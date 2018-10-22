Рейтинг регионов России составлен по той же методике, что и ранее выпущенный рейтинг важности регионов Казахстана.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская Федерация

В этом рейтинге рассматриваются регионы с точки зрения государства, а в стандартной трехсторонней схеме есть еще население и бизнес, у которых на те же самые объекты закономерно сформирован другой взгляд. При этом ставится во главу угла экономика, хотя для государства регион может быть важен еще по военным причинам, социальным, может учитываться и точка зрения действующей элиты и т.д.

Данный экономический рейтинг рассматривает регионы с точки зрения макроэкономики, хотя для экономики важны еще и транспорт, количество крупных промышленных предприятий, занятость, доходы населения и большое количество других параметров. Так что он довольно ограничен, как и все рейтинги, что следует отдельно оговорить заранее.

Отличается и методика сбора данных. К примеру, в России, в отличие от Казахстана, нет отдельного списка крупных налогоплательщиков, в отношении которых налоговики ведут отдельный мониторинг. В каждом регионе России налоговики формируют свой список крупнейших налогоплательщиков, каждый раз используя свою шкалу. Поэтому сводного списка для всей страны пока нет. Вместо данных о налогоплательщиках в качестве показателя развития крупных корпораций взяты данные об инвестициях в основной капитал.

Вместо показателя фактического сбора налогов и других поступлений в бюджет, который отображает в Казахстане все виды сборов для государства, кроме взносов в Национальный фонд, пришлось использовать общие доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда в формулировке Казначейства России.

Есть различия и во временном периоде сбора данных. К сожалению, на сайте Федеральной службы государственной статистики по регионам еще нет данных за 2017 год, хотя уже конец октября 2018 года. Данные по валовому региональному продукту приведены только за 2015 год — за 2016 год они еще не подсчитаны. Так что пришлось использовать данные 2016 года. И тут надо отдать должное Казначейству России — там данные 2017 года уже есть.

Иван Шилов ИА REGNUM Федеральная Служба Государственной Статистики

Кроме того, для рейтинга доходы и расходы Ненецкого автономного округа включены в состав Архангельской области, а Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов — в состав Тюменской области. Их отдельно учитывают лишь при бюджетной классификации, а социально-экономические показатели у них едины, так что в итоге получилось 82 региона, а не 85.

Интересны степени различия между регионами:

По доходам бюджета максимум у города Москвы (2 триллиона рублей), минимум — у Еврейской автономной области (13,6 миллиарда рублей), разница в 149 раз. По расходам бюджета максимум также у города Москвы (1,9 триллиона рублей), минимум — у Еврейской автономной области (14,3 миллиарда рублей), разница в 133 раза. По численности населения максимум у города Москвы (12 381 тысяча человек), минимум — у Чукотского автономного округа (50 тысяч человек), разница в 248 раз. Валовой региональный продукт — максимум у города Москвы (13,5 триллиона рублей), минимум — у города Севастополя (37,9 миллиарда рублей), разница в 357 раз. По инвестициям в основной капитал максимум у Тюменской области (2,16 триллиона рублей), минимум — у Тувы (8,5 миллиарда рублей), разница в 253 раза.

То есть различия между регионами России отображаются трехзначными цифрами — в сотни раз, что очень много для формально политически равноценных субъектов Федерации.

Иван Шилов ИА REGNUM Москва

Ниже идет таблица, где обобщены рейтинги 82 регионов РФ по пяти показателям. Рейтинг 1 получает регион с самым большим показателем, а 82 — с самым малым.

Рейтинги по регионам России

№

Регионы

Доходы консоли-дированного бюджета и террито-риального вне-бюджетного фонда в 2016 году, млн рублей

Расходы консоли-дированного бюджета и террито-риального вне-бюджетного фонда в 2016 году, млн рублей

Числен-ность населения на 01.01.2017, тысяч человек

ВРП за 2015

год, млн рублей

Инвести-ции в основной капитал в 2016 году, млн

рублей

1

33

33

29

25

27

2

49

51

41

53

52

3

45

44

33

41

47

4

23

26

23

20

12

5

64

64

50

66

73

6

47

47

52

46

46

7

73

71

66

69

72

8

56

55

46

45

40

9

46

45

44

38

30

10

2

2

2

3

4

11

65

65

63

60

61

12

54

57

45

49

59

13

59

59

56

54

55

14

57

56

49

42

37

15

44

46

36

43

41

16

35

36

31

35

35

17

43

40

38

39

45

18

1

1

1

1

2

19

61

61

68

59

63

20

37

37

59

32

20

21

31

29

43

28

23

22

42

43

42

37

32

23

34

34

53

47

48

24

20

20

28

17

13

25

38

38

62

40

39

26

66

68

69

58

49

27

69

69

67

70

69

28

4

4

4

4

5

29

79

79

74

74

76

30

81

81

78

78

77

31

22

21

27

57

57

32

5

5

3

5

6

33

62

63

51

48

33

34

25

23

19

23

22

35

10

11

6

11

10

36

77

76

75

82

80

37

27

27

13

31

19

38

74

75

72

77

74

39

67

66

57

72

64

40

78

78

73

75

75

41

75

73

64

71

68

42

39

39

32

68

54

43

24

24

15

29

36

44

9

10

7

9

8

45

72

72

65

67

70

46

60

60

60

62

58

47

6

6

8

6

3

48

36

35

30

33

43

49

58

58

40

55

60

50

19

19

18

14

17

51

51

48

37

52

56

52

14

13

11

13

18

53

30

31

24

21

24

54

52

52

34

44

53

55

12

12

12

10

15

56

29

30

20

26

26

57

53

50

39

50

51

58

63

62

58

63

67

59

7

7

5

7

9

60

3

3

9

2

1

61

13

14

10

12

21

62

80

80

79

81

79

63

55

53

54

61

66

64

76

77

76

79

82

65

71

67

70

65

71

66

26

28

22

34

50

67

48

49

47

56

44

68

8

8

14

8

7

69

15

15

21

15

14

70

18

18

17

18

25

71

16

16

16

16

28

72

32

32

25

27

42

73

40

41

48

36

38

74

11

9

55

22

11

75

41

42

77

64

65

76

21

22

26

24

31

77

28

25

35

30

34

78

50

54

61

51

29

79

68

70

81

73

62

80

17

17

71

19

16

81

82

82

80

80

78

82

70

74

82

76

81

Суммарный рейтинг считался умножением рейтингов по каждому показателю. В итоге получились довольно большие цифры, зато можно сразу выделить резкие переходы между группами регионов. Затем был составлен итоговый рейтинг, по принципу чем меньше показатель суммарного рейтинга, тем выше место в итоговой таблице.

Что же получилось? Получилось примерно семь групп регионов, которые достаточно четко отделены друг от друга.

Первые три места получили город Москва, Московская область и Тюменская область. И это следствие как развития нефтегазовой направленности экономики России, так и гиперцентрализации финансовых потоков, которые сходятся в Москве.

rkvnk Тюмень

Следующая группа включает в себя семь регионов, которые имеют мощную и сбалансированную экономику и вносят большой вклад в экономику России. В Красноярском крае недостаток сельского хозяйства компенсируется лесным хозяйством, а Санкт-Петербург — один из крупнейших транзитных портов.

Дальше идет падение показателей, вплоть до регионов, которые можно смело называть депрессивными. Они или слишком малы, чтобы полноценно развиваться, или их экономика испытала очень большие проблемы, такие как в Псковской области. Скорее всего, особого развития у них не будет.

Итоговый рейтинг важности регионов России

Регионы

Рейтинг суммарный

Рейтинг итоговый

Ключевые регионы

2

1

96

2

162

3

Очень важные регионы

1 280

4

2 250

5

5 184

6

15 435

7

45 360

8

50 176

9

72 600

10

Важные регионы

259 200

11

458 640

12

468 468

13

992 250

14

Средние регионы

1 317 690

15

1 546 524

16

1 835 008

17

2 475 200

18

2 478 600

19

3 300 960

20

5 528 050

21

5 581 953

22

6 237 776

23

8 936 928

24

9 020 160

25

Переходные регионы

11 249 280

26

11 762 400

27

21 317 175

28

24 895 108

29

24 990 000

30

27 227 200

31

29 030 400

32

40 528 026

33

47 848 500

34

51 693 440

35

53 638 200

36

89 808 768

37

Отстающие регионы

103 831 200

38

107 688 960

39

114 706 800

40

125 910 180

41

128 459 232

42

138 220 608

43

139 663 680

44

178 723 584

45

214 394 752

46

243 058 032

47

243 060 688

48

243 591 300

49

255 024 000

50

263 542 500

51

263 757 312

52

272 380 416

53

282 377 004

54

315 542 304

55

400 432 410

56

444 048 000

57

551 591 040

58

578 959 920

59

633 732 660

60

776 736 000

61

880 087 824

62

940 505 076

63

956 259 108

64

974 200 500

65

986 726 400

66

Депрессивные регионы

1 161 464 832

67

1 536 748 850

68

1 540 707 210

69

1 580 342 400

70

1 691 731 200

71

1 699 443 504

72

1 745 044 560

73

2 276 920 800

74

2 498 242 500

75

2 597 354 416

76

2 614 822 560

77

2 879 184 000

78

2 881 103 456

79

3 073 618 548

80

3 235 334 400

81

3 356 620 800

82

Отдельно по той же самой методике составлен экономический рейтинг важности для федеральных округов. В нем сразу видны два аутсайдера — это Дальневосточный и Северо-Кавказский округа. Переходные округа — это Сибирский, Уральский, Северо-Западный и Южный. Ну, а лидеры — это Центральный и Приволжский федеральные округа.

Alexxx Malev Волга

Итоговый рейтинг федеральных округов

Округ

Рейтинг суммарный

Рейтинг важности итоговый

1

1

48

2

675

3

900

4

1 280

5

4 320

6

19 208

7

28 672

8

Конечно, чтобы полностью разобраться в причинах, которые привели регионы и округа к такому состоянию, нужно отдельное большое исследование, но можно сделать отдельные выводы: