она за вековую историю своего развития не смогла ответить на целый ряд ключевых вопросов:

1) что служит источником периодических и непериодических колебаний состояния звезды;

2) почему существует ярко выраженная 11-летняя цикличность, а не какая-нибудь иная;

3) как связаны между собой разные циклы;

4) чем объясняется быстрый подъём и медленный спад солнечной активности в рамках одного цикла;

5) откуда берут начало отклонения в длительности, интенсивности выделения энергии и других характеристиках нечётных и чётных циклов;

6) какова причина необыкновенной устойчивости 11-летнего цикла, прослеживаемого по кольцам деревьев, начиная с пермского возраста;

7) зачем народы на разных континентах ещё в каменном веке создали и до сих пор используют календари, основанные на 12-летней периодичности Юпитера и 20-летней периодичности Юпитера — Сатурна.

Для решающей проверки эндогенной гипотезы циклов, видимо, нельзя придумать соответствующий критический эксперимент из-за неустранимости возможного влияния планет, в то время как альтернатива поддается тестированию в разных вариантах. Имеются в виду конфигурации планет при аномалиях солнечной активности, в первую очередь, в периоды минимумов и максимумов.

Из теории синхронизации вытекает положение о главном системообразующем начале всех возмущений солнечных оболочек. Это планета Юпитер.

Сидерический период Юпитера измеряется 11,86 лет. Для синхронизации с его движением Марс должен сделать 6 оборотов вокруг Солнца в течение 11,28 лет, Земля — 12 оборотов за 12 лет, Венера — 18 оборотов за 11,07 лет, а Меркурий — 46 оборотов за 11,04 лет. Медиана этих наименьших величин длительности периодов, кратных периоду Юпитера, составляет 11,17 лет, что в точности равно средней длительности 23 циклов за 1755−2009 годы.

Малые и большие циклы солнечной активности и функционирования Солнечной системы в целом объединены 179-летней периодичностью относительных движений звезды, обязанной своим происхождением эффекту синхронизации внешних планет с Юпитером (11,86 лет х 15 ≈ 179 лет). Отклонения от матричного образца обусловлены постоянными изменениями конфигурации планет от цикла к циклу, которые тем не менее повторяются через 89 лет (89 лет х 2 ≈ 179 лет) или другие кратные сроки.

* * *

Что показывают солнечные пятна

На сегодня мы располагаем информацией, которая позволяет установить закономерности периодических колебаний активности звезды по площади солнечных пятен за 318 лет, что согласно критерию длины ряда необходимо и достаточно для статистически строгих выводов. Простой и эффективный путь обработки солнечных данных был предложен в свое время Чарльзом Кри. Его метод наложенных эпох сводится к анализу совокупности частей ряда, начинающихся с одного и того же определенного момента, который принимается в качестве существенного для рассматриваемых событий. Иначе говоря, это один из способов проверки гипотезы временной упорядоченности. В нашем случае точкой отсчета будет служить момент прохождения планетой афелия. Результаты первого опыта, свидетельствующие о почти двукратном отличии чисел Вольфа при разных положениях планеты по отношению к звезде не оставляют никаких сомнений в реальности эффекта подавления солнечной активности Юпитером (Рис. 1).

Рис. 1. Изменения солнечной активности при движении Юпитера по орбите. Осреднение чисел Вольфа за период 1708–2016 гг., 26 циклов. Источник: расчет по данным World Data Center for the production, preservation and dissemination of the international