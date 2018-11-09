Правительство вновь применило «кнут» к российским нефтяникам. Помимо «заморозки» розничных цен на бензин и дизельное топливо в России действует теперь и заморозка мелкоооптовых цен. Достигнутое накануне соглашение практически моментально повлияло на внутренний топливный рынок. Судя по данным Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи, уже накануне, 1 ноября, стоимость бензина АИ-92 снизилась на 2,55%, АИ-95 — на 5%.

Иван Шилов ИА REGNUM Снижение цен на нефть

Напомним, стремительный рост цен на бензин и дизельное топливо произошёл весной 2018 года. В мае — июне 2018 года цены выросли на 10%. В условиях падения рубля и дорожающей нефти вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНКи) предпочли экспорт насыщению внутреннего рынка. Тогда правительство решило понизить топливные акцизы в обмен на обещание о заморозке розничных цен.

Почувствуйте разницу

«Из-за снижения курса рубля и дорогой нефти литр АИ-92 в октябре, например, компании продают в среднем на 4 руб. дешевле, чем могли бы продать на экспортных рынках», — подсчитывали для РБК аналитики Vygon Consulting.

Иван Шилов ИА REGNUM Заправка автомобиля

О том, что из-за заморозки цен с 1 июня нефтяные компании недополучили около 150 млрд рублей, ранее заявлял директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов.

Однако эти выпадающие доходы ВИНКи с лихвой окупают на экспорте.

«В 2018 году они заработали 1,5 трлн руб. девальвационной прибыли в добыче: резервы для временного сдерживания цен у них имеются», — отмечает источник РБК, близкий к правительству.

Как говорится — «почувствуйте разницу»: 150 млрд руб недополученной прибыли против 1,5 трлн руб сверхдоходов.

Справедливая «заморозка»

Кроме простых потребителей единственными, кому не поздоровилось в этой ситуации, стали независимые нефтяные компании и владельцы коммерческих АЗС.

«В мае 2018 года нашим президентом было обещано, что монополисты заморозят цены из-за социальной напряженности. Но при этом не была заморожена оптовая цена. Соответственно, сейчас оптовая цена на нефтепродукты превышает розничные цены порядка на 3−9 рублей. На дизельное топливо цена пришла существенная. Соответственно, оказались заложниками ситуации независимые АЗС», — пояснил представитель Ассоциации независимых АЗС в Забайкальском крае Павел Сорокин.

Цитата из х/ф «Королева бензоколонки». Реж. Алексей Мишурин, Николай Литус. 1962. СССР АЗС

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Кнут без пряника

Поэтому неудивительно, что ВИНКи пошли на новое соглашение с правительством и согласились на заморозку мелкооптовых цен. Ведь глава российского правительства Дмитрий Медведев а вслед за ним и вице-премьер Дмитрий Козак вполне конкретно дали понять: либо «заморозка», либо ограничение экспорта.

«Козак нефтяникам рассказал страшилку: «Вам нужно снизить оптовые цены для того, чтобы наценка на АЗС осталось 2700 рублей за тонну. Если вы этого не сделаете в ближайшие дни, то 2 ноября мы введём заградительные пошлины на нефть. И всё, у вас праздника больше не будет», — отмечал ранее в интервью ИА REGNUM вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвиейко.

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Казалось бы — всё хорошо, цель достигнута, цены на моторное топливо пошли вниз. Вопрос в другом — надолго ли? По сути, проблема с дорожающим бензином не решена. Нефтяники не могли не пойти навстречу правительству, задействовавшему «кнут». Но в отсутствие «пряника» не исключено, что какое-то время цены на бензин и дизтопливо вновь будут держаться «на честном слове», а затем пойдут вверх.

Ведь заморожены цены, но не затраты: по тарифам, по выплатам кредитов, по налогам, акцизам и сборам. В экономической политике правительства уже несколько лет нет места долгосрочным стратегиям. Иначе почему каждый раз, когда планируется очередной годовой бюджет, поправки в Налоговый кодекс, предполагающие понижение, снижение акцизов, пересматриваются, и в итоге мы получаем только повышение налоговых ставок?

Галина Брусницына ИА REGNUM Куда кривая вывезет?

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В ситуации, когда цена на нефть стала расти, а курс рубля благодаря бюджетному правилу уже не корректировался в сторону усиления, накопленный от диспаритета цен негатив привёл к стремительному росту цен на розничном рынке нефтепродуктов. Но вопреки всем доводам экспорт российских нефтепродуктов не претерпел никаких ограничений. Такого управления рынком даже до нового года может не хватить. А про заявленное с 1 января 2019 года повышение топливных акцизов, НДС и НДПИ уже и думать страшно.