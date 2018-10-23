Можно сказать, что «холодная война» между СССР и Соединенными Штатами окончательно завершилась 8 декабря 1987 года, когда между Вашингтоном и Москвой был подписан Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД, РСМД). Договор предусматривал уничтожение всех комплексов баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1 тыс. — 5 тыс. 500 км) и малой (от 500 до 1 тыс. км) дальности. Договор создал строгий режим двусторонней инспекции. Как заявил экс-президент США Рональд Рейган на церемонии подписания договора о РСМД, «доверяй, но проверяй», пишет Гарри Казианис в статье для американского издания The Hill.

Army.mil Американский солдат

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Как показывает история международной политики, ничто, даже договоры, имеющие историческое значение, не длится вечно. Также можно предположить, что объявив 20 октября 2018 года о выходе США из договора о РСМД, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп непреднамеренно запустил «холодную войну» XXI века. На этот раз сверхдержава будет противостоять не России, а Китаю, который никогда не подписывал договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Китай создает новое поколение ракет наземного базирования, направленных прямо на США и союзнические военные базы и военные корабли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вашингтон пока не может ничего этому противопоставить, поскольку ранее он должен был соблюдать взятые на себя обязательства в рамках РСМД.

Действительно, развивающиеся ракетные силы Китая вызывают тревогу у военных стратегов США в течение последнего десятилетия. Возможно, самым ярким примером наземной ракетной угрозы является китайская двухступенчатая твердотопливная баллистическая ракета средней дальности «Дунфэн-21» (DF-21), которую многие эксперты окрестили «убийцей авианосцев». Ракета, создание которой началось с середины 1990-х годов, является ответной реакцией Китая на неспособность противостоять боевым авианосным группам США, развернутым вблизи береговой линии во время Тайваньского кризиса 1995−1996 годов. «Дунфэн-21» может нанести удар по военному кораблю, расположенному на расстоянии до 1 тыс. 800 километров, при этом на подлете к цели скорость ракеты может достигать 10 Махов. Учитывая то, что КНР может обеспечить дешевое производство таких ракет, некоторые эксперты пришли к выводу, что авианосцы США морально устарели, также как и линкоры времен Второй мировой.

Max Smith Баллистическая ракета DF-21

Ситуация осложняется тем, что Китай создал более смертоносного «убийцу авианосцев» — баллистическую ракету средней дальности DF-26, которая способна поражать цели на расстоянии до 3−4 тыс. километров. К тому же DF-26 может оснащаться ядерной боеголовкой. Военные аналитики прозвали эту ракету «убийцей Гуама», поскольку она способна нанести удар по военно-морским и воздушным базам ВС США, расположенным на тихоокеанском острове Гуам.

Несмотря на то, что выход Вашингтона из договора о РСМД теперь позволит США компенсировать образовавшийся пробел в сфере ракет средней и меньшей дальности, он может спровоцировать потенциально смертельную гонку вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в более широком Индо-Тихоокеанском регионе. После того, как США разработают наземные комплексы, аналогичные китайским наземным ракетным комплексам, Пекин может предпринять шаги по разработке более совершенных ракетных систем. Кроме того, стороны могут увеличить количество противоракетных платформ, чтобы компенсировать растущие наступательные возможности друг друга.

IceUnshattered Баллистическая ракета DF-26

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В случае начала гонки вооружений между КНР и США оборонные бюджеты двух стран могут вырасти. К тому же данное обстоятельство может еще больше дестабилизировать двусторонние отношения, которые продолжают ухудшаться в течение последних двух лет.

Однако это не означает, что все должны смириться с подобным сценарием развития событий. По-прежнему существует вероятность того, что попытка Трампа ликвидировать договор о РСМД — это всего-навсего очередная уловка, чтобы добиться пересмотра соглашения на его условиях. В договоре говорится, что стороны должны уведомить друг друга за шесть месяцев до выхода из ДРСМД. Таким образом, у Вашингтона достаточно времени для работы с Москвой и Пекином и создания договора, который включил бы в себя все три страны.