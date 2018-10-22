Экономический рейтинг регионов России: кто важнее
Рейтинг регионов России составлен по той же методике, что и ранее выпущенный рейтинг важности регионов Казахстана.
В этом рейтинге рассматриваются регионы с точки зрения государства, а в стандартной трехсторонней схеме есть еще население и бизнес, у которых на те же самые объекты закономерно сформирован другой взгляд. При этом ставится во главу угла экономика, хотя для государства регион может быть важен еще по военным причинам, социальным, может учитываться и точка зрения действующей элиты и т.д.
Данный экономический рейтинг рассматривает регионы с точки зрения макроэкономики, хотя для экономики важны еще и транспорт, количество крупных промышленных предприятий, занятость, доходы населения и большое количество других параметров. Так что он довольно ограничен, как и все рейтинги, что следует отдельно оговорить заранее.
Отличается и методика сбора данных. К примеру, в России, в отличие от Казахстана, нет отдельного списка крупных налогоплательщиков, в отношении которых налоговики ведут отдельный мониторинг. В каждом регионе России налоговики формируют свой список крупнейших налогоплательщиков, каждый раз используя свою шкалу. Поэтому сводного списка для всей страны пока нет. Вместо данных о налогоплательщиках в качестве показателя развития крупных корпораций взяты данные об инвестициях в основной капитал.
Вместо показателя фактического сбора налогов и других поступлений в бюджет, который отображает в Казахстане все виды сборов для государства, кроме взносов в Национальный фонд, пришлось использовать общие доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда в формулировке Казначейства России.
Есть различия и во временном периоде сбора данных. К сожалению, на сайте Федеральной службы государственной статистики по регионам еще нет данных за 2017 год, хотя уже конец октября 2018 года. Данные по валовому региональному продукту приведены только за 2015 год — за 2016 год они еще не подсчитаны. Так что пришлось использовать данные 2016 года. И тут надо отдать должное Казначейству России — там данные 2017 года уже есть.
Кроме того, для рейтинга доходы и расходы Ненецкого автономного округа включены в состав Архангельской области, а Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов — в состав Тюменской области. Их отдельно учитывают лишь при бюджетной классификации, а социально-экономические показатели у них едины, так что в итоге получилось 82 региона, а не 85.
Интересны степени различия между регионами:
- По доходам бюджета максимум у города Москвы (2 триллиона рублей), минимум — у Еврейской автономной области (13,6 миллиарда рублей), разница в 149 раз.
- По расходам бюджета максимум также у города Москвы (1,9 триллиона рублей), минимум — у Еврейской автономной области (14,3 миллиарда рублей), разница в 133 раза.
- По численности населения максимум у города Москвы (12 381 тысяча человек), минимум — у Чукотского автономного округа (50 тысяч человек), разница в 248 раз.
- Валовой региональный продукт — максимум у города Москвы (13,5 триллиона рублей), минимум — у города Севастополя (37,9 миллиарда рублей), разница в 357 раз.
- По инвестициям в основной капитал максимум у Тюменской области (2,16 триллиона рублей), минимум — у Тувы (8,5 миллиарда рублей), разница в 253 раза.
То есть различия между регионами России отображаются трехзначными цифрами — в сотни раз, что очень много для формально политически равноценных субъектов Федерации.
Ниже идет таблица, где обобщены рейтинги 82 регионов РФ по пяти показателям. Рейтинг 1 получает регион с самым большим показателем, а 82 — с самым малым.
Рейтинги по регионам России
№
Регионы
Доходы консоли-дированного бюджета и террито-риального вне-бюджетного фонда в 2016 году, млн рублей
Расходы консоли-дированного бюджета и террито-риального вне-бюджетного фонда в 2016 году, млн рублей
Числен-ность населения на 01.01.2017, тысяч человек
ВРП за 2015
год, млн рублей
Инвести-ции в основной капитал в 2016 году, млн
рублей
1
33
33
29
25
27
2
49
51
41
53
52
3
45
44
33
41
47
4
23
26
23
20
12
5
64
64
50
66
73
6
47
47
52
46
46
7
73
71
66
69
72
8
56
55
46
45
40
9
46
45
44
38
30
10
2
2
2
3
4
11
65
65
63
60
61
12
54
57
45
49
59
13
59
59
56
54
55
14
57
56
49
42
37
15
44
46
36
43
41
16
35
36
31
35
35
17
43
40
38
39
45
18
1
1
1
1
2
19
61
61
68
59
63
20
37
37
59
32
20
21
31
29
43
28
23
22
42
43
42
37
32
23
34
34
53
47
48
24
20
20
28
17
13
25
38
38
62
40
39
26
66
68
69
58
49
27
69
69
67
70
69
28
4
4
4
4
5
29
79
79
74
74
76
30
81
81
78
78
77
31
22
21
27
57
57
32
5
5
3
5
6
33
62
63
51
48
33
34
25
23
19
23
22
35
10
11
6
11
10
36
77
76
75
82
80
37
27
27
13
31
19
38
74
75
72
77
74
39
67
66
57
72
64
40
78
78
73
75
75
41
75
73
64
71
68
42
39
39
32
68
54
43
24
24
15
29
36
44
9
10
7
9
8
45
72
72
65
67
70
46
60
60
60
62
58
47
6
6
8
6
3
48
36
35
30
33
43
49
58
58
40
55
60
50
19
19
18
14
17
51
51
48
37
52
56
52
14
13
11
13
18
53
30
31
24
21
24
54
52
52
34
44
53
55
12
12
12
10
15
56
29
30
20
26
26
57
53
50
39
50
51
58
63
62
58
63
67
59
7
7
5
7
9
60
3
3
9
2
1
61
13
14
10
12
21
62
80
80
79
81
79
63
55
53
54
61
66
64
76
77
76
79
82
65
71
67
70
65
71
66
26
28
22
34
50
67
48
49
47
56
44
68
8
8
14
8
7
69
15
15
21
15
14
70
18
18
17
18
25
71
16
16
16
16
28
72
32
32
25
27
42
73
40
41
48
36
38
74
11
9
55
22
11
75
41
42
77
64
65
76
21
22
26
24
31
77
28
25
35
30
34
78
50
54
61
51
29
79
68
70
81
73
62
80
17
17
71
19
16
81
82
82
80
80
78
82
70
74
82
76
81
Суммарный рейтинг считался умножением рейтингов по каждому показателю. В итоге получились довольно большие цифры, зато можно сразу выделить резкие переходы между группами регионов. Затем был составлен итоговый рейтинг, по принципу чем меньше показатель суммарного рейтинга, тем выше место в итоговой таблице.
Что же получилось? Получилось примерно семь групп регионов, которые достаточно четко отделены друг от друга.
Первые три места получили город Москва, Московская область и Тюменская область. И это следствие как развития нефтегазовой направленности экономики России, так и гиперцентрализации финансовых потоков, которые сходятся в Москве.
Следующая группа включает в себя семь регионов, которые имеют мощную и сбалансированную экономику и вносят большой вклад в экономику России. В Красноярском крае недостаток сельского хозяйства компенсируется лесным хозяйством, а Санкт-Петербург — один из крупнейших транзитных портов.
Дальше идет падение показателей, вплоть до регионов, которые можно смело называть депрессивными. Они или слишком малы, чтобы полноценно развиваться, или их экономика испытала очень большие проблемы, такие как в Псковской области. Скорее всего, особого развития у них не будет.
Итоговый рейтинг важности регионов России
Регионы
Рейтинг суммарный
Рейтинг итоговый
Ключевые регионы
2
1
96
2
162
3
Очень важные регионы
1 280
4
2 250
5
5 184
6
15 435
7
45 360
8
50 176
9
72 600
10
Важные регионы
259 200
11
458 640
12
468 468
13
992 250
14
Средние регионы
1 317 690
15
1 546 524
16
1 835 008
17
2 475 200
18
2 478 600
19
3 300 960
20
5 528 050
21
5 581 953
22
6 237 776
23
8 936 928
24
9 020 160
25
Переходные регионы
11 249 280
26
11 762 400
27
21 317 175
28
24 895 108
29
24 990 000
30
27 227 200
31
29 030 400
32
40 528 026
33
47 848 500
34
51 693 440
35
53 638 200
36
89 808 768
37
Отстающие регионы
103 831 200
38
107 688 960
39
114 706 800
40
125 910 180
41
128 459 232
42
138 220 608
43
139 663 680
44
178 723 584
45
214 394 752
46
243 058 032
47
243 060 688
48
243 591 300
49
255 024 000
50
263 542 500
51
263 757 312
52
272 380 416
53
282 377 004
54
315 542 304
55
400 432 410
56
444 048 000
57
551 591 040
58
578 959 920
59
633 732 660
60
776 736 000
61
880 087 824
62
940 505 076
63
956 259 108
64
974 200 500
65
986 726 400
66
Депрессивные регионы
1 161 464 832
67
1 536 748 850
68
1 540 707 210
69
1 580 342 400
70
1 691 731 200
71
1 699 443 504
72
1 745 044 560
73
2 276 920 800
74
2 498 242 500
75
2 597 354 416
76
2 614 822 560
77
2 879 184 000
78
2 881 103 456
79
3 073 618 548
80
3 235 334 400
81
3 356 620 800
82
Отдельно по той же самой методике составлен экономический рейтинг важности для федеральных округов. В нем сразу видны два аутсайдера — это Дальневосточный и Северо-Кавказский округа. Переходные округа — это Сибирский, Уральский, Северо-Западный и Южный. Ну, а лидеры — это Центральный и Приволжский федеральные округа.
Итоговый рейтинг федеральных округов
Округ
Рейтинг суммарный
Рейтинг важности итоговый
1
1
48
2
675
3
900
4
1 280
5
4 320
6
19 208
7
28 672
8
Конечно, чтобы полностью разобраться в причинах, которые привели регионы и округа к такому состоянию, нужно отдельное большое исследование, но можно сделать отдельные выводы:
- Диспропорция регионов в России крайне велика, а нынешнее административно-территориальное деление не учитывает экономические показатели. Более того, некоторые регионы слишком малы, чтобы в них полноценно происходило развитие.
- Отдельным большим вопросом является функционирование мегалополиса из Москвы и Московской области, который по сути уже составляет отдельный экономический район, резко отличающийся от остальной территории Центрального федерального округа. Тут можно посмотреть на примеры таких мегалополисов, как Босваш, Большой Рио-де-Жанейро, Лондонский метрополитенский район и Мехико.
- Скоро России придется выбирать между двумя условными стратегиями — развивать дальше те регионы, что и так благополучны, или подтягивать отстающих, чтобы устранить диспропорцию. Пока ведется публичная дискуссия, но миграция населения и неудачи в развитии ДФО и СКФО свидетельствуют о том, что экономика требует первого подхода.
- Интересно медийное распределение новостей по регионам — тот же Северный Кавказ получает намного больше медийного, да и политического внимания, чем заслуживает экономически. Это еще раз подтверждает тезис о том, что лучше всего продаются плохие новости.
- Если смотреть картину по округам, то можно увидеть, что рейтинг федеральных округов примерно соответствует историческому формированию России.