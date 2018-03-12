Великий распил «Кусково»

Алина Енгалычева, , 15:34 — REGNUM

Начнем со сравнения двух абсолютно аналогичных ситуаций — посмотрим, насколько избирательно московские власти применяют законодательство и в чьих интересах действуют.

Вот это — таунхаус в Новой Москве, дом, в котором живут девять семей (квартиры были куплены, документы оформлены). Этот коттедж был построен на земельном участке под ИЖС (индивидуальное жилищное строительство), потом разделен застройщиком на квартиры и продан. Теперь власти Москвы хотят снести этот дом по суду из-за того, что он построен на земельном участке другого назначения — то есть из-за нецелевого использования земельного участка. У некоторых из этих семей это — единственное жилье, но это чиновников не остановило, и суд уже вынес решение: снести!

Подробности смотрите здесь: Частному коттеджу в ТиНАО грозит снос

А вот на этих кадрах можно увидеть вырубку лесонасаждений исторического парка под строительство Северо-Восточной хорды на участках, не предназначенных под строительство, имеющих целевое назначение в соответствии с видом разрешенного использования «Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, городскими лесами, скверами, парками, городскими садами». Тяжело, со стоном падает вековой дуб, который повидал не одну войну на своем веку и пережил не одну историческую эпоху, и тут же распиливается на куски и измельчается — чтобы скрыть следы экологического преступления.

Подробности смотрите здесь: Июнь 2016 года Вырубка исторического лесопарка «Кусково»

Тогда, 22 июня в 5 часов утра (в день, который в нашей памяти прочно связан с началом войны), началась вырубка Кусково под строительство Северо-Восточной хорды. Об этом были написаны множество статей, чиновники правительства Москвы в ответ на обращения прислали тонны отписок и клялись, что это вовсе не Кусково и строительство не затрагивает лесопарк.

На самом деле всё совсем не так, а нарушения как были, так и продолжаются — вот уже третий год в Москве под самым носом у контролирующих органов длится нецелевое использование земель. Властям Москвы было задано великое множество вопросов по этому поводу. Обращение против вырубки подписали более 140 тысяч человек, общественные организации и депутаты разных уровней направляли запросы, в том числе с приложением всех подтверждающих документов.

Вплоть до сегодняшнего дня все земельные участки, на которых ведется строительство участка Северо-Восточной хорды, имеют природоохранное назначение — вид разрешенного использования «Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, городскими лесами скверами, парками, городскими садами», что указано в выписках из ЕГРН.

ЖИЛ-БЫЛ ЛЕС…

Лесопарк Кусково — часть владений Шереметьевых, которое насчитывает не одну сотню лет. Пережив самые разные исторические времена, этот прекрасный уголок природы в Москве никогда не подвергался такому варварству, которое имеет место в сегодняшней Москве.

Вековые деревья и те, которым 50, 70, 120 лет, комфортно себя чувствовали и в советское время, когда их не тронули даже при прокладке канализационного коллектора (работы проводили по краю леса закрытым способом), и у Лужкова не поднялась рука (в «лужковском генплане» 2010 года была запланирована автомагистраль, которая должна была расположиться в другом месте, а не поверх лесонасаждений, которые нынче уничтожены строительством, что подтвердило Минэкономразвития).

Громкая тема вырубки Кусково в конце 2016 года вышла на федеральный уровень. Напомним наиболее важные, на наш взгляд, факты.

ИСПИТЬ ГОРЬКУЮ ЧАШУ ДО ДНА

После первой вырубки летом 2016 года гражданам удавалось полгода сдерживать ее продолжение и строительство, потому что строительные работы велись с нарушением градостроительного, земельного и природоохранного законодательства.

На Круглом столе в Мосгордуме 3 ноября 2016 года заместитель директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры РФ Георгий Сытенко публично подтвердил, что разрешение на строительство участка Северо-Восточной хорды было выдано неуполномоченным лицом (Мосгосстройнадзором, в то время как согласно ст. 51 Градкодекса РФ должен был выдать Департамент культурного наследия).

После круглого стола, 17 ноября 2016 года, первый заместитель прокурора города Москвы О.А. Камшилов пишет заместителю мэра Москвы Хуснуллину, указывая на нецелевое и неправомерное использование земельных участков Кусково под строительство Северо-Восточной хорды, упоминая, что проектом планировки хорды строительство на этих участках не предусмотрено, вид разрешенного использования участков не менялся, участки для строительства не изымались, что свидетельствует о нарушениях федерального законодательства.

На одном из совещаний у советника президента РФ по культуре В. Толстого 23 ноября 2016 года был подробно рассмотрен вопрос нецелевого использования земель Кусково под строительство, были приняты решения, запротоколированы и направлены по инстанциям, включая мэра Москвы С.С. Собянина. Протоколом были установлены сроки исполнения всех решений.

Этот протокол настолько содержателен, что его необходимо привести целиком в части, касающейся Кусково.

Эти поручения были проигнорированы. В ответ на претензии о нецелевом использовании участков Кусково, один из заместителей мэра Москвы в правительстве Москвы Сергунина пишет ответ другому заместителю мэра Москвы в правительстве Москвы Хуснуллину — мол, не предоставлялись участки Кусково под строительство Северо-Восточной хорды. Мол, по договору под строительство были переданы совсем другие участки, которые никак не пересекаются с участками природоохранного назначения. То есть, проявив чудеса находчивости, Департамент городского имущества Москвы предоставил под строительство Северо-Восточной хорды… несуществующие участки! Изобретательные чиновники пронумеровали эти несуществующие участки загадочными цифрами, порядок которых похож на структуру кадастрового номера, но не является таковым. И в ответах чиновники с чистой совестью писали, что участки Кусково (с указанием кадастровых номеров) под строительство Северо-Восточной хорды не передавались и не имеют пересечений с участками, на которых должно вестись строительство. А участки лесопарка Кусково, на которых вырублены гектары леса, фактически ведется стройка, продолжают быть в бессрочном пользовании у природоохранного учреждения — ГПБУ «Мосприрода».

На совещании по развитию гражданского общества с членами президентского Совета по правам человека (СПЧ) 8 декабря 2016 года один из членов СПЧ сообщил о вырубке Кусково под Северо-Восточную хорду, а также о том, что по Генплану дорога должна была пройти в другом месте, что никакой охранный статус не защитил Кусково от вырубки, и точно описал ситуацию, назвав Кусково примером того, как «не строительные проекты приводят в соответствие с законом, а как нормативно-правовые акты «подгоняются» под всевозможные проекты». Президент Путин сказал, что первый раз слышит про вырубку Кусково, не понимает, зачем его вырубать, и обещал поговорить об этом с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Ровно через 20 дней в ночь с 28 на 29 декабря 2016 года в режиме ночной спецоперации, зачистив парк от людей, установив заграждение из сотен полицейских, не пуская никого, чтобы исключить возможность видеосъемки, вырубка была возобновлена, и к утру более 10 гектаров лесонасаждений Кусково были уничтожены.

Подробности читайте здесь: «Эти деревья пережили войну!» Как убивают Кусково — вид с высоты птичьего полёта

Руководитель Департамента природопользования Антон Кульбачевский обращается в Москомархитектуру с просьбой выдать ГПЗУ (градостроительные планы земельных участков) на участки Кусково. И получает эти ГПЗУ. В ответ на запрос — для каких целей Кульбачевский получал ГПЗУ на участки Кусково — приходит ответ Департамента, что эти ГПЗУ получены якобы для целей планируемого благоустройства.

В разрешение на строительство Северо-Восточной хорды от руки вписываются некие дополнительные данные, которые якобы превращают незаконную стройку в законную. Вписанными в разрешение на строительство Северо-Восточной хорды оказываются номера ГПЗУ, полученные Кульбачевским для благоустройства. Заместитель прокурора Москвы Олег Камшилов, написавший правду в своем запросе о незаконном использовании под строительство участков природоохранного назначения, был назначен прокурором Крыма — из Москвы от греха подальше. Его последний день в прокуратуре Москвы совпал с датой ночной вырубки — 28 декабря 2016.

На участках Кусково по сей день продолжается строительство. Эти участки по-прежнему используются нецелевым образом, имеют вид разрешенного использования «Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, городскими лесами скверами, парками, городскими садами» (выписки из ЕГРН приведены выше).

Осенью 2016 в СМИ были сделаны вбросы — мелькали не подкрепленные документами тезисы о том, что Верховный суд якобы подтвердил законность строительства Северо-Восточной хорды по землям Кусково. На самом деле это не так — решение суда было передернуто. Не было ни одного процесса, предметом которого была бы законность или незаконность строительства Северо-Восточной хорды по землям Кусково. То решение Верховного суда было совсем о другом: в нем слова «Северо-Восточная хорда» вовсе отсутствуют, включая мотивировочную часть. Предметом иска не была законность строительства автомагистрали 1-го класса по землям исторического лесопарка. Суд рассматривал лишь процедуру утверждения одного приказа и компетенцию подписавшего лица. Какие-либо документы, нормы и прочее, касающиеся строительства хорды по Кусково, не относились к предмету иска, не были рассмотрены судом, им не давалась правовая оценка при рассмотрении дела.

С решением суда можно ознакомиться здесь: http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1476596

Органы земельного надзора Росреестра, в которые многократно обращались по вопросу имеющихся нарушений, мер так и не приняли, хотя признаки нарушений подтвердили. Органы власти Москвы пытались легализовать строительство путем изменения границ лесопарка, но так и не смогли этого сделать.

До сих пор стройка ведется, а нарушения как были, так и есть — ведь для того, чтобы «легализовать» эту стройку, надо в конечном итоге признаться, что строительство ведется именно по землям Кусково, что не было запланировано ни Генеральным планом Москвы, ни проектом планировки, и грубо противоречит нормам федерального законодательства. Строительство ведется на не предоставленных застройщику участках, не предназначенных для строительства. То есть фактически происходит длительное нецелевое использование участков (нарушение статьи 42 Земельного кодекса РФ) с признаками самозахвата.

Что придумал находчивый руководитель Департамента природопользования Антон Кульбачевский? На помощь пришли «планы по благоустройству».

ОТБЛАГОУСТРОИТЬ НА ДВА МИЛЛИАРДА

С размахом, достойным большого начальника, руководитель Департамента природопользования Антон Кульбачевский просит мэра Москвы Собянина выделить ему на «создание природно-исторического парка» и его «благоустройство» 2,6 миллиарда рублей, указав при этом площадь Кусково на 50 гектаров меньше, чем числится по документам московского правительства: вместо 311 га — 250 га. Трогательная забота проявилась в том, что в своем обращении к мэру Кульбачевский упомянул о необходимости установить в парке «кормушки, домики для насекомых и искусственные гнездовья для птиц» (орфография сохранена).

Собянин одобрил эти планы. Финансирование запланировано из госпрограммы «Развитие здравоохранения города Москвы». В настоящее время завершен контракт на разработку ПИР по благоустройству: Разработка, закупка, реализация 1-й этап (закупка, отменена)

В приложении к техническому заданию на проектирование приведена схема границ, в которых планируется благоустройство. Из этой схемы видно, что участки: 77:03:0007001:1413, 77:03:0007001:1414, 77:03:0007001:1415, 77:03:0007001:1416, 77:03:0007001:1417, на которые ранее Кульбачевский получал ГПЗУ якобы для проведения благоустройства, почему-то не вошли в границы проекта благоустройства территории парка, увязанный с приданием статуса ООПТ. Вот схема границ проектирования, границ парка и расположение интересующих нас участков:

На направленный запрос о включении данных участков в проект благоустройства руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский в ответе от 28.02.2018 сообщил, что эти участки «входят в границы строительства Северо-Восточной хорды»!

Таким образом, руководитель ДПиООС А.О. Кульбачевский, объясняя, почему участки не включены в благоустройство, пролил свет на то, что ранее скрывалось от граждан и контрольных органов — в своем ответе он признал, что именно эти участки, имеющие природоохранный статус и являющиеся частью лесопарка Кусково, уничтожаются строительством Северо-Восточной хорды. Этим Кульбачевский подтвердил нецелевое использование этих участков.

Учитывая, что проект благоустройства одновременно предполагает также придание статуса ООПТ, есть все основания полагать, что именно при реализации проекта благоустройства будут легализованы нарушения, допущенные при строительстве хорды по землям лесопарка Кусково — путем изменения границ лесопарка по уже фактическому, вырубленному состоянию.

Очевидно, в ближайшее время могут быть предприняты попытки легализовать незаконное строительство на землях природоохранного назначения путем изменения границ земельных участков, на которых фактически ведется строительство без законных оснований, изменения вида разрешенного использования и изменения границ лесопарка Кусково как объекта природного комплекса в целом — путем придания статуса ООПТ на значительно меньшую площадь, чем планировалось.

Вот как, оказывается, московские власти «чтят» законы! И почему-то вменяя одним в вину то, в чем они по сути не виноваты, другим — позволяют на глазах у изумленной публики абсолютно безнаказанно нарушать те же самые нормы, которые остальным нарушать нельзя.

ТАК ПОЧЕМУ ЖЕ?

Людям внушают, что эта хорда просто необходима и очень поможет в вопросе ликвидации автомобильных пробок. Это, конечно, полный абсурд, не подкрепленный ничем. Проведенные специалистами расчеты показали, что после постройки этой дороги скорость движения увеличится на ничтожную величину, что не решит проблему с пробками в Москве.

Так почему же эти нарушения не вскрываются, а покрываются чиновниками Москвы?

Строительство ведут организации, руководят которыми приближенные к заммэра Москвы Марату Хуснуллину лица. Стоимость строительства участка дороги — более 2,2 миллиарда рублей за 1 километр! И эту стоимость утвердил лично Хуснуллин.

Есть основания полагать, что это происходит из-за аффилированности некоторых должностных лиц профильных органов власти Москвы с АО «Мосинжпроект», с которым был заключен Государственный контракт №0173200001412001717 и которое является генпроектировщиком Северо-Восточной хорды: 100% акций принадлежит городу Москве в лице Департамента строительства города Москвы, членами Совета директоров являются: Бочкарев Андрей Юрьевич (руководитель Департамента строительства города Москвы), Сухов Андрей Юрьевич (заместитель председателя Москомархитектуры), Меркулова Анна Дмитриевна (первый заместитель генерального директора Мосинжпроекта и директор по проектированию, одновременно с этим является генеральным директором ОАО «Моспроект-3», выполнявшим по договору с Мосинжпроектом проектные работы, в том числе дендроплан и перечетную ведомость). До недавнего времени в совет директоров АО «Мосинжпроект» входил и сам Хуснуллин Марат Шакирзянович (заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства),

А членом Совета директоров «Москапстроя», с которым заключен Государственный контракт №0173200001415001276 на выполнение функций технического заказчика строительства Северо-Восточной хорды, с 2010 года является Сергей Левкин, глава департамента градостроительной политики правительства Москвы, что известно из списка аффилированных лиц «Москапстроя». Имеет место зависимость участников строительства и подготовки документации. Построенная за бюджетные деньги (за наши налоги) трасса будет передана в концессию и будет платной.

Подробности читайте здесь: «Я знаю точно: невозможное — возможно»

У кого-то еще остались иллюзии об озабоченности московских чиновников пробками?

МНОГОКУСКОВАЯ КОМБИНАЦИЯ: КАК РАЗДВИНУТЬ ГРАНИЦЫ ДОЗВОЛЕННОГО

Кусково — уникальный объект, потому что обладает шестью охранными статусами. Но ни один из них не защитил от бульдозера, цинизма и лжи.

Вот уже почти два года, как московские чиновники пытаются легализовать нецелевое использование земель Кусково под строительство Северо-Восточной хорды.

С помощью заказной историко-культурной экспертизы изменили границы Кусково как объекта культурного наследия, но пока не смогли изменить границы Кусково как природного комплекса № 80-ВАО, как планируемой ООПТ.

Впереди еще циничные и бесцеремонные действия по легализации хорды на землях Кусково путем изменения границ земельных участков природоохранного назначения, отказа ГПБУ Мосприрода от части земель Кусково, изменение вида разрешенного использования по факту уже уничтоженных лесонасаждений и оформление имущественно-земельных отношений на участки хорды (которые сейчас — под ООПТ).

Отсутствие до сих пор всего перечисленного является абсолютным доказательством нарушений Земельного кодекса (ст. 42), Закона города Москвы № 48, ст. 51 Градостроительного кодекса и многих других законов.

Нарушение ст. 42 ЗК РФ — исчерпывающее основание для принятия мер органами земельного надзора. Незаконная рубка лесонасаждений — абсолютное основание для привлечения к ответственности по ст. 246, 260 УК РФ. А легализация — абсолютное основание для привлечения госслужащего к ответственности за злоупотребление служебным положением и превышение полномочий.

А в это время в Новой Москве девять семей лишают жилья из-за того, что застройщик построил дом на не предназначенном для этого участке… Вот такое в Москве «правоприменение»: друзьям всё, остальным — закон.

Читайте также: Общественные земли Москвы: было ваше, стало наше — 4